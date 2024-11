Điều gì khiến Ford Territory vẫn chỉ là "vai thứ" về doanh số

Tháng 10/2024 kết thúc với tình hình doanh số rất khả quan với Ford Territory khi có tới 1173 xe được giao tới tay khách hàng, tăng trưởng 42.7% so với tháng trước đó. Tuy nhiên Mazda CX-5 còn làm tốt hơn thế khi đạt doanh số tới 2008 xe trong tháng 10/2024. Với kết quả ấn tượng này, doanh số cộng dồn năm 2024 của Mazda CX-5 đã đạt 11.248 xe, gần gấp đôi doanh số Ford Territory - với 6257 xe.

Hồi tháng 4/2024, Ford Territory đã có được bước đi mạnh bạo để chinh phục khách hàng tại Việt Nam khi đồng loạt giảm giá bán các phiên bản từ 20- 25 triệu đồng. Hiện tại giá niêm yết của dòng SUV này dao động từ 799 - 929 triệu đồng. Mức giá này có thể nói là tương đương với Mazda CX-5 (giá dao động từ 749 - 979 triệu đồng). Tuy nhiên mức giá bán rẻ vẫn chưa giúp Territory thực thực hấp dẫn với người sử dụng vì một số lý do sau:

Đầu tiên là "mác Trung Quốc", Ford Territoy là thương hiệu xe của Mỹ nhưng được thiết kế dành riêng cho thị trường Trung Quốc nên rất nhiều người tiêu dùng Việt Nam e dè về chất lượng mặc dù mẫu xe này hiện đã được lắp ráp tại Việt Nam. Trong khi đó, phần lớn lựa chọn Mazda CX-5 vì là "xe Nhật bền bỉ", và "chắc ăn" hơn để sử dụng lâu dài.

Tiếp theo là về kiểu dáng, Ford Territory có kiểu dáng hầm hố mạnh mẽ hơn, rõ ràng chỉ được ưa chuộng bởi một nhóm khách hàng cụ thể. Đồng thời kích thước lớn hơn hẳn so với Mazda CX-5 nên nếu lựa chọn cho việc di chuyển thường ngày trên đường phố thì mẫu SUV của Ford khó có thể có được sự linh hoạt hơn Mazda CX-5. Trong khi Mazda CX-5 được rất nhiều người ưa thích bởi thiết kế hiện đại, bền dáng.

Ngoài ra, bản thân các trang bị về nội thất hoặc an toàn, động cơ thì Mazda CX-5 đều ở mức ngang ngửa nhau nên không có nhiều vấn đề khiến người sử dụng phải cân nhắc nhiều.

Tuy thu kém Mazda CX-5 nhưng về cơ bản, Ford Territory vẫn đang giữ vững vị trí á quân về doanh số trong phân khúc SUV hạng C tại thị trường Việt Nam. Doanh số cộng dồn của CX-5 đang nhiều hơn xe xếp thứ 2 là Honda CR-V khoảng 1200 xe. Tuy nhiên chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là hết năm và cục diện phân khúc SUV C khó có thay đổi do cả Ford Territory và CX-5 đều vẫn sẽ được hưởng chính sách ưu đãi phí trước bạ 50% cho tới hết tháng 11, và các chính sách khuyến mãi của hãng luôn rất nhanh nhạy để không thua kém các đối thủ.

