Đối thủ của Toyota Fortuner: Nissan Terra có giá từ 651 triệu đồng tại Philippines

Thứ Ba, ngày 29/05/2018 19:00 PM (GMT+7)

Ô tô Nissan Sự kiện:

​SUV Nissan Terra là mẫu SUV 7 chỗ mới của Nissan, dự kiến sẽ được bán tại Việt Nam trong tương lai

Nissan vừa giới thiệu chiếc SUV Terra hoàn toàn mới tại thành phố Clark, Philippines. Đây là một mẫu SUV cỡ trung, 7 chỗ ngồi với khung gầm rời. Sau khi ra mắt ở thị trường Philippines thì Terra sẽ tiếp tục được giới thiệu ở các thị trường khác trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia và sau đó sẽ là Brunei, Lào, Cambodia, Myanmar và Việt Nam. Từ 01/06/2018 thì khách hàng tại Philippines đã có thể đặt hàng trước Nissan Terra và xe sẽ được giao từ 20/08. Giá khởi điểm của Terra tại Philippines từ 1,5 triệu PHP, tương đương 650 triệu đồng Việt Nam.

Về nền tảng khung gầm: SUV Nissan Terra 2019 đã được ra mắt đầu tiên ở Trung Quốc. SUV Nissan Terra được xây dựng trên khung gầm rời (body-on-frame) thừa hưởng từ mẫu bán tải Nissan Navara NP300. Nền tảng khung gầm của bán tải Nissan Navara còn được chia sẻ chung với những mẫu xe khác như: Renault Alaskan, Mercedes-Benz X-Class.

Về kích thước: Nissan Terra sở hữu kích thước (DxRxC) lần lượt là: 4.885, 1.865 và 1.835mm, và chiều dài cơ sở 2.850mm. Khoảng sáng gầm lên đến 225 mm; góc thoát thước sau lần lượt là: 32 và 27 độ. Nếu so kích thước Terra với mẫu Toyota Fortuner 2017 (DxRxC): 4.795mm x 1.855mm x 1.835mm và chiều dài cơ sở 2.745mm - Nissan Terra sở hữu chiều dài và chiều dài cơ sở lớn hơn.​

Về động cơ: Nissan Terra được trang bị động cơ dầu 4 xy-lanh thẳng hàng (I4), tăng áp turbodiesel dung tích 2.5L (YD25), động cơ cho công suất tối đa 190 mã lực tại vòng tua 3.600 v/p và mô-men xoắn cực đại đạt 450 Nm tại vòng tua 2.000v/p. Còn tại Trung Quốc, Nissan Terra được trang bị động cơ xăng 4 xy-lanh thẳng hàng (I4), DOHC dung tích 2.5L (QR25 - Mã động cơ QR thường thấy trên Nissan X-Trail), động cơ cho công suất tối đa 181 mã lực và mô men xoắn cực đại 251Nm.​

Về hệ dẫn động, hộp số, hệ thống treo và trang bị an toàn: Nissan Terra có 2 lựa chọn hộp số là: tự động 7 cấp (7 AT) và sàn 6 cấp (6 MT) với hai hệ dẫn động cầu sau (RWD) và 2 cầu (4x4); hỗ trợ đi off-road với khóa vi sai cầu sau 4WD-DIFF (trên bản 4x4), xe sử dụng hệ thống treo với lò xo đa liên kết ở phía sau. Về trang bị, xe được trang bị hệ thống hỗ trợ xuống dốc HDC (Hill Descent Control) và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC (Hill Start Assist Control), hệ thống giám sát hành trình thông minh (Intelligent Around View Monitor), phát hiện vật chuyển động (Moving Object Detection), cảnh báo điểm mù (Blind Spot Warning).​

​SUV Nissan Terra đã ra mắt lần đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á tại đất nước Philippines, rất có thể trong thời gian tới Nissan Việt Nam sẽ sớm giới thiệu Terra tại thị trường Việt, xe sẽ được lắp động cơ dầu 2.5L tăng áp cùng 2 loại hộp số với nhiều phiên bản cho khách hàng lựa chọn. Sau khi được bán ra, xe sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong phân khúc SUV cỡ trung khung gầm rời như: Toyota Fortuner, Ford Everest, Mitsubishi Pajero Sport, Isuzu mu-X hay Chevrolet Trailblazer.​ Tại Philippines, Nissan Terra có giá khởi điểm từ 651 triệu đồng và 910 triệu đồng cho phiên bản cao cấp nhất.