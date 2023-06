Doanh số ô tô liên tục sụt giảm tại Việt Nam

Mới đây, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết doanh số toàn thị trường trong tháng 5 chỉ đạt 20.726 xe, giảm 8% so với tháng 4 trước đó và giảm hơn một nửa so với tháng 5 cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, lượng bán ra của xe lắp ráp trong nước đạt 12.079 chiếc, xe nhập khẩu đạt 8.647 chiếc. Chúng lần lượt giảm 9% và 5% so với tháng 4.

Trong khi đó, so với tháng 4, doanh số bán hàng của Hyundai và VinFast lần lượt giảm 22,14% và 21,11%. Tính cả hai thương hiệu này, thị trường ô tô Việt đã có tổng cộng 27.297 xe bán tới tay khách hàng.

Biểu đồ doanh số ô tô mới nhất tại Việt Nam.

Đến hết tháng 5/2023, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường giảm 36% so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, xe ô tô du lịch giảm 41%, xe thương mại giảm 12% và xe chuyên dụng giảm 63% so với năm 2022. Trong khi đó, lượng bán ra của xe lắp ráp trong nước giảm 43%, trong khi xe nhập khẩu giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 5, dữ liệu cho biết thương hiệu Toyota sở hữu doanh số dẫn đầu toàn thị trường với doanh số đạt 3.734 xe. Cụ thể, thương hiệu Nhật Bản có 1.813 xe lắp ráp trong nước và 1.921 xe nhập khẩu nguyên chiếc. Đặc biệt, mẫu xe Corolla Cross vẫn nằm trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường với doanh số đạt 1.014 xe.

Toyota dẫn đầu doanh số thị trường ô tô Việt tháng 5.

Theo một số chuyên gia, việc sụt giảm doanh số toàn thị trường chủ yếu đến từ việc nhu cầu người mua giảm mạnh sau những đợt khủng hoảng tài chính bất động sản và tín dụng ngân hàng. Vì vậy, dù các hãng xe tung khuyến mại, giảm giá, hoặc tặng lệ phí trước bạ (từ 50% đến 100%), nhất là với các xe sản xuất còn tồn từ 2022, lượng xe bán ra chỉ tăng nhẹ so với đầu năm.

Dự báo, thị trường ô tô trong sẽ khởi sắc từ tháng 7 tới đây khi Chính phủ ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước. Ngoài ra, các hãng xe vẫn tiếp tục tung ra những gói ưu đãi hấp dẫn để kích cầu người mua.

