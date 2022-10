Hai thương hiệu Brabus và Morgan mờ nhạt tại VMS 2022

Trong khi Brabus trưng bày dàn xe độ dựa trên nguyên mẫu Mercedes S-Class và G-Class, Morgan lại nằm trong góc với những chiếc xe cổ điển. Tại VMS 2022, bên cạnh những hãng xe quen thuộc là sự góp mặt lần đầu tiên của 2 cái tên Brabus và Morgan.

Cả 2 đều do cùng một đơn vị phân phối tại Việt Nam, nên cùng dùng chung không gian trưng bày. Brabus luôn được biết đến là hãng chuyên độ xe Mercedes. Các phiên bản xe sang Đức tiêu chuẩn sau khi "qua tay" Brabus thường trở nên mạnh mẽ và thêm phần thể thao hơn đáng kể. Điều này thể hiện rõ qua 3 mẫu xe được Brabus mang đến VMS 2022.

Đầu tiên, nằm ở gần lối vào gian hàng nhất là chiếc Brabus D40. Xe được phát triển dựa trên G-Class, cụ thể là phiên bản G 400d với động cơ dầu cho công suất 362 mã lực và mô-men xoắn 700 Nm. Sau khi qua tay Brabus, chiếc xe mạnh hơn 40 mã lực trong khi mô-men xoắn tăng lên 750Nm.

D40 sở hữu gói độ Widestar đặc trưng của Brabus phát triển cho dòng G với các bộ phận được thay thế bằng chất liệu carbon, tiêu biểu như trên nắp capô, hệ thống đèn LED trên nóc, bánh xe dự phòng phía sau. Tiếp đến là chiếc Brabus G800. Đây được xem như là lựa chọn cao cấp hơn đối với người yêu thích dòng G-Class độ vì phát triển dựa trên nền tảng của AMG G 63.

Nằm ở góc trong cùng là chiếc Brabus B50, phát triển dựa trên Mercedes-Benz S-Class thế hệ W223, cấu hình S500 4MATIC. So với nguyên bản, chiếc xe độ có thêm cản trước và khuếch tán gió cỡ lớn, bộ mâm Monoblock M “PLATINUM EDITION” có kích thước 21inch, cản sau sắc bén và hệ thống ống xả được Brabus tinh chỉnh.

Cùng với đó là sự hiện diện của 2 mẫu xe Morgan: Plus Four và Plus Six. Morgan được mệnh danh là hãng xe “tân cổ điển”, với triết lý đem những kiểu dáng xe kinh điển trong quá khứ vào thế kỷ 21 khi kết hợp cùng hệ truyền động tân tiến, hiện đại.

Trong triển lãm VMS 2022 lần này, Plus Six là chiếc được đặt ở phía ngoài, còn Plus Four nằm bên trong gần khu vực nghỉ ngơi của khách VIP. Tổng thể gian hàng của Brabus và Morgan có phần quá đơn điệu và nhiều hiệu ứng ánh sáng thiếu tinh tế nên khó của thể chiêm ngưỡng hết những cái tính hoa mà thương hiệu xe nâng cấp xe Brabus muốn thể hiện.

