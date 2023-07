Đề xuất cấp, đổi bằng lái xe ôtô theo phân hạng mới ra sao?

Dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ đề xuất cách phân hạng mới. Cũng theo thảo Luật (TTATGT) đường bộ, các hạng của giấy phép lái xe (GPLX) như B1, B2, E, FB2, FC, FD, FE sẽ không còn tồn tại.

Điều 43 của dự thảo Luật TTATGT quy định, GPLX được cấp lại thuộc một trong các trường hợp như sau: (1) GPLX hết thời hạn sử dụng; (2) GPLX bị mất. GPLX được đổi trong các trường hợp sau: (1) GPLX bị hỏng hoặc sai lệch thông tin ghi trên GPLX; (2) GPLX của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam do cơ quan thẩm quyền của nước ngoài cấp, còn giá trị sử dụng; (3) GPLX do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp mà người được cấp không còn làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Khi được cấp, cấp lại, đổi GPLX trong các trường hợp như trên, lái xe ô tô cũng sẽ nhận được GPLX theo cách phân hạng mới như đề xuất của dự thảo Luật TTATGT.

Cụ thể, đề xuất của Điều 63 của dự thảo Luật TTATGT đường bộ quy định GPLX hạng B1, B2, C, D, E, FB2, FC, FD, FE được cấp theo Luật Giao thông đường bộ 2008 được đổi, cấp lại như sau: (1) GPLX hạng B đổi, cấp lại cho người có GPLX hạng B1, B2; (2)- GPLX hạng D2 đổi, cấp lại cho người có GPLX hạng D; (3) GPLX hạng D đổi, cấp lại cho người có GPLX hạng E; (4) GPLX hạng BE đổi, cấp lại cho người có GPLX hạng FB2; (5) GPLX hạng CE đổi, cấp lại cho người có GPLX hạng FC; (6) GPLX hạng D2E đổi, cấp lại cho người có GPLX hạng FD; (7) GPLX hạng DE đổi, cấp lại cho người có GPLX hạng FE.

Lưu ý rằng, hiện nay các quy định dự thảo Luật TTATGT đường bộ vẫn đang ở giai đoạn xin ý kiến đóng góp, chưa phải là quy định chính thức.

