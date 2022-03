Ford Everest thế hệ mới chốt giá thị trường Thái Lan

Ford vừa công bố giá bán và chính sách bán hàng dành cho mẫu SUV Everest thế hệ mới tại thị trường Thái Lan.

Ngoại thất của Ford Everest thế hệ mới có thiết kế vuông vức và cơ bắp hơn. Đầu xe tương tự với Ford Everest khi sở hữu cụm đèn pha LED Matrix với đèn định vị dạng chữ C. Lưới tản nhiệt nổi bật với hai thanh ngang to bản. Phía sau, đèn hậu liền mảnh sử dụng công nghệ LED.

Nội thất của Ford Everest thế hệ mới tại Thái Lan được trang bị tiêu chuẩn với ghế ngồi bọc da, chỉnh điện 10 hướng cho ghế lái, 8 hướng cho ghế phụ. Hàng ghế thứ 2 có thể gập 60:40, điều chỉnh vị trí ngồi. Hàng ghế thứ 3 gập 50:50.

Ngoài ra, bên trong xe có một số tính năng như cần số mới, phanh tay điện tử, màn hình 8 inch hoặc 12,4 inch hiển thị thông tin, màn hình giải trí 10,1 inch hoặc 12 inch. Camera 360 độ, hệ thống giải trí SYNC4, LED viền, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây, hệ thống âm thanh 8 loa và đề nổ từ xa cũng được trang bị.

Ở bản 2.0 Turbo Sport, xe được trang bị động cơ 4 xi-lanh dầu,dung tích 2.0L tăng áp, cho công suát 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 405 Nm. Đi kèm hộp số tự động 6 cấp và dẫn động 1 cầu. Trong khi đó, bản Titanium+ được trang bị động cơ dầu, dung tích 2.0L tăng áp kép, cho công suất 210 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 500 Nm.

Xe được trang bị hộp số tự động 10 cấp, dẫn động hai cầu. Phiên bản này cũng có hệ thống điều chỉnh chế độ lái Terrain Management System function bao gồm các chế độ như Normal, Eco, Tow/Haul, Slippery và Mud/Ruts.

Ford Everest thế hệ mới được bán ra tại Thái Lan với các tính năng an toàn và hỗ trợ người lái tiên tiến như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với tính năng Stop and Go, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, cân làn đường, phát hiện lề đường. Hệ thống hỗ trợ đánh lái tránh va chạm, hệ thống hỗ trợ phanh tự động khi lùi, cảnh báo điểm mù, hệ thống hỗ trợ tiền va chạm tại các giao lộ, 9 túi khí.

Ford Everest thế hệ mới đã được ra mắt thị trường Thái Lan tại sự kiện được tổ chức riêng trước thềm Bangkok Motor Show 2022. Tại thị trường này, Ford Everest thế hệ mới sẽ được bán ra với hai phiên bản là 2.0 Turbo Sport và 2.0 Bi-Turbo Titanium+ với giá lần lượt là 1,464 triệu Baht (998 triệu đồng) và 1,854 triệu Bath (1,26 tỷ đồng).

Sau thị trường Thái Lan, Ford Everest thế hệ mới sẽ được ra mắt nhiều thị trường khác tại Đông Nam Á trong năm nay, trong đó có thị trường Việt Nam. Giá bán tại nước ta thường đắt hơn 100-200 triệu đồng so với giá bán tại Thái Lan.

