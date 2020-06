Điểm qua các dòng xe SUV cỡ lớn và xu thế SUV toàn cầu

Phân khúc xe SUV cỡ lớn hạng sang luôn được nhiều khách hàng quan tâm. Nhưng nổi bật nhất chính là các mẫu xe sử dụng cùng hệ thống khung gầm MLB như: Audi Q7, Volkswagen Touareg, Lamborghini Urus và Bentley Bentayga.

Xu thế SUV dần được nhiều khách hàng ưa chuộng

Trước đây, SUV chủ yếu dành cho những người thường xuyên di chuyển trên đồi hoặc núi. Điều này đã thay đổi vào năm 2019 với rất nhiều mẫu xe đa dạng trong phân khúc này. Các gia đình trẻ mua SUV vừa và nhỏ nhiều hơn, giống như những người độc thân hay các cặp vợ chồng trong độ tuổi nghỉ hưu.

Nhiều khách hàng doanh nghiệp cũng lựa chọn xe thể thao đa dụng. Những mẫu xe tràn đầy năng lượng và công nghệ có thể đi bất cứ đâu đánh trực tiếp vào nhu cầu của nhóm khánh hàng cao cấp mong muốn thay đổi cho mẫu sedan hạng D hoặc E của mình. Hơn một triệu chiếc SUV mới được đăng ký trong năm 2019 tại Đức.

Ngay trong tháng 11, mốc 1,03 triệu xe kể từ đầu năm đã bị phá vỡ. SUV và xe chuyên địa hình Offroad hiện chiếm gần một phần ba số đăng ký xe mới ở Đức với thị phần gần 31% và là hai phân khúc tăng trưởng nhanh nhất trong thống kê của Cơ quan Giao thông Vận tải Liên bang (The Federal Motor Transport Authority) năm nay.

SUV ghi điểm đặc biệt tốt với khách hàng với ba yếu tố: tầm nhìn, an toàn và thoải mái. Ngoài ra, còn truyền cảm hứng về sự tự do, bởi vì một chiếc SUV cho cảm giác có thể tự lái vào các vùng đất khác nhau, hoặc thậm chí là đường Offroad. Với cảm giác tự do này kết hợp với sự thoải mái, tốc độ và an toàn, SUV trở thành một mẫu xe toàn diện. Nó hứa hẹn cho khách hàng những điều kiện tốt nhất về nhiều mặt.

Điểm qua các mẫu xe SUV sử dụng cùng hệ thống khung gầm MLB đang được ưa chuộng:

Audi Q7 thế hệ mới

Audi Q7 mới thể hiện những đặc trưng SUV theo ngôn ngữ thiết kế mới nhất của Audi. Những đường gân sắc nét cùng những mặt cắt vuốt căng đầy tính thể thao. Thiết kế lưới tản nhiệt hình bát giác ấn tượng với sáu thanh crom thẳng đứng. Các khe gió ở hai hốc gió bên cũng được thiết kế bắt mắt hơn với dải đèn LED matrix. Nhìn từ phía sau, một dải crom ngang nổi bật với bắt nối giữa hai đèn hậu phẳng.

Thiết kế mới của chiếc SUV cỡ lớn được gia tăng đạt chiều dài x rộng x cao lần lượt là: 5.063 x 1.970 x 1.741mm. Trục cơ sở vẫn duy trì ở mức 2.994mm. Audi Q7 thực sự bắt mắt với lớp sơn hoàn chỉnh và bộ mâm hợp kim 19-inch. Audi Q7 có tất cả 12 màu sơn bao gồm cả các màu ánh kim mới là be Vicuña, nâu Barrique, và đỏ Matador. Hai màu đơn sắc gồm trắng Carrara và đen Night Black. Hiệu ứng ngọc trai trên màu xám Daytona được dành riêng cho ngoại thất S line.

Bên trong khoan nội thất chiếc Q7 sử dụng các ghế ngồi bọc da Cricket và các ốp nâu xám tro mịn tự nhiên. Xe còn sở hữu nhiều hốc chứa đồ ở ụ trung tâm với sức chứa lớn. Tùy thuộc vào vị trí hàng ghế sau mà khoang hành lý cho phiên bản xe 5 chỗ có thể mở rộng sức chứa từ 865 lít lên tới 2.050 lít. Nắp cốp sau điện được trang bị tiêu chuẩn; chức năng mở cốp bằng chân là trang bị tùy chọn.

Audi Q7 được trang bị khối động động cơ xăng V6 TFSI được nạp bởi một mono turbo và công nghệ mild hybrid, cho công suất 340 mã lực và mô-men xoắn 500Nm, tăng tốc từ 0 tới 100km/h trong 5,9 giây, vận tốc tối đa 250km/h. Audi Q7 55 TFSI sử dụng hộp số 8 cấp tiptronic và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian Quattro.

Công nghệ mild hybrid tiêu chuẩn giúp xe giảm mức tiêu thụ nhiên liệu tới 0,7 lít/100km. Yếu tố then chốt chính là một bộ máy phát khởi động lại (BAS) công suất 48V kết hợp cùng bộ pin lithium-ion giúp tích trữ năng lượng.

Bentley Bentayga

Bentayga đưa thiết kế đặc biệt và ở một tầm cao mới với các chi tiết hiện đại và đẹp mắt cả về ngoại thất và nội thất. Với tiêu chuẩn Blackline Specification, phụ tùng sáng màu được thay thế bằng hệ thống trang trí màu đen ấn tượng bao phủ các bộ phận ngoại thất, đồng thời, tấm chắn thanh ba-đờ-xốc phía trước đồng màu với thân xe tái hiện dáng vẻ thể thao của chiếc SUV hiện đại này.

Bên trong khoang xe, thiết kế nội thất hai tông màu càng làm nổi bật sự ấn tượng cho màu đen Beluga huyền bí của chất liệu da trên màu sắc đối lập mà bạn chọn: Cam, Trắng Mulliner White, Đỏ Pillar Box Red hay Xanh Klein. Màu sắc nổi bật này tạo nên đường thiết kế ấn tượng chạy dọc theo bảng điều khiển dưới và tiếp nối xuống bộ điều khiển trung tâm – hình dạng giống với họa tiết thêu trên ghế và biểu tượng bên ngoài của Design Series.

Chiếc siêu SUV được tranh bị khối động cơ xăng V8 tăng áp kép, dung tích 4.0L, cho công suất tối đa 542 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 290 km/h.

Các tính năng an toàn nâng cao bao gồm Private eCall, cho phép bạn liên lạc ngay lập tức với dịch vụ cứu hộ trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời tính năng Find my car giúp bạn xác định vị trí đỗ xe thông qua ứng dụng My Bentley và đưa bạn tới nơi đỗ xe. Tại thị trường nước ngoài, phiên bản Design Series V8 này đang được bán với mức giá hơn 200.000 USD tương đương hơn 4,6 tỷ đồng.

Volkswagen Touareg

Touareg được vinh danh với giải vàng tại Giải thưởng thiết kế Đức (German Design Award) – giải thưởng danh giá nhất trong hạng mục “Passenger Vehicles” vào tháng 2 năm ngoái. Ban giám khảo nhận xét: “Một chiếc SUV tuyệt vời, được thiết kế hài hòa đến từng chi tiết cuối cùng, phù hợp hoàn hảo với tất cả các nhu cầu đi lại.”. Ngoài ra, Trước đó một thời gian, vào tháng 7/2018, Touareg đạt giải thưởng Sản phẩm của năm 2018 (“Product of the Year 2018”) tại Plus X Award. Và góp phần giúp hãng Volkswagen đạt được Giải thưởng danh giá “Thương hiệu đột phá nhất 2018” lần thứ 3 liên tiếp.

Touareg thế hệ 3 hoàn toàn mới, chiếc xe mạnh nhất trong gia đình SUV của Volkswagen. Đặc biệt, chính là sự hợp nhất hệ thống của các trợ lý ảo, công nghệ, ánh sáng và giải trí. Hệ thống hộp số hoàn toàn mới và hệ thống treo khí nén với giảm xóc điều khiển điện tử tự tin đặt ra các tiêu chuẩn mới cho phân khúc SUV. Touareg chia sẻ nhiều công nghệ, một số chi tiết và khung gầm MLB với các mẫu xe cao cấp của các hãng khác cùng chung như Audi Q7, Bentley Bentayga, Porsche Cayenne, Lamborghini URUS.

Bên trong khoan nội thất, được đổi mới hoàn toàn là một trong những điểm nổi bật. Ngoài ra, hệ thống xử lý giúp hợp nhất các thiết bị kỹ thuật số (màn hình kỹ thuật số 12 inch) và hệ thống thông tin giải trí Discover Premium hàng đầu (với màn hình cảm ứng 15 inch).

Lễ kỷ niệm sản xuất một triệu xe được tổ chức vào năm 2019 với sự ra mắt phiên bản ONE Million đặc biệt. Touareg là một phần không thể thiếu trong chuỗi sản phẩm của thương hiệu Volkswagen kể từ cuối năm 2002. Touareg nhanh chóng trở thành sản phẩm bán chạy nhất: gần một triệu người lái xe đã chọn thế hệ một và hai (từ năm 2010). Tại VIệt Nam Volkswagen cung cấp hai phiên bản thế hệ 3 và đi kèm giá bán như sau: Touareg Elegance 3,099 tỷ và Touareg Luxury 3,888 tỷ. Lô xe đầu tiên dự kiến giao xe vào tháng 11/2020

Lamborghini Urus

Ngoại thất chiếc siêu SUV Urus tại Đà Nẵng là sự pha trộn giữa Aventador và Huracan. Phần đầu xe với thiết kế góc cạnh đậm chất Lamborghini, xe sở hữu trang bị màu sơn vàng Giallo Auge khá đặc trưng, cùng bộ vành cỡ lớn với kích thước tới 23 inch có tên gọi Tailgate phủ màu đen Shiny Black giống với Lamborghini Urus của Dương Kon, Lamborghini Urus của con trai Bầu Hiển hay chiếc xe Lamborghini Urus thứ 9 về Việt Nam.

Bên trong khoang cabin, Urus cũng được thiết kế góc cạnh từ vô-lăng, bảng điều khiển cho đến ghế ngồi, nội thất bọc da lộn và da Alcantara với các chỉ may màu vàng nổi bật. Kiểu thiết kế nội thất này đem lại trải nghiệm của một siêu xe trong một chiếc SUV. Trang bị nổi bật bên trong nội thất là màn hình kỹ thuật số phía sau vô-lăng, màn hình giải trí cảm ứng ở bảng trung tâm và hệ thống âm thanh Bang & Olufsen với công suất 1.700 W. kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Màn hình hiển thị head-up, giao diện dành cho điện thoại thông minh Lamborghini.

Lamborghini Urus là chiếc SUV nhanh nhất thế giới tính tới thời điểm hiện tại. Xe được trang bị động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0L, sản sinh công suất tối đa 650 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Động cơ kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh giúp Lamborghini Urus có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong 3,6 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 305 km/h.

Lamborghini cung cấp 6 chế độ lái cho Urus và gọi là Anima. Ngoài 3 chế độ lái quen thuộc trên các siêu xe như Strada (đường phố), Sport (thể thao), Corsa (đường đua), siêu SUV Urus còn có thêm 3 chế độ lái khác là Sabbia (đường cát), Terra (việt dã) và Neve (tuyết). Giá bán cụ thể cho chiếc siêu SUV Lamborghini Urus tại Việt Nam sau khi ra biển trắng được dự đoán chắc chắn không dưới 23 tỷ đồng.

