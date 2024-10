Ford Territory liên tục giảm giá nhưng doanh số vẫn khó đột phá

Trong tháng 10 Ford Việt Nam "chơi lớn" khi giảm giá cho hàng loạt các mẫu xe của hãng, trong đó Ford Territory được hãng hỗ trợ 50% thuế trước bạ, tương ứng với mức giảm 40 - 55 triệu đồng.

Không chỉ vậy, là mẫu xe được lắp ráp trong nước tại nhà máy đặt tại Hải Dương nên Ford Territory còn được hưởng mức giảm 50% phí trước bạ theo Nghị định 109/2024/NĐ-CP. Như vậy, tính ra khi mua Ford Territory trong thời gian này người mua sẽ tiết kiệm từ 80 - 110 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ.

Không chỉ ở hiện tại mà xuyên suốt năm 2024, Ford Territory liên tục được hưởng các chương trình khuyến mãi từ hãng, và cả những đại lý với mức giảm giá thường xuyên trên 20 triệu đồng để kích cầu nhưng doanh số của mẫu xe CUV hạng C tới từ Mỹ vẫn có khoảng cách khá lớn với mẫu xe dẫn đầu phân khúc là Mazda CX-5.

Trên thực tế, Mazda CX-5 được hãng đặt giá thấp hơn so với Ford Territory (bản thấp nhất của Territory cao hơn 50 triệu đồng so với bản thấp nhất của CX-5) cộng với việc là xe lắp ráp trong nước cũng được hưởng chính sách phí trước bạ giảm 50%, và liên tục được Mazda khuyến mãi nên sức cạnh tranh về giá của mẫu CUV Nhật Bản vẫn tốt hơn so với mẫu xe tới từ Mỹ.

Tuy vậy, Ford Territory vẫn là một trong những lựa chọn tốt nhất trong phân khúc giá bán với một ngoại hình thể thao, trẻ trung mạnh mẽ. Không gian nội thất sang trọng với các trang bị hiện đại hàng đầu và an toàn bậc nhất.

Ở phiên bản hiện tại, Ford Territory được trang bị khối động cơ xăng tăng áp 1.5L, sản sinh công suất 160 mã lực và mô-men xoắn 248 Nm. Sức mạnh được truyền đến các bánh trước thông qua hộp số tự động 7 cấp. Đi cùng với đó là 4 chế độ lái: Eco (Tiết kiệm), Normal (Bình thường), Sport (Thể thao), Mountain (Đồi núi).

