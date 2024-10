Ford Territory 2025 có gì mới đáng để chờ đợi?

Ford Equator Sport là sản phẩm hợp tác giữa Ford và JMC (Trung Quốc), được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2018. Sau đó 4 năm, vào năm 2022 mẫu crossovert hạng C này được bán ra tại thị trường Việt Nam với tên gọi Ford Territory (hiện là đời thứ 2 của dòng xe này).

Phiên bản mới nhất của Ford Territory hiện mới chỉ được giợi thiệu tại thị trường Trung Quốc, và chưa rõ kế hoạch phân phối trên thị trường quốc tế trong đó có Việt Nam. Hãy cùng điểm qua một số những điểm mới trên phiên bản Territory 2025 mới nhất vừa trình làng.

Về thiết kế

Thiết kế là một trong những phần thay đổi khá lớn trên Ford Territory khi xe được "đập đi xây lại" phần đầu xe. Lưới tản nhiệt được thiết kế kế thanh mảnh hơn nhưng kéo dài về hai bên với tạo thành từ các lỗ tổ ong. Đèn pha được đặt ẩn trong phần lưới tản nhiệt, trong khi đèn định vị ban ngày LED tạo thành hình chữ L nằm ngang sắc sảo.

Mặc dù đuôi và thân xe không có thay đổi rõ ràng nhưng chiều dài tổng thể đã tăng thêm 55mm, cụ thể kích thước mới của Ford Territory là 4.685 x 1.935 x 1.706 mm (phiên bản hiện tại có kích thước là 4.630 x 1.935 x 1.706mm), trong khi chiều dài cơ sở vẫn giữ nguyên là 2.726mm. Bên cạnh đó, thiết kế vành xe cũng được thay đổi tạo tổng thể xe mới trông sắc nét và hiện đại hơn.

Về nội thất

Không gian nội thất của Ford Territory 2025 không có khác biệt nhiều so với hiện tại khi xe vẫn sử dụng cấu trúc vô không thay đổi, và cặp màn hình kép 12 inch nối liền, được cho là được thay đổi về mặt giao diện. Tuy nhiên có thể dễ dàng nhận ra cụm nhựa nhô nhẹ ở giữa bảng táp lô chưa rõ mục đích của bộ phận này, và xe cũng được nâng cấp hệ thống loa từ 8 ở hiện tại lên 10 để đưa tới khả năng giải trí tối ưu hơn cho người sử dụng.

Về động cơ

Động cơ chính là điểm mới nổi trội trên thế hệ Ford Territory 2025 với sự xuất hiện của động cơ Hybrid hoàn toàn mới. Phiên bản Hybrid vẫn giữ dung tích động cơ xăng như hiện tại nhưng được bổ sung mô tơ điện để đạt được công suất kết hợp lên tới 218 mã lực. Xe cũng có khả năng vận hành thuần điện, tuy nhiên nhà sản xuất chưa tiết lộ chi tiết về thông số của mô tơ điện cũng như pin được trang bị.

Ở phiên bản hiện tại Ford Territory được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.5L, sản sinh công suất 160 mã lực và mô-men xoắn 248 Nm. Sức mạnh được truyền đến các bánh trước thông qua hộp số tự động 7 cấp. Đi cùng với đó là 4 chế độ lái: Eco (Tiết kiệm), Normal (Bình thường), Sport (Thể thao), Mountain (Đồi núi).

Chưa rõ Ford Territory 2025 có được nâng cấp thêm về các tính năng an toàn hay không. Nhưng với phiên bản hiện tại xe cũng đã được trang bị khá nhiều các tính năng an toàn thuộc hàng tốt nhất thị trường với gói công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến Ford Co-Pilot 360TM với gần 20 tính năng an toàn vượt trội như: đỗ xe tự động, Camera 360 độ, hệ thống Cảnh báo điểm mù BLIS kết hợp Cảnh báo phương tiện cắt ngang, kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) với tính năng dừng và đi, cảnh báo va chạm kết hợp với hệ thống phanh tự động khẩn cấp (AEB), cảnh báo va chạm khi mở cửa, cảnh báo lệch làn và duy trì làn đường, kiểm soát áp suất lốp, cân bằng điện tử của Bosch thế hệ 9 mới nhất,...

Nguồn: [Link nguồn]