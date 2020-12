Bộ đôi siêu xe Ferrari 812 GTS và SF90 nhận giải thưởng lớn từ TopGear

Thứ Năm, ngày 10/12/2020 08:00 AM (GMT+7)

Giải thưởng Xe của năm do Tạp chí Top Gear của BBC tổ chức đã gọi tên Ferrari 812 GTS (Hạng mục Âm thanh động cơ của năm) và Ferrari SF90 Stradale (Chiến binh thân thiện môi trường của năm).

Giải thưởng Xe của năm do TopGear tổ chức thường niên bao gồm 18 hạng mục. Trong đó, Ferrari đã xuất sắc khi có đến 2 đại diện được vinh danh trong số 18 hạng mục này bao gồm: Âm thanh của năm (Noise Of The Year) thuộc về chiếc 812 GTS và Chiến binh thân thiện môi trường của năm (Eco-Warrior Of The Year) thuộc về SF90.

Chiến thắng lần này đã nâng bảng vàng thành tích Giải thưởng Tạp chí Top Gear ấn tượng của Ferrari lên con số 18 Giải thưởng trong suốt 17 năm. Khi công bố giải thưởng, ban giám khảo đã đưa ra các nhận xét như sau về hai mẫu xe mới nhất của Ferrari:

Mẫu xe 812 GTS mui trần được ví như một gã điên đúng nghĩa. Bất kỳ chiếc xe nào được trang bị động cơ như thế - một khối động cơ V12 mạnh mẽ, gào thét, bay bổng với số vòng quay 9.000 vòng/phút sẽ vừa nuông chiều cảm xúc kiêu hãnh đồng thời vừa chinh phục các giác quan còn lại của bạn – một thứ gì đó thật vi diệu.

Nhưng khi ngay chiếc xe được “thuần hóa”, một cảm giác như muốn nuốt chửng thứ gì đó của một con quái vật khổng lồ và bằng cách nào đó, hộp số gửi những luồng điện chứa đầy “hormone hạnh phúc” - dopamin chạy dọc sống lưng của bạn chỉ từ một cú thốc ga, đó là một trải nghiệm lái xe khiến bất kỳ ai cũng phải bị thuyết phục.

Nếu ví LaFerrari hybrid như một động thái thăm dò thị trường, thì SF90 Stradale đã tạo ra một dư chấn lớn hơn. Khi nhiều năm trôi qua, năm 2020 đã chứng kiến nhiều sự thay đổi, nhưng một chiếc siêu xe Ferrari tiên phong trong thời đại mới mới mà bạn có thể sử dụng hàng ngày nhẹ nhàng với năng lượng điện, nhưng cũng sẽ sẵn sàng bùng nổ vào cuối tuần, sẽ khiến mọi thứ trở lại quỹ đạo kỳ diệu vốn có."

Đôi nét nổi bật về hai mẫu xe này, Ferrari 812 GTS có công suất cực đại lên đến 800 mã lực khiến nó trở thành siêu xe mui trần thương mại mạnh nhất trên thị trường. 812 GTS đánh dấu sự trở lại huy hoàng của một dòng xe đã đóng vai trò quan trọng trong lịch sử thương hiệu Ferrari. Chiếc xe ra mắt sau đúng 50 năm kể từ ngày ra mắt mẫu xe mui trần với động cơ V12 cuối cùng.

Với SF90 Stradale, đây là siêu xe plug-in hybrid sản xuất hàng loạt đầu tiên của Ferrari và đại diện cho sự khởi đầu một kỷ nguyên mới trong lịch sử thương hiệu. Mẫu xe này thể hiện sự ưu tú ở mọi khía cạnh và khả năng vận hành chưa từng có so với bất kỳ mẫu xe nào khác trên thị trường với công suất tối đa 1.000 mã lực.

Cả hai mẫu xe 812 GTS và SF90 Stradale đều không nằm trong danh mục sản xuất giới hạn nhưng đây là những chiến binh hoàn toàn mới của Ferrari: 812 GTS là mẫu xe mui trần với động cơ V12 được sản xuất hàng loạt loạt đầu tiên kể từ lần cuối cùng người ta trông thấy chiếc 365 GTS4. Trong khi SF90 Stradale đã mở ra một phân khúc hoàn toàn mới cho thương hiệu - một mẫu siêu xe hybrid 1.000 mã lực hiện đã có mặt trong danh mục sản phẩm tiêu chuẩn của Ferrari.

Nguồn: http://danviet.vn/bo-doi-sieu-xe-ferrari-812-gts-va-sf90-nhan-giai-thuong-lon-tu-topgear-5020201...