Ford Ranger được một số đại lý giảm giá hơn 70 triệu đồng

Chủ Nhật, ngày 26/09/2021 06:00 AM (GMT+7)

Bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh, một số đại lý của Ford đã tung ra ưu đãi cho dòng xe mệnh danh là “ông vua bán tải” Ranger.

Sự sụt giảm mạnh về doanh số bán tháng vừa rồi của Ford Ranger khiến các đại lý mạnh tay triển khai ưu đãi lên tới 70 triệu trong tháng 9. Tháng 8 vừa qua ghi nhận Ford Ranger lần đầu sở hữu lượng bán thấp nhất, tính từ đầu năm 2021.

Cụ thể, mẫu bán tải Mỹ chỉ bán được 396 xe, giảm tới 69,7% so với tháng 7 trước đó (bán 1.310 xe) và giảm 64,3% so với tháng 8/2020 (bán 1.109 xe). Ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 khiến thị trường ô tô trở nên ảm đạm, đồng thời, giai đoạn vừa qua cũng là tháng thấp điểm thường niên do tâm lý kiêng mua xe tháng cô hồn. Tuy vậy, Ford Ranger vẫn duy trì vị trí đứng đầu phân khúc.

Thời gian gần đây khi nhiều tỉnh thành đang chuẩn bị kết thúc lệnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nhiều tư vấn bán hàng cũng bắt đầu chào hàng với nhiều chương trình khuyến mãi trong đó có Ford Ranger. Một đại lý tại Hà Nội đang áp dụng mức giảm lên tới 70 triệu đồng cho mẫu bán tải này, mức giảm này còn nhỉnh hơn một chút so với tháng 8 trước đó.

Ở phiên bản Wildtrak cao cấp nhất của Ford Ranger sẽ được giảm 70 triệu đồng xuống còn 855 triệu đồng, thấp hơn Toyota Hilux đang có giá bán 913 triệu đồng và ngang với Mitsubishi Triton đang có giá bán 865 triệu đồng. Các phiên bản còn lại của xe được hưởng mức giảm thấp hơn, trung bình từ 30-40 triệu đồng, trong đó bản tiêu chuẩn được giảm xuống chỉ còn 576 triệu đồng.

Theo tìm hiểu, một số đại lý của hãng cho biết, trong thời gian tới lượng xe bán tải Ranger có sẵn sẽ không còn nhiều do tình trạng thiếu hụt chip bán dẫn đang ảnh hưởng đến sản lượng lắp ráp của Ford trên toàn cầu. Do đó, chương trình khuyến mãi sẽ không kéo dài lâu và khách mua xe có nhu cầu nên quyết định nhanh.

Tuy vậy, người dùng vẫn cần tham khảo qua các bên để nắm được mức giá tốt nhất, với mức giảm lên tới 70 triệu đồng ở thời điểm hiện tại, Ford Ranger vẫn là một sự lựa chọn hấp dẫn. Tuy nhiên, mẫu bán tải hiệu suất cao Ford Ranger Raptor vẫn được bán đúng giá niêm yết, không có chương trình khuyến mãi gì do được nhập khẩu nguyên chiếc với số lượng giới hạn.

