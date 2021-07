Đánh giá nhanh xe Ford Ecosport: Xe Mỹ chất riêng trên đường phố Việt

Thứ Hai, ngày 19/07/2021 06:00 AM (GMT+7)

Trong số các mẫu xe thuộc phân khúc xe gầm cao cỡ nhỏ tại Việt Nam, mẫu xe Ford Ecosport đang là cái tên ít được chú ý nhất.

Vài năm trở lại đây, những mẫu SUV cỡ nhỏ dần trở thành xu hướng cho các khách hàng mới bởi tính đa dụng đặc trưng của phân khúc. Ford Ecosport là mẫu Crossover/SUV cỡ nhỏ (subcompact Crossover/SUV) 05 chỗ của hãng xe Mỹ, ra đời lần đầu vào năm 2003 do Ford Brazil sản xuất.

Thế hệ này dựa trên nền tảng của Ford Fiesta, Fusion (Ford B3 platform). Từng giữ vị thế độc tôn trong phân khúc ở khoảng thời gian trước năm 2018, Thế hệ 2021, bản nâng cấp giữa đời (facelift) của Ecosport được Ford giới thiệu với nhiều nâng cấp về trang bị từ trong ra ngoài, hứa hẹn thu hút khách hàng thích chất riêng của dòng xe Mỹ với những đối thủ khác trong phân khúc.

Tổng quan thiết kế nội ngoại thất

Về kích thước, Ecosport 2021 ngắn hơn so với xe hiện hữu do đã loại bỏ hoàn toàn lốp dự phòng ở đuôi xe. Như vậy, về bản chất, kích thước xe vẫn không thay đổi. Thiết kế bên ngoài xe Ecosport cũng gần như không có sự thay đổi đáng kể nào. Các điểm chính vẫn là cụm lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn được viền chrome đi kèm họa tiết tổ ong giúp tăng ấn tượng thể thao. Cụm đèn pha thiết kế vuốt ngược về sau, đi kèm hốc đèn sương mù hình tam giác và ốp cản trước tạo cho đầu xe một phong cách SUV đặc trưng.

Ở phần hông xe, những đường nét mạnh mẽ vốn có vẫn được giữ nguyên. Nổi bật là đường gân nổi vuốt dài từ hốc bánh trước đến tận cụm đèn hậu sau, giúp chiếc xe trông mạnh mẽ và góp phần làm tăng tính khí động học. Cụm kính hậu cũng được thiết kế hai màu đẹp mắt, tích hợp với xi nhan báo rẽ. Ecosport 2021 được trang bị mâm có đường kính 17-inch, tuy nhiên thiết kế của nó vẫn chưa được nâng cấp nên không phù hợp lắm với thiết kế tổng thể có phần mạnh mẽ của xe.

Ở phần đuôi xe, thay đổi lớn nhất chính là việc loại bỏ lốp dự phòng vốn đã trở thành thương hiệu trên Ecosport. Thay đổi này, theo Ford Việt Nam, giúp giảm trọng lượng của xe cũng như phù hợp hơn với thiết kế hướng đến môi trường đô thị.

Nổi bật dễ thấy trên mẫu xe Ecosport chính là cụm hệ thống chiếu sáng dạng xenon đi cùng đèn LED định vị ban ngày. Đây là một nâng cấp rất đáng giá so với cụm đèn thuần halogen trên thế hệ trước. Cụm đèn mới mang đến cho Ecosport diện mạo thể thao, hiện đại và mạnh mẽ hơn. Các trang bị khác gần như không thay đổi.

Tổng thể khoang nội thất vẫn được giữ nguyên như phiên bản hiện hữu. Điểm nhấn chính nằm ở vô lăng. Cụ thể, vô lăng 3 chấu đã được tích hợp thêm 2 nút bấm mới. Đây là bộ nút bấm của tính năng ga tự động (Cruise Control) và giới hạn tốc độ (LIM).

Đối với những chiếc xe phiên bản trước, những vị khách hàng cũng có thể nâng cấp để có 2 tính năng này người dùng phải bỏ ra chi phí khoảng 2,5 triệu đồng (phụ tùng chính hãng). Còn lại các chi tiết khác vẫn được giữ nguyên như màn hình giải trí trung tâm 8” cảm ứng tích hợp SYNC 3, cụm nút chỉnh điều hòa bố trí khoa học và trực quan.

Các màu sơn ngoại thất của Ford EcoSport 2021 gồm (8 màu): Xanh dương, Đỏ đồng, Trắng kim cương, Bạc ánh kim, Nâu hổ phách, Đỏ ngọc ruby, Đen, Ghi ánh thép.

Vận hành và An toàn

Phiên bản Ford EcoSport Titanium được trang bị động cơ EcoBoost, dung tích 1.0L đi kèm hộp số 6 cấp SelectShift mới. Hãng xe Mỹ công bố, so với thế hệ cũ, khối động cơ này giúp Ford EcoSport tiết kiệm nhiên liệu đến 20% và giảm lượng phát thải xuống 15%.

Các phiên bản còn lại dùng chung động cơ xăng, dung tích 1.5L hút khí tự nhiên. Đây là loại mới, được Ford nâng cấp với công suất 120 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn 151Nm tại 4.500 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 6 cấp hoặc số sàn 5 cấp.

Các trang bị an toàn trên Ford EcoSport 2021 gồm: công nghệ MyKey với một số tính năng như cảnh báo đeo dây an toàn, thiết lập cảnh báo tốc độ tối đa, âm thanh chất lượng hơn, các trang bị an toàn như 6 túi khí hay Auto Start Stop, hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA), cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến lùi. Đặc biệt, cảm giác đầm chắc trứ danh từ hệ thống khung gầm của Ford là thứ bù đắp khả năng cách âm gầm chưa tốt dù mẫu xe này có chiều cao gầm xe lên đến 175 mm.

Đánh giá chung

Với những nâng cấp ở mức vừa phải, Ecosport vẫn tạo được điểm nhấn và những lợi thế nhất định. Kích thước gọn gàng, hệ thống đèn đẹp mắt với hiệu năng chiếu sáng tốt cùng các trang bị như ga tự động, 7 túi khí cũng góp phần giúp mẫu SUV đô thị tự tin cạnh tranh với các đối thủ lớn trong phân khúc như Kia Seltos hay Hyundai Kona.

Đối tượng khách hàng chọn Ford Ecosport sẽ là những người trẻ năng động yêu cầu một chiếc xe nhỏ gọn để đi trong phố dễ dàng nhưng đề cao tính thực dụng với không gian rộng rãi và khả năng đi qua những cung đường xấu khi cần thiết mà không yêu cầu quá cao về tiện nghi. Đặc biệt, cảm giác lái và khung gầm đầy chắc chắn của Ford vẫn là thứ rất hấp dẫn các tài xế yêu thích giá trị bên trong của xe

Mức giá bán cụ thể cho từng phiên bản.

Ford Ecosport 2021 tiếp tục được lắp ráp tại nhà máy của Ford Việt Nam tại Hải Dương với giá bán các phiên bản lần lượt là: Ecosport 1.5L AT Trend có giá bán 603 triệu đồng. Bản Ecosport 1.5L AT Titanium có giá bán 646 triệu đồng và bản cao cấp nhất Ecosport 1.0L AT Titanium (Turbo) có giá bán 686 triệu đồng.

So với các đối thủ cạnh tranh như: Hyundai KONA, KIA Seltos và Honda HR-V đây là mức giá rất tốt và là lựa chọn sáng trong phân khúc xe gầm cao độ thị

