Đây là những mẫu SUV trong tầm giá hơn 4 tỷ, cạnh tranh với Toyota Land Cruiser mới

Với mức giá trên 4 tỷ đồng thì phân SUV cỡ lớn còn những cái tên nổi bật khác và đến từ nhiều thương hiệu châu Âu nổi tiếng hơn rất nhiều so với chiếc Toyota Land Cruiser mới vừa ra mắt.

Mặc dù đang trong giai đoạn dịch bệnh, nhưng cơn sốt của Land Cruiser vẫn không ngừng hot khi có mức giá chênh lệch lên đến 500 triệu đồng nếu muốn nhận xe sớm. Tuy nhiên với chừng ấy tiền vẫn có nhiều lựa chọn sang - xịn - mịn hơn.

Thông thường ở tầm giá này các mẫu SUV thường không có sẵn hàng, người mua phải bỏ thêm một ít để có thể nhận xe sớm thông thường từ 50 đến 300 triệu đồng tùy thỏa thuận, thế nhưng việc chênh 500 triệu đồng là điều chưa từng có đối với một chiếc xe mới. Tại Việt Nam trong tầm giá từ 4 đến 5 tỷ đồng cũng có khá nhiều lựa chọn.

VinFast President

SUV cỡ lớn của VinFast có kích thước dài 5.146mm (hơn 173mm so với SA), rộng 1.987mm, cao 1.460mm và chiều dài trục cơ sở 3.133mm. So với LX570, President dài hơn 66mm, rộng hơn 7mm nhưng lại thấp hơn tới gần 100mm. Chiều dài tổng thể của SUV Việt lớn hơn 83mm so với mẫu xe Nhật. Khoảng sáng gầm của President ở mức 183mm, thấp hơn 43mm so với mức 226mm của LX570.

VinFast President sở hữu thiết kế khỏe khoắn, mạnh mẽ và sang trọng. Lưới tản nhiệt được thiết kế dạng kim cương, kết hợp với hốc gió cỡ lớn trên nắp capo làm tôn lên vẻ mạnh mẽ cho tổng thể chiếc xe. Đặc biệt, VinFast President có tới 18 màu sơn ngoại thất, cùng các chi tiết tạo điểm nhấn có thể lựa chọn phủ màu vàng (Gold), đồng (Copper), xám (Gunmetal) hay bạc (Metallic Silver) trên logo, giá nóc, nẹp cửa, bậc lên xuống, la-zăng hay cản trước, cản sau.

VinFast President được trang bị khối động cơ V8, dung tích 6.2L, cho công suất 420 mã lực và mô-men xoắn đạt 624Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h sau 6,8 giây, dẫn động 4 bánh toàn thời gian, hộp số tự động 8 cấp. Thành tích này của VinFast President nhỉnh hơn Lexus LX570 (7,7 giây), nhưng kém BMW X7 (5,8 giây).

VinFast President được trang bị Tiêu chuẩn các hệ thống an toàn như: hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), phân bổ lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử (ESC), kiểm soát lực kéo (TCS), hỗ trợ đổ đèo (HDC), chống lật (ROM), cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn đường và hệ thống camera 360 quanh thân xe.​

VinFast President là mẫu xe được sản xuất giới hạn 500 chiếc tại Việt Nam. Theo công bố ban đầu, 100 xe President đầu tiên sẽ được bán với giá cực ưu đãi là 3,8 tỷ đồng. Trong khi đó, 400 chiếc còn lại sẽ về giá niêm yết 4,6 tỷ đồng.

Audi Q7

Audi Q7 mới thể hiện những đặc trưng SUV theo ngôn ngữ thiết kế mới nhất của Audi. Những đường gân sắc nét cùng những mặt cắt vuốt căng đầy tính thể thao. Thiết kế lưới tản nhiệt hình bát giác ấn tượng với sáu thanh crom thẳng đứng. Các khe gió ở hai hốc gió bên cũng được thiết kế bắt mắt hơn. Dải đèn LED matrix với thiết kế đường đèn mới nhấn mạnh chiều rộng của xe mỗi khi chạy tia từ trong ra ngoài, dải đèn to dần và hạ nhẹ về phía bên cánh. Nhìn từ phía sau, một dải crom ngang nổi bật với bắt nối giữa hai đèn hậu phẳng.

Thiết kế mới của chiếc SUV cỡ lớn được gia tăng đạt chiều dài x rộng x cao lần lượt là 5.063 x 1.970 x 1.741mm. Trục cơ sở vẫn duy trì ở mức 2.994mm với 7 chỗ ngồi thoải mái cho người lớn. Audi Q7 thực sự bắt mắt với lớp sơn hoàn chỉnh và vành hợp kim 19-inch. Với gói ngoại thất S line, Audi Q7 thậm chí còn nổi bật hơn với cản trước sắc nét, đường gờ cánh lướt gió thể thao và ốp gầm sau xe.

Audi Q7 có tất cả 12 màu sơn bao gồm cả các màu ánh kim mới là be Vicuña, nâu Barrique, và đỏ Matador. Hai màu đơn sắc gồm trắng Carrara và đen Night Black. Hiệu ứng ngọc trai trên màu xám Daytona được dành riêng cho ngoại thất S line.

Bên trong khoan nội thất chiếc Q7 sử dụng các ghế ngồi bọc da Cricket và các ốp nâu xám tro mịn tự nhiên. Xe còn sở hữu nhiều hốc chứa đồ ở ụ trung tâm với sức chứa lớn. Tùy thuộc vào vị trí hàng ghế sau mà khoang hành lý cho phiên bản xe 5 chỗ có thể mở rộng sức chứa từ 865 lít lên tới 2.050 lít – phần sau xe là mặt sàn phẳng để chứa đồ. Nắp cốp sau điện được trang bị tiêu chuẩn; chức năng mở cốp bằng chân là trang bị tùy chọn.

Mẫu xe Audi Q7 được trang bị khối động động cơ xăng V6 TFSI được nạp bởi một mono turbo và công nghệ mild hybrid. Nhờ đó, xe đạt công suất 340 mã lực và mô-men xoắn 500Nm, tăng tốc từ 0 tới 100km/h trong 5,9 giây, vận tốc tối đa 250km/h. Audi Q7 55 TFSI sử dụng hộp số 8 cấp tiptronic và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian Quattro.

Công nghệ mild hybrid tiêu chuẩn giúp xe giảm mức tiêu thụ nhiên liệu tới 0,7 lít/100km. Yếu tố then chốt chính là một bộ máy phát khởi động lại (BAS) công suất 48V kết hợp cùng bộ pin lithium-ion giúp tích trữ năng lượng

Volvo XC90

Volvo XC90 được ra mắt thế giới lần đầu tại Triển lãm Paris vào năm 2014 và nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng nhờ dáng vẻ và tính năng an toàn bậc nhất của mình.​ Năm 2016 cũng đánh dấu lần lột xác toàn diện của mẫu SUV kể từ lần ra mắt đầu tiên vào năm 2003. Volvo XC90 được thiết kế với kiểu dáng crossover SUV hạng sang 5 chỗ (T5) hay 7 chỗ (T6, T8) và có 3 cấp độ: Momentum cơ sở, R-Design thể thao và Inscription sang trọng. Ngoài ra còn có bản T8 Twin Engine Plug-In Hybrid.

Volvo XC90 hiện đại hơn khi được trau chuốt từng chi tiết như hệ thống đèn pha, đèn hậu, đèn sương mù đều dùng bóng LED. Đặc biệt, một camera được tích hợp trong logo Volvo phía trước, hiển thị hình ảnh 360 hỗ trợ góc quan sát cho người lái. Đèn sương mù được đặt thấp bên dưới sát với gầm xe, trong khi đó đèn chiếu ban ngày full LED, cách điệu từ cây búa của thần Thor trong thần thoại.​

Volvo XC90 sở hữu kích thước tương đương đối thủ Audi Q7, tổng thể dài x rộng x cao 4.950 x 2.140 x 1.775 mm, chiều dài cơ sở mức 2.984 mm. Tuy nhiên, cách bố trí hàng ghế thứ 3 của Volvo XC90 rộng rãi hơn và có thể ngồi được hai người lớn chứ không chỉ dành riêng cho trẻ em như Audi Q7.​.

Nội thất của XC90 sử dụng chất liệu cao cấp bọc da màu đen, kết hợp với các điểm nhấn là kim loại ở nhiều chi tiết. Các trang bị tiện nghi tiêu chuẩn bao gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số có thể sửa đổi, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch và kết nối điện thoại Bluetooth, tích hợp ứng dụng Smartphone và hệ thống âm thanh 10 loa với radio vệ tinh, một giắc âm thanh phụ trợ và một cổng USB, điều hòa tự động 4 vùng riêng biệt, hệ thống lọc không khí Clean Zone, hàng ghế trước chỉnh điện và bộ nhớ vị trí, chìa khoá thông minh, rèm cửa sổ ghế sau, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, hiển thị thông tin trên kính chắn gió, gương hậu chống chói…

Volvo XC90 T6 được trang bị khối động 4 xy lanh, dung tích 2.0L tăng áp, cho công suất 316 mã lực và mô-men xoắn 400Nm cùng hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn. Volvo cho biết XC90 T6 có khả năng tăng tốc 0-97km/h trong vòng 6,6 giây. Đi kèm là hộp số tự động 8 cấp. các đối thủ của Volvo XC90 có thể kể đến BMW X5, Mercedes-Benz GLE, Land Rover Discovery và Audi Q7. Hiện nay, Volvo XC90 T6 AWD Inscription nhập về Việt Nam từ Mỹ và bán với giá khoảng hơn 3,9 tỷ đồng.

BMW X5

X5 thế hệ thứ tư có kích thước dài hơn đời cũ 20mm (4.922mm), chiều rộng tăng thêm 66mm (2.004mm), cao hơn 19mm (1.745mm) và chiều dài cơ sở tăng thêm 36mm (2.975mm). Khoảng sáng gầm 214mm. Trọng lượng 2,06 tấn. Lưới tản nhiệt hình quả thận mở rộng phía trước khá nổi bật. Đèn pha nửa vòng tròn Corona đặc trưng.

Công nghệ chiếu sáng sử dụng trên chiếc xe sang nước Đức là loại LED. Riêng đèn pha là loại đèn Adaptive LED tự điều chỉnh góc chiếu sáng. Gói xLine trang bị sẵn trên X5 bán ở Việt Nam bao gồm nhiều chi tiết ốp nhôm satin mờ, gồm lưới tản nhiệt, cản trước, cản sau, baga mui, viền cửa sổ.

Nội thất sử dụng vật liệu cao cấp, như ốp gỗ Fineline phủ bóng trên bảng táp-lô và ghế ngồi bọc da Sensatec. Hệ thống âm thanh vòm Harman Kardon 16 loa, công suất 464W. Hệ thống điều khiển và hiển thị Live Cockpit Professional thế hệ mới. Đây là trang bị tiêu chuẩn, và bao gồm cụm đồng hồ và màn hình giải trí mới, cùng kích thước 12,3 inch. Màn hình giải trí đi kèm hệ thống iDrive 7.0.

Cụm điều hòa có hai màn hình nhỏ riêng biệt hiển thị trạng thái nhiệt độ, mức gió... Nắp khoang hành lý mở 2 bước giống với những chiếc SUV hạng sang cỡ lớn. Khoang hành lý cũng có nút bấm gập hàng ghế 2. Dung tích khoang hành lý tối đa 1.860 lít khi gập cả 2 hàng ghế sau.

BMW X5 xDrive40i xLine tại Việt Nam gắn động cơ tăng áp 6 xy lanh thẳng hàng, dung tích 3,0L, cho công suất 340 mã lực tại 5.500-6.500 vòng/phút và mô-men xoắn 450Nm tại 1.500-5.200 vòng/phút. Kết hợp với hộp số tự động 8 cấp Steptronic và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD, xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 5,5 giây. Vận tốc tối đa 243km/h. Mức tiêu hao trung bình 8.5-8.8L/100km.

Khu vực điều khiển quanh cần số giống với X7, nhưng tiếc rằng không có cần số pha lê. X5 có 4 chế độ lái, gồm Comfort, Eco Pro, Sport và Adaptive. Nâng hạ gầm 5 mức, phanh tay điện tử và hỗ trợ xuống dốc xuất hiện ở khu vực này. Một số công nghệ nổi bật trên BMW X5 gồm hệ thống treo khí nén thông minh, cửa hít, cảnh báo áp suất lốp, camera và cảm biến xung quanh xe và hệ thống 9 túi khí.

BMW X5 sẽ là một sự lựa chọn mới cho khách hàng Việt khi có nhu cầu mua xe SUV hạng sang cỡ trung. nhưng giá bán của X5 mới cao hơn hầu hết những đối thủ cùng phân khúc như: Audi Q7 (3,340 - 3,089 tỷ) hay Lexus RX & RX-L (3,040 - 4,5 tỷ đồng).

