Giá xe Kia Soluto mới nhất 2021, thông số kỹ thuật và đánh giá chi tiết

Chủ Nhật, ngày 14/03/2021 08:00 AM (GMT+7)

Giá xe Kia Soluto trong tháng 3 năm 2021 có sự thay đổi nào không? Cùng tìm hiểu đánh giá chi tiết, thông số kỹ thuật và giá xe lăn bánh của các dòng thuộc Soluto.

Kia Soluto là một mẫu xe Sedan hạng B đến từ thương hiệu Kia của xứ sở Kim Chi. Từ khi xuất hiện tại Việt Nam, Kia Soluto đã đem đến một làn gió mới, thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận, không chỉ bởi giá thành vô cùng rẻ mà hình dáng cũng như những tiện nghi bên trong xe không thể chê vào đâu được.

Hình ảnh dòng xe Kia Soluto 2021

Ngay từ khi được tung ra, Kia Soluto 2021 đã gây sức ép cạnh tranh rất lớn với nhiều thương hiệu xe nổi tiếng khác trên cả nước, đặc biệt là với những dòng xe thuộc phân khúc giá rẻ dưới 500 triệu đồng. Kia Soluto giá khởi điểm ban đầu chỉ từ 369 triệu đồng, thuộc vào một trong những dòng xe rẻ nhất phân khúc Sedan hạng B.

Giá xe Kia Soluto mới nhất tháng 3 năm 2021

Hiện nay dòng xe Kia Soluto 2021 đang sở hữu 4 phiên bản bao gồm 3 phiên bản thường với 1 phiên bản cao cấp.

- Kia Soluto MT: Là phiên bản sở hữu mức giá thấp nhất hiện nay, được trang bị đầy đủ các tiện nghi cơ bản như dàn âm thanh 4 loa, ghế bọc da,... nhưng lại không được trang bị màn hình cảm ứng trên xe. Mẫu xe này phù hợp cho gia đình nhỏ với tài chính kinh tế không dư dả nhiều.

Kia Soluto MT

- Kia Soluto MT Deluxe: Là bản nâng cấp của phiên bản MT ban đầu, bản MT Deluxe cải thiện nhiều tính năng an toàn cũng như tiện nghi trên xe. Phiên bản này đã đi kèm màn hình cảm ứng cùng với hệ thống định vị, camera hỗ trợ lùi xe,... cao cấp hơn so với phiên bản đầu tiên.

Kia Soluto MT Deluxe

- Kia Soluto AT Deluxe: Là phiên bản cao cấp hơn được phát triển thêm từ bản MT Deluxe. Phiên bản AT Deluxe vẫn giữ nguyên các thiết kế về tổng thể và nội thất tương tự so với phiên bản MT Deluxe. Điểm khác biệt lớn nhất có lẽ nằm ở hộp số tự động 4 cấp. Phiên bản AT Deluxe được thiết kế khá rộng rãi, phù hợp cho một gia đình nhiều người, cùng với đó là mức giá vô cùng dễ chịu.

Kia Soluto AT Deluxe

- Kia Soluto AT Luxury: Là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe Kia Soluto hiện nay. AT Luxury sở hữu cho mình nhiều tính năng và công nghệ hiện đại nhất, do đó mà giá thành của phiên bản này sẽ cao nhất trong cả 4 phiên bản, tuy nhiên vẫn còn khá dễ chịu đối với nhiều gia đình so với các dòng Sedan cao cấp khác.

Kia Soluto AT Luxury

Bảng giá xe Kia Soluto niêm yết và giá lăn bánh dự tính năm 2021:

BẢNG GIÁ XE KIA SOLUTO 2021 MỚI NHẤT Phiên bản Giá niêm yết Giá lăn bánh tại Hà Nội Giá lăn bánh tại TP.HCM Giá lăn bánh tại các tỉnh khác Kia Soluto MT 369.000.000 441.000.000 435.000.000 415.000.000 Kia Soluto MT Deluxe 399.000.000 475.000.000 470.000.000 450.000.000 Kia Soluto AT Deluxe 429.000.000 510.000.000 500.000.000 480.000.000 Kia Soluto AT Luxury 469.000.000 555.000.000 550.000.000 530.000.000

Lưu ý: Bảng giá xe Kia Soluto ở trên chỉ mang tính chất tham khảo. Bởi lẽ tùy thuộc vào thời gian mà giá Kia Soluto có thể thay đổi cùng với những chương trình khuyến mãi đi kèm.

Đánh giá tổng quan về dòng xe Kia Soluto 2021

1. Đánh giá về ngoại thất của Kia Soluto

Về mặt thiết kế, Kia Soluto 2021 vẫn sở hữu những nét tương đồng so với nhiều phiên bản đã từng ra mắt trước đây. Phần lưới tản nhiệt đặc trưng chính giữa đầu xe có dạng hình mũi hổ được làm bo hẹp đi ở giữa. Phần lazang được làm bằng hợp kim, gương chiếu hậu tương đồng so với màu xe, cụm đèn pha tích hợp LED, phần hốc xe hút gió được làm kéo dài,... Những chi tiết thay đổi đó đã tạo nên sự trẻ trung, năng động cho chiếc xe.

Mặt trước của Kia Soluto

Phần thân xe vẫn xuất hiện nhiều gân nổi tập trung ở cửa xe và hốc bánh. Cách thiết kế này nhằm gia tăng tính khí động học cho xe khi tăng tốc và lướt đi ngoài đường. Phần đuôi xe được làm gọn gàng, với cụm đèn hậu được tách ra hẳn và nằm gọn về hai góc đối xứng nhau. Phần cản sau của xe được thiết kế hơi nhô ra đi kèm với một dải phản quang để có thể phát sáng khi được xe khác từ đằng sau chiếu đèn tới.

Phần đuôi xe Kia Soluto

2. Đánh giá về nội thất của Kia Soluto

Mặc dù chỉ là dòng xe Sedan hạng B trong phân khúc từ 369 triệu đến 500 triệu, thế nhưng Kia Soluto vẫn sở hữu những tiện ích nội thất chất lượng, tạo cảm giác vô cùng thích thú cho những ai lần đầu tiên ngồi trên xe. Khoang lái xe được thiết kế vô cùng rộng rãi, có thể để chân thoải mái mà không lo bị vướng víu, kể cả với những người có chiều cao lớn.

Khoang ghế vô cùng rộng rãi

Phần táp lô của xe được làm bằng nhựa cao cấp, nhưng các chi tiết được sắp xếp với nhau rất hài hòa và dễ thao tác cho người điều khiển. Vô lăng của xe được bọc da đàng hoàng, tạo sự sang trọng và cao cấp khi lái xe.

Phần táp lô với đầy đủ chức năng cho người lái xe

Phần ghế sau được thiết kế một khoảng rộng rãi mà không bị ảnh hưởng từ hàng ghế ngồi phía trước. Ghế ngồi được bọc da hoặc chất liệu tùy theo sự lựa chọn của khách hàng khi mới mua xe. Ghế có thể tùy ý chỉnh cao thấp để tạo sự thoải mái khi ngồi lên.

Phần ghế sau trên xe

Hệ thống tiện ích và giải trí của Kia Soluto cũng là điều rất được quan tâm. Ngoại trừ dòng Kia Soluto MT, các phiên bản Soluto còn lại đều được trang bị màn hình cảm ứng 7 inch kết nối nhiều ứng dụng khác nhau, hệ thống âm thanh 4-6 loa. Đặc biệt hệ thống Kia Link có nhiều tính năng hấp dẫn, giúp người điều khiển xe có thể quản lý phương tiện của mình dễ dàng nhất.

Màn hình cảm ứng 7 inch cùng các tiện ích đi kèm

Thông số kỹ thuật chi tiết của xe Kia Soluto 2021

Thông số AT Luxury AT Deluxe MT Deluxe MT Số chỗ 5 Kích thước tổng thể (DxRxC) 4.300 x 1.700 x 1.460 mm Khoảng cách hai cầu 2.570 mm Khoảng sáng gầm 150 mm Bán kính vòng quay tối thiểu 5,2 m Trọng lượng không tải 1.036 kg 1.066 kg Trọng lượng toàn tải 1.460 kg 1.500 kg Dung tích thùng nhiên liệu 43 lít Mâm & Lốp xe Mâm hợp kim nhôm, 175/70R14 Mâm thép, 175/70R14 Động cơ - Vận hành Động cơ Xăng, Kappa 1.4L Dung tích xy lanh 1.368 cc Công suất cực đại 94 mã lực tại 6000 vòng/phút Mô-men xoắn cực đại 132 Nm tại 4000 vòng/phút Hộp số Tự động 4 cấp Số sàn 5 cấp Dẫn động Cầu trước - FWD Hệ thống treo trước/sau Kiểu MacPherson / Thanh xoắn Phanh trước/sau Đĩa / Đĩa Đĩa / Tang trống Trợ lực lái Trợ lực điện MDPS Ngoại thất Cụm đèn trước Halogen Đèn LED chạy ban ngày Có Có Có - Đèn sương mù phía trước Có Gương Chỉnh điện, tích hợp báo rẽ Gương gập điện Có - - - Tay nắm cửa mạ Crôm Có Có Có - Cánh hướng gió Có Có Có - Cốp sau mở điện Có - - - Ốp hông thể thao Có - - - Nội thất Chất liệu ghế Ghế da 2 màu Da Da Nỉ Tay lái bọc da tích hợp điều khiển âm thanh Có Có Có - Chế độ điện thoại rảnh tay Có Có Có - Ga tự động Có - - - Hệ thống giải trí AVN - 6 loa CD - 4 loa Tính năng kết nối Kia Link Có Có Có - Kính cửa điều khiển điện Có Điều hòa Chỉnh tay Đèn nội thất Có Chìa khóa thông minh Có - - - Khởi động máy từ xa Có - - - Hệ thống an toàn chủ động Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) Có Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) Có Hệ thống cân bằng điện tử (ESP) Có - - - Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) Có - - - Khóa cửa điều khiển từ xa Có Cảm biến hỗ trợ đỗ xe sau Có - Camera lùi Có - Cảm biến lùi Có - Hệ thống an toàn bị động Hai túi khí trước Có Dây đai an toàn các hàng ghế Có Tự động khóa cửa khi vận hành Có Tự động khóa cửa khi vận hành Có Mã khóa chìa khóa Có -

Nhận xét chung về dòng xe Kia Soluto 2021

1. Ưu điểm của dòng xe Kia Soluto 2021

- Khả năng vận hành mượt mà và nhẹ nhàng với động cơ xăng Kappa 1.4L và công suất hoạt động lên đến 94 mã lực. Hộp số tự động từ 4 đến 5 cấp sẽ cho cảm giác lái xe an toàn và êm ái hơn trong thành phố.

- Mức tiêu thụ nhiên liệu của Kia Soluto thuộc mức thấp so với hầu hết các loại xe khác cùng phân khúc. Cụ thể, xe sẽ chỉ mất từ 4-6 lít xăng cho quãng đường 100km, đây là một mức thấp so với khoảng 6-8 lít xăng trên nhiều dòng xe khác.

- Là dòng xe Sedan nhưng Kia Soluto được thiết kế với không gian nội thất rộng rãi, tạo sự thoải mái cho cả người lái xe lần người ngồi cùng. Ghế được bọc da mềm mại, êm ái, giúp tạo sự thư giãn khi ngồi trên xe.

- Hệ thống tiện nghi giải trí trên xe khá tốt, chạy mượt mà, dàn loa mang đến âm thanh sắc nét, trung thực, phục vụ nhu cầu nghe nhạc tốt hơn.

2. Nhược điểm của dòng xe Kia Soluto 2021

- Phần thiết kế về ngoại hình của xe chưa thực sự quá ấn tượng, không được đẹp mắt và thể thao như một số dòng xe khác trong phân khúc.

- Giá xe Kia Soluto vẫn ở mức thấp, cùng với đó là sự thiếu thốn những tiện ích cao cấp hơn so với nhiều đối thủ.

Kết luận

Nhìn chung, dòng xe Kia Soluto vẫn là dòng xe đáng sở hữu và nên dùng, nhất là đối với những gia đình không thực sự dư dả quá nhiều về kinh tế. Đây sẽ là mẫu xe gia đình vô cùng cạnh tranh so với nhiều đối thủ khác cùng phân khúc để bạn có thể trải nghiệm và sở hữu. Vậy nên bạn hãy cân nhắc lựa chọn Kia Soluto để làm chiếc xe hữu ích cũng như phục vụ nhu cầu di chuyển, giải trí của gia đình bạn.

