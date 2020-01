Điểm qua vài mẫu xe được đánh giá đáng mua trong năm 2020

Thứ Tư, ngày 29/01/2020 06:00 AM (GMT+7)

Sau đây là danh sách những mẫu xe hơi phổ thông lựa chọn tốt trong tầm giá của năm 2020 được bình chọn bởi US News & World Report (Mỹ).​

Những mẫu xe trong danh sách bên dưới thuộc nhiều dòng xe khác nhau như: sedan, CUV, hatchback và minivan,… được US News & World Report (Mỹ) bình chọn dựa trên tiêu chí giữa Chất lượng và Giá trị của nó mang lại cho người dùng.​

Trong đó, tiêu chí Chất lượng của mỗi mẫu xe được xác định bằng tổng điểm mà nó nhận được trong bảng xếp hạng xe hơi của US News, điểm số đó được xác định bởi dữ liệu an toàn và độ tin cậy mà nó mang lại, bên cạnh các đánh giá từ các chuyên gia ô tô.​

Bên cạnh đó, tiêu chí Giá trị được đo bằng tổng chi phí mà người dùng sở hữu xe trong 5 năm theo báo cáo của Vincentric, cùng với giá giao dịch thực được báo cáo bởi TrueCar.​ Trong danh sách các mẫu xe ô tô lựa chọn “đáng đồng tiền bát gạo”, xe Nhật chiếm đa số, sau đó xe Hàn và duy nhất một mẫu xe Mỹ. Trong đó, có nhiều dòng xe đã và đang được bán tại thị trường Việt Nam.​

Honda CR-V

Đây là năm thứ 4 Honda CR-V được đánh giá là mẫu CUV 7 chỗ tốt trong tầm giá. Honda CR-V là mẫu xe bán chạy trong phân khúc với cabin chất lượng cao, cũng như tiện ích tuyệt vời.​

Bên cạnh đó, tại thị trường Bắc Mỹ, CR-V được trang bị gói an toàn & hỗ trợ người lái Honda Sensing, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn đường và cảnh báo va chạm phía trước với phanh khẩn cấp tự động.​

Honda CR-V là mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu. Mặc dù Honda CR-V tại Mỹ có giá bán khởi điểm cao hơn so với các đối thủ trong phân khúc, tuy nhiên CR-V là mẫu xe có chi phí “nuôi” thấp.​ Tại thị trường Việt Nam, CR-V là dòng xe bán chạy nhất trong phân khúc CUV 5+2 với phong độ ổn định, CR-V cũng thường xuyên góp mặt trong danh sách TOP 10 xe bán chạy tại Việt Nam mỗi tháng.​

Kia Forte (Cerato)

Tại Mỹ, Kia Forte 2020 là mẫu xe có giá bán khởi điểm thấp nhất trong phân khúc. Mẫu xe hạng C nhà Kia được đánh giá cao tiết kiệm nhiên liệu hơn so với nhiều đối thủ, bên cạnh trang bị nhiều tính năng giải trí, an toàn và hỗ trợ lái như cảnh báo chệch làn đường và hỗ trợ giữ làn đường,...​

Cabin của Forte được đánh giá là rộng rãi và thoải mái, xe các tùy chọn cao cấp như: ghế trước có sưởi và thông gió một “đồ chơi” đặc biệt khá xa xỉ trong phân khúc.​ Tại Việt Nam, Kia Forte có tên gọi hiện nay là Cerato. Đây là một trong những dòng xe bán chạy trong phân khúc sedan hạng C. Cerato được người dùng đánh giá cao về thiết kế và trang bị. Đặc biệt, Cerato còn có lợi thế nằm ở giá bán dễ tiếp cận trong phân khúc.​

Honda Fit (Honda Jazz)

Honda Fit 2020 được đánh giá là mẫu subcompact tốt trong tầm giá. Trong đó, Fit được đánh giá cao ở không gian nội thất rộng rãi, chất lượng cao, cung cấp không gian chở hàng 1.492L khi hàng ghế sau được gập lại.​

Bên cạnh đó, Fit còn sở hữu tính năng công nghệ và an toàn hữu ích. Ngoại trừ phiên bản base tiêu chuẩn, mọi phiên bản của Honda Fit đều tích hợp Apple CarPlay và Android Auto, cũng như màn hình cảm ứng 7 inch. Tại thị trường Bắc Mỹ, cả hai phiên bản được trang đạt tiêu chuẩn với bộ công nghệ hỗ trợ người lái của Honda Sensing.​ Tại Việt Nam, Honda Fit được gọi là Honda Jazz, mẫu xe này được định vị trong phân khúc hatchback hạng B, làm đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Yaris. Ở thị trường Việt, Honda Jazz khá kén khách.​

Kia Soul

Đây là năm thứ 4 Kia Soul được đánh giá là mẫu subcompact tốt trong tầm giá. Kia Soul 2020 thế hệ mới được thiết kế hiện đại hơn bên cạnh mang lại nhiều giá trị sử dụng thiết thực cho người dùng.​ Soul sở hữu nhiều trang bị tiện nghi & hỗ trợ lái như: Apple CarPlay và Android Auto tiêu chuẩn, màn hình cảm ứng 7 inch. Đi kèm với nhiều tính năng an toàn chủ động, bao gồm cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm phía trước và cả hệ thống phanh tự động khẩn cấp.​

Mặc dù có kích thước nhỏ gọn bên ngoài, nhưng cabin của Soul cung cấp không gian rộng rãi cho người dùng. Bên cạnh không gian chứa hàng hóa với thể tích lên đến 1.758L. Tại Mỹ, Kia Soul 2020 có giá bán khởi điểm từ 17.490 USD, một mức giá dễ tiếp cận trong phân khúc.​

Trước đây, Kia Việt Nam đã từng phân phối Soul dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc vào thời điểm giữa năm 2014 với giá bán gần 800 triệu đồng. Hiện tại dòng xe này không còn được phân phối chính hãng tại Việt Nam.​

Toyota Camry

Toyota Camry là mẫu xe duy nhất trong phân khúc sedan hạng D có mặt trong danh sách này. Camry được đánh giá cao ở độ tin cậy và tiết kiệm nhiên liệu. Tại Mỹ, Camry có giá bán cơ bản cao trong phân khúc, nhưng bù lại bằng chi phí sở hữu thấp hơn so với các đối thủ.​

Toyota Camry thế hệ mới đi kèm với nhiều trang bị tiêu chuẩn, mà người dùng không thể bỏ thêm chi phí cho các tùy chọn. Ngay cả phiên bản base tiêu chuẩn xe cũng được đi kèm với các tính năng an toàn chủ động như: kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn đường và cảnh báo va chạm phía trước.​

Trong khi đó, cabin của Camry được trang bị hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 7 inch với khả năng tương thích Apple CarPlay, Android Auto và Amazon Alexa.​ Tại thị trường Việt, Toyota Camry là mẫu xe bán chạy hàng đầu trong phân khúc sedan hạng D, Camry đã có một vị thế nhất định trong phân khúc. Hiện tại, Camry đã được chuyển sang nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan thay vì lắp ráp trong nước.​

Hyundai SantaFe

Cùng với Honda CR-V, Hyundai Santa Fe cũng góp mặt trong danh sách các mẫu xe “đáng đồng tiền bát gạo”. SantaFe được đánh giá cao bởi thiết kế, tiết kiệm nhiên liệu tốt, bên cạnh được trang bị đầy đủ công nghệ an toàn tiêu chuẩn, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, giám sát tài xế buồn ngủ và cảnh báo va chạm phía trước với tính năng phát hiện người đi bộ. Santa Fe cũng đi kèm với hệ thống thông tin giải trí dễ sử dụng bao gồm Apple CarPlay, Android Auto và màn hình cảm ứng 7 inch,...​

Hiện tại ở Việt Nam, Hyundai Santa Fe 2019 là mẫu xe có nhiều phiên bản nhất trong phân khúc với tổng cộng 6 phiên bản máy xăng và dầu.​ Trong năm 2019, SantaFe đã nhiều lần ‘’lọt’’ Top 10 mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam qua từng tháng. Mặc dù SantaFe có doanh số khiêm tốn hơn CR-V, nhưng nó vẫn duy trì phong độ rất tốt trong phân khúc với doanh số bán ra hơn 800 xe/tháng kể từ lúc ra mắt cho đến nay.​

Kia Sorento

Tại Mỹ, Kia Sorento mang đến giá trị sử dụng cao cho người mua xe CUV 3 hàng ghế, Sorento đã duy trì giá trị sử dụng này từ năm 2017, năm 2020 đánh dấu là năm thứ 4 Sorento góp mặt trong danh sách này.​ Kia Sorento được giá cao ở chi phí sở hữu thấp, giá bán phải chăng đi kèm với các tính năng công nghệ hữu ích, bao gồm Apple CarPlay, Android Auto và màn hình cảm ứng 7 inch. Trong khi đó, nội thất xe rộng rãi thoải mái.​

Tại Việt Nam, Sorento dường như đã bị “lãng quên” khi dòng xe này đã không có phiên bản nâng cấp trong nhiều năm qua, khiến nhiều người dùng Việt mong mỏi chờ đợi.​

Kia Sedona

Kia Sedona là mẫu xe MPV/Minivan duy nhất có mặt trong danh sách. Tại thị trường Mỹ, Sedona có giá bán khởi điểm thấp hơn so với các đối thủ, Sedona cung cấp nội thất rộng rãi thoải mái và các tính năng công nghệ thân thiện với người dùng, đặc biệt là sử dụng phục vụ cho gia đình. Khi sử dụng Kia Sedona, người dùng sẽ không lo lắng về việc sửa chữa đắt tiền khi đồng hồ ODO của xe vượt mốc 100.000 dặm.​

Tại Việt Nam, Kia Sedona là mẫu xe bán chạy hàng đầu trong phân khúc MPV 7 chỗ cỡ lớn. Dòng xe này có giá bán phải chăng, nhiều phiên bản động cơ xăng & dầu, đi kèm với nhiều trang bị tiện nghi tốt trong tầm giá.​

Chevrolet Impala

Chevrolet Impala là mẫu xe sedan phổ thông full-size duy nhất trong phân khúc góp mặt trong danh sách này. Mặc dù Impala là cái tên khá “lạ hoắc” tại Việt Nam, nhưng nó lại khá quen thuộc và phổ biến tại thị trường Bắc Mỹ. Trên thị trường, Impala là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Avalon hay Ford Taurus.​

Chevy Impala được đánh giá cao ở giá bán phải chăng đi kèm với động cơ V6 mạnh mẽ cho công suất 305 mã lực. Impala mang lại cabin rộng rãi, thoải mái, bên cạnh nhiều trang bị tiện nghi giải trí hiện đại như: Wi-Fi, khởi động từ xa, hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 8 inch khá lớn hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.​

Toyota Corolla Hybrid

Phiên bản hybrid của dòng xe sedan Toyota Corolla thế hệ mới được đánh giá là mẫu xe lai điện tốt nhất trong tầm giá.​ Tại Mỹ, Toyota Corolla Hybrid 2020 có giá bán khởi điểm từ 23.100 USD, khiến nó trở thành mẫu xe dễ tiếp cận trên thị trường khi người dùng tìm mua một chiếc sedan hybrid.​

Bên cạnh chi phí sở hữu thấp, Corolla Hybrid 2020 đem lại hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu tốt, bên cạnh độ tin cậy cao từ thương hiệu Toyota. Corolla Hybrid đi kèm với nhiều trang bị tiện nghi giải trí và an toàn cao với màn hình cảm ứng 8 inch với Apple CarPlay, nhiều tính năng hỗ trợ người lái tiêu chuẩn, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm phía trước và cảnh báo chệch làn đường,… Rất tiếc, phiên bản Hybrid này không được phân phối tại thị trường Việt Nam.​

Toyota RAV4 Hybrid

Toyota RAV4 Hybrid là mẫu xe CUV lai điện tốt nhất trong tầm giá, đồng thời nó là mẫu CUV hybrid duy nhất trong danh sách này. RAV4 Hybrid sở hữu hiệu suất cao, nhiều tiện ích và nhiều tính năng công nghệ đi kèm với giá cả cạnh tranh. Nội thất RAV4 Hybrid cung cấp không gian rộng rãi cho hành khách. Toyota cung cấp tối đa 05 cổng USB và hai ổ cắm điện tiện dụng giúp sạc và kết nối dễ dàng để phục vụ cho gia đình​.

Bên cạnh các tùy chọn công nghệ cao như: sạc điện thoại không dây và hệ thống camera quan sát xung quanh 360 độ. Các tính năng tiêu chuẩn trong chiếc SUV hybrid và điện như: hệ thống an toàn chủ động, màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay,... Trên thị trường, Toyota RAV4 là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Honda CR-V, Nissan Rogue/X-Trail hay Mazda CX-5.​

