Điểm qua các gian hàng phụ trợ và phụ kiện trong triển lãm VMS 2022

Tại Vietnam Motor Show 2022 (VMS 2022), bên trong khu trưng bày của các hãng xe không khí sôi nổi bao nhiêu thì các gian hàng phụ trợ cạnh tranh không kém. Trong khuôn khổ triển lãm VMS 2022, gian hàng cho các ngành công nghiệp phụ trợ từ lâu đã là một phần không thể thiếu.

Thực tế cho thấy, các gian hàng công nghiệp phụ trợ tại triển lãm năm nay có phần hơi nhỏ. Ngoài những sản phẩm đang được nhiều người quan tâm như đèn LED tăng sáng, phim cách nhiệt, nhớt, phụ gia và các sản phẩm phụ kiện khác.

Nổi bật là có thêm các thiết bị công nghiệp và dung dịch chuyên dụng dành cho các dòng xe sử dụng động cơ Euro 5. Được biết, VMS năm nay có tới hơn 100 gian hàng của ngành công nghiệp phụ trợ với diện tích trên 2.000 m2. Trên thực tế, quy mô khoảng 150 gian hàng trực tiếp và gần 200 gian hàng trực tuyến.

Cụ thể, dễ thấy nhất trong khu vực phụ trợ chính là MT Group với 6 thương hiệu như: Aozoom, Steelmate, Supercar, GPNE, Cool N Lite, Hi-Kool. Nhưng ấn tượng nhất chính là gian hàng của Aozoom gây chú ý khi trình làng bộ đèn chiếu sáng công nghệ pha Laser và LED kết hợp có tên gọi Phượng Hoàng Lửa và đi kèm mức giá 28 triệu đồng.

Ngoài ra, được nhiều khách hàng quan tâm chính gian hàng giới thiệu dung dịch AdBlue. Cụ thể, Adblue còn được gọi là nước ure, dung dịch xử lý khí thải là thương hiệu bản quyền được đăng ký bởi VDA (The German Association of the Automotive Industry) cho hợp chất AUS 32(Aqueous Urea Solution) - dung dịch Urea 32,5%. Hợp chất này được sử dụng cho hệ thống Giảm xúc tác chọn lọc (SCR) để giảm Oxit Nitơ thải ra từ các động cơ diesel.

Theo quy định hiện hành, xe ô tô nhập khẩu và lắp ráp trong nước phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 5 (Euro 5). Theo đó trên một số dòng xe động cơ diesel cần phải sử dụng dung dịch AdBlue có thể kể đến như Ford Everest hay nhiều dòng xe tải đời mới khác.

Sôi động và mang lại nhiều màu sắc phải nói đến khu vực của các đơn vị kinh doanh màn hình giải trí Bravigo, camera hành trình Vietmap và gian hàng về âm thanh Helix và các nhãn hàng phim cách nhiệt. Ngày nay, màn hình android mang lại những giải pháp an toàn trong giao thông, hệ thống chỉ đường thông minh việt hóa 100% cùng thiết bị điều khiển bằng giọng nói dựa trên nền tảng công nghệ AI.

Màn hình Android tích hợp Camera 360 độ full HD ghi hình toàn cảnh, đa dạng góc nhìn mô hình, cho góc nhìn đa chiều và sinh động nhất. Kịp thời đưa ra những cảnh báo bằng giọng nói cho tài xế. Khả năng tích hợp Camera hành trình - Lưu lại tất cả hình ảnh trên chuyến đi. Màn hình thông minh còn có kết nối với Cảm biến áp suất lốp - Cảnh báo kịp thời bằng âm thanh.

Đặc biệt, những thương hiệu nhớt cũng được người tiêu dùng quan tâm phải kể đến đó là hai cái tên nổi tiếng đó là Voltronic và Xoda. Liên tiếp tham gia và nhận được sự quan tâm của đông đảo người tham dự tại nhiều sự kiện lớn về ngành xe như giải đua Laan Challenge The Mountain, Sport Bike Festival hay như như giải đua xe Offroad do đài truyền hình TP.HCM HTV tổ chức. Voltronic Vietnam mong muốn mang đến luồng gió mới trong lĩnh vực dầu nhớt và phụ gia cao cấp cho người tiêu dùng Việt Nam

Ngoài Voltronic thì XADO cũng là thương hiệu dầu bôi trơn được các Anh Em Biker tại Việt Nam khá ưa chuộng, đây cũng là một thương hiệu do công ty Song Đại Long phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam. Đến với VMS 2022 không chỉ được tận mắt trải nghiệm những công nghệ hiện đại nhất đến từ các thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực xe ô tô, quý quan khách còn được đắm chìm trong bữa tiệc âm nhạc siêu sôi động và những màn trình diễn xe điêu luyện cũng như có thể trải nghiệm nhiều trò chơi thú vị.

