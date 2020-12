Điểm qua những mẫu xe đạt 5 sao trong danh sách EURO NCAP

Thứ Sáu, ngày 11/12/2020 08:00 AM (GMT+7)

Euro NCAP vừa công bố kết quả kiểm tra an toàn của một loạt xe mới ra mắt trong năm nay. Trong đó có những cái tên đáng chú ý như Isuzu D-Max, Kia Sorento, Hyundai i10, Land Rover Defender, Honda e, Audi A3 Sportback.

Tổ chức đánh giá xe mới tại châu Âu Euro NCAP đánh giá cao độ an toàn trên nhiều mẫu xe mới ra mắt trong năm nay. Trong loạt thử nghiệm mới nhất của họ, Isuzu D-Max, Kia Sorento, Land Rover Defender, Audi A3 Sportback và Seat Leon đều được đánh giá 5 sao. Chỉ có duy nhất mẫu Honda e là kém hơn với 4 sao an toàn và Hyundai i10 với 3 sao an toàn.

Kia Sorento là mẫu xe thế hệ mới của Hàn Quốc ra mắt toàn cầu từ tháng 3/2020. Ngay sau đó vào tháng 9, mẫu xe đa dụng gầm cao này đã được giới thiệu tại Việt Nam và chứng tỏ sức hút ngay lập tức với thiết kế hiện đại và hàng loạt công nghệ tiện nghi. Tuy nhiên, đến nay mẫu xe này mới có những đánh giá đầu tiên về độ an toàn.

Euro NCAP đánh giá Sorento có khả năng bảo vệ an toàn cho hành khách đến 82%, bảo vệ an toàn cho trẻ em đến 85%. Nhưng đối với người đi bộ cùng tham gia giao thông thì Sorento chỉ bảo vệ an toàn được 63% nếu chẳng may đâm phải. Hệ thống an toàn chủ động trên Sorento cũng hoạt động rất hiệu quả. Điểm số dành cho phần này của mẫu xe Hàn lên đến 81%.

Isuzu D-Max 2020 cũng là mẫu xe được nhiều khách hàng quan tâm. D-Max thế hệ mới ra mắt từ cuối năm 2019, đã thay đổi cái nhìn của nhiều người dành cho thương hiệu Isuzu. Đây là cột mốc quan trọng của hãng xe Nhật Bản khi chấp nhận thay đổi để cạnh tranh, chứ không còn bảo thủ như trước. Thiết kế đột phá mang phong cách thể thao, nội thất sang trọng hấp dẫn với nhiều trang bị tiện nghi an toàn và hỗ trợ lái.

Euro NCAP cũng đánh giá cao nỗ lực của mẫu bán tải Nhật. Trong bài kiểm tra mới nhất, Isuzu D-Max đạt 84% khả năng bảo vệ người lớn, 86% khả năng bảo vệ trẻ em, 69% khả năng bảo vệ khách bộ hành. Hệ thống hỗ trợ lái của xe cũng đạt điểm khá cao, đến 83%

Đối với dòng Land Rover Defender, Euro NCAP nhận định khả năng bảo vệ hành khách người lớn và trẻ em đạt đến 85%. Xe cũng có khả năng bảo vệ người đi bộ đến 71%. Các tính năng trợ lái của xe hoạt động cũng khá hiệu quả, điểm lên đến 79%.

Vì là mẫu xe đô thị cỡ nhỏ nên khả năng bảo vệ an toàn của Hyundai i10 cũng khó mà tốt như một mẫu CUV giống Sorento. Ở lần thử nghiệm này, Euro NCAP đánh giá i10 chỉ đạt 3 sao về an toàn. Mẫu xe cỡ A có khả năng bảo vệ người lớn 69 %, bảo vệ trẻ em 75% và bảo vệ người đi bộ 52%. Các công nghệ hỗ trợ của i10 cũng chỉ đạt 59%.

Xin lưu ý là các xe được Euro NCAP đánh giá an toàn đều được bán ở thị trường châu Âu. Các trang bị và tiêu chuẩn an toàn của những xe này sẽ có đôi chút khác biệt với những mẫu xe cùng tên nhưng bán ở thị trường khác.

New Car Assessment Program (NCAP) là tổ chức được thành lập từ 1979 do Ủy ban an toàn giao thông đường bộ Mỹ. Kể từ khi ra đời, NCAP hoạt động như một tổ chức phi lợi nhuận, chuyên thử nghiệm xe mới và đánh giá nó một cách gắt gao nhất để đảm bảo chuẩn an toàn cho ô tô.

Mỗi khu vực lớn lại có các tổ chức NCAP khác nhau để phù hợp từng thị trường. Euro NCAP cho thị trường châu Âu, ASEAN NCAP cho khu vực Đông Nam Á và Latin NCAP cho khu vực Mỹ Latin và Caribe. Các bài kiểm tra của NHTSA và IIHS cũng như của EuroNACP hay ASEAN NCAP sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng mục đích chính mà mỗi tổ chức theo đuổi. Tuy nhiên, các chuẩn an toàn và điểm giữa các tổ chức NCAP cũng không quá chênh lệch nhau.

