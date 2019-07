Điểm qua những chiếc xe có mức giá 700 triệu đồng dành cho phái đẹp

Thứ Ba, ngày 16/07/2019 06:00 AM (GMT+7)

Sở hữu thiết kế hiện đại cùng nhiều trang bị, những mẫu xe dưới 700 triệu đồng dưới đây rất đáng được các chị em phụ nữ quan tâm và chọn mua.

Dễ điều khiển, nhiều tiện ích cùng với thiết kế nhỏ gọn để dễ dàng đi lại, luồn lách trong thành phố chật hẹp là những tiêu chí hàng đầu của phụ nữ khi chọn mua ô tô. Sau đây là những mẫu ô tô dưới 700 triệu phù hợp cho chị em.

Mazda 2

Sở hữu thiết kế KODO đẹp mắt và cá tính, cùng với đó là là khoang nội thất hiện đại với nhiều công nghệ giải trí, Mazda 2 đang là một trong những lựa chọn hàng đầu dành cho các chị em phụ nữ tại Việt Nam.

Mẫu xe hạng B được trang bị công nghệ giải trí hiện đại như: Màn hình LCD 7 inch Mazda Connect tích hợp CD, AM/FM/MP3, kết nối AUX, USB và Bluetooth hỗ trợ đàm thoại rảnh tay kết hợp núm xoay đa năng giống như các xe hiện đại, hệ thống âm thanh 6 loa.

Mazda 2 được trang bị động cơ SkyActiv có dung tích 1.5L, công suất tối đa 109 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 141Nm tại vòng tua 4.000 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Hiện tại, Mazda 2 đang được lắp ráp và phân phối bởi THACO với 2 phiên bản Sedan và Hatchback, mức giá lần lượt là 529 triệu đồng và 569 triệu đồng.

Hyundai Accent

Với những thay đổi ở phiên bản mới là sở hữu thiết kế kiểu dáng mới trẻ trung hơn, đi cùng với đó là sự cải tiến về mặt tiện nghi và an toàn nên Hyundai Accent dễ dàng gây ấn tượng với khách hàng nữ giới.

Về tiện nghi, Hyundai Accent được trang bị màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối USB/AUX/Bluetooth và tích hợp các kết nối với điện thoại thông minh như Apple CarPlay, tích hợp hiển thị camera lùi 3 góc độ và dàn âm thanh 6 loa khá chất lượng. Ngoài ra, mẫu xe còn được trang bị chìa khoá thông minh có chức năng tự động mở cốp khi người lái lại gần, rất phù hợp cho những chị em hay đi chợ phải xách nhiều đồ.

Mẫu xe được trang bị động cơ Kappa 1.4L, phun xăng đa điểm MPI, cho công suất 100 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 132Nm tại 4.000 vòng/phút kết hợp với hộp số tự động 6 cấp.

Hyundai Accent hiện đang được phân phối bởi Hyundai Thành Công với 4 phiên bản: 1.4 MT tiêu chuẩn, 1.4 MT, 1.4 AT, 1.4AT đặc biệt với giá lần lượt 430 triệu đồng, 475 triệu đồng, 504 triệu đồng và 545 triệu đồng.

Toyota Yaris

Nhờ sở hữu kích thước nhỏ gọn, chắc bền, ít hỏng vặt...Toyota Yaris cũng là mẫu xe dưới 700 triệu đồng đáng được khách hàng nữ lựa chọn. Ngoài ra, mẫu xe còn đáp ứng được những tiêu chí mà phụ nữ lựa chọn như: nội thất đơn giản vừa mắt, dễ điều khiển cùng với thiết kế ngoại thất năng động trẻ trung.

Tiện nghi của Toyota Yaris được trang bị ở mức đủ xài, phù hợp với nhu cầu sử dụng của chị em như: màn hình cảm ứng DVD 7 inch tích hợp kết nối ngoại vi Bluetooth/USB/AUX, dàn âm thanh 6 loa, chìa khoá thông minh…

Toyota Yaris sử dụng động cơ 2NR-FE dung tích I4 1.5L, DOHC, Dual VVT-i, cho công suất 107 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 140Nm tại 4.200 vòng/phút. Toyota Yaris hiện đang được phân phối tại thị trường Việt Nam thông qua hình thức nhập khẩu tại Thái Lan với 1 phiên bản duy nhất, đi kèm giá bán 650 triệu đồng.

Ford EcoSport

Hiện tại ở thị trường Việt Nam, muốn lựa chọn một mẫu xe gầm cao dưới 700 triệu đồng chỉ có duy nhất một lựa chọn là mẫu xe Ford EcoSport. Chiếc xe này đáp ứng được nhiều tiêu chí, từ gầm cao, máy thoáng cho đến không gian vừa đủ cho một gia đình nhỏ có thể di chuyển thoải mái và linh hoạt trong thành phố.

Ngoài ra khả năng lội nước lên đến 500mm cũng là một ưu điểm của EcoSport trong tình hình đường xá hay ngập lụt hiện nay tại các thành phố lớn. Phiên bản cao cấp nhất của Ford EcoSport hiện nay chỉ dao động trong khoảng 600 triệu đồng (chưa bao gồm chi phí ra biển số).

Ford EcoSport là dòng xe mang trong mình khá nhiều ưu điểm như giá bán khá tốt so với trang bị và các đối thủ trong phân khúc, thiết kế năng động, hiện đại. Khoảng sáng gầm xe cao 200 (mm) giúp xe dễ dàng leo lề hay đi các đoạn đường xấu.

Trên EcoSport mới được trang bị khối động cơ 1.0L EcoBoost 125 mã lực và 1.5L Dragon hoàn toàn mới, cho công suất 120 mã lực tang 10% và mô-men xoắn tăng 7% so với động cơ 1.5L I4 trước đó. Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp của bản 2018 là 6,17 lít/100km.

Hệ thống kết nối giải trí đơn giản rất dễ cho chị em sử dụng một cách tốt nhất. Ngoài ra, hàng ghế sau của xe thoải mái và cốp chứa đồ to. Tính năng an toàn khá tốt với 7 túi khí, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc.

Honda Jazz

Honda Jazz là một trong những mẫu xe nổi tiếng toàn cầu của Honda với doanh số trong 6 năm ra mắt lên tới 6 triệu xe. Tại Mỹ, mẫu xe này có tên gọi khác là Honda Fit. Honda Jazz có thể coi là phiên bản hatchback của mẫu xe anh em Honda City, đang được lắp ráp tại thị trường Việt Nam.

Honda Jazz có thiết kế cá tính, năng động phù hợp với lối sống ở thành thị hiện đại. Xe sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 3.989 x 1.694 x 1.524 mm. Chiều dài cơ sở 2.530 mm, ngắn hơn 70 mm so với Honda City. So với mẫu sedan City, Honda Jazz có thiết kế trẻ trung hơn, các chi tiết phần đầu xe cứng cáp hơn. Mặt ca-lăng tất cả phiên bản được mạ chrome, phiên bản RS nổi bật hơn với logo RS sơn đỏ. Các trang bị ở đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED trên phiên bản RS, hai phiên bản V và VS chỉ trang bị đèn halogen thông thường. Tất cả phiên bản đều trang bị đèn LED ban ngày, nhưng chỉ phiên bản RS trang bị đèn sương mù halogen.

Honda Jazz được trang bị động cơ 1.5L SOHC i-VTEC, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van, đi kèm hộp số vô cấp CVT, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY cho công suất 118 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 145Nm tại 4.600 vòng/phút. Động cơ cũng sử dụng hệ thống phun xăng điện tử FGM-FI.

Về hệ thống an toàn, Honda Jazz được trang bị cơ bản hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, chức năng khóa cửa tự động và 2 túi khí phía trước.

Phiên bản VX và RS được bổ sung thêm hệ thống cân bằng điện tử VSA, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS, camera lùi 3 góc quay. Phiên bản cao cấp nhất RS được bổ sung 2 túi khí bên cho hàng ghế trước và 2 túi khí rèm nâng tổng số lượng túi khí lên thành 6 túi khí.

Honda Jazz có mức giá 544 triệu đồng và sẽ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Yaris cũng được nhập khẩu từ Thái Lan, hoặc Ford Fiesta lắp ráp trong nước. Đồng thời Honda Jazz cũng trở thành mẫu xe có nhiều phiên bản nhất trong phân khúc hatchback tại Việt Nam. Đây được xem là mẫu xe được nhiều chị em lựa chọn, vừa phù hợp để di chuyển trong phố thị khi đi làm, đi chơi hoặc vi vu cùng gia đình hay bạn bè trên những cung đường dài.