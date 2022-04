Đây là các mẫu xe gầm cao đô thị từ 600-700 triệu đồng đáng suy nghĩ

Phân khúc xe gầm cao đô thị luôn được nhiều khách hàng quan tâm. Sau đây là ba mẫu xe phù hợp với nhu cầu nhiều gia đình.

Phân khúc crossover đô thị dần trở thành tâm điểm cho các khách hàng mới, ngoài tính đa dụng đặc trưng và giá bán là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến lợi thế cạnh tranh của một mẫu xe. Sau đây là các mẫu xe sở hữu mức giá tốt nhất trong phân khúc crossover đô thị.

Kia Seltos

Seltos được nhiều chuyên gia và khách hàng đánh giá là mẫu xe có thiết kế đẹp mắt và trẻ trung nhất của Kia. Điểm nhấn chính của xe là cụm đèn Full LED trước sau được tạo hình cực kỳ độc đáo, tạo cảm giác hiện đại và cao cấp.

Bên cạnh thiết kế, không gian cũng là một trong những ưu điểm lớn của Kia Seltos so với các đối thủ khác trong phân khúc. Cả 2 hàng ghế trên Seltos đều cung cấp không gian trần, vai và khoảng để chân rộng rãi cho cả những hành khách có chiều cao..

Kia Seltos được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 1.4L tăng áp, cho công suất 138 mã lực. Đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp (7-DCT). Về an toàn, các trang bị trên Seltos được đánh giá là đầy đủ, đúng với truyền thống của Kia, có thể kể đến như Cân bằng điện tử, Khởi hành ngang dốc, Hệ thống kiểm soát lực kéo với 3 chế độ địa hình,…

Mẫu CUV KIA Seltos sở hữu kích thước tổng thể nhỉnh hơn so với các đối thủ cùng phân khúc như Hyundai Kona, Honda HR-V và Ford EcoSport, nhưng vẫn nhỏ hơn Toyota Corolla Cross. Và có mức giá bán từ 639 đến 749 triệu đồng.

Ford Ecosport

Từng một thời nắm giữ “ngôi vương” trong phân khúc, tuy nhiên Ecosport dần đánh mất vị thế vào tay những đối thủ mới và hấp dẫn hơn như Kona, Seltos. Từ tháng 10/2020, Ford Việt Nam đã ra Ecosport 2021 với nhiều nâng cấp đáng kể về thiết kế và trang bị, với mục tiêu giúp EcoSport từng bước trở lại chinh phục khách hàng Việt.

Điểm dễ thấy nhất trong sự thay đổi chính là việc loại bỏ lốp dự phòng vốn đã trở thành thương hiệu trên Ecosport. Điều này, theo Ford Việt Nam, giúp giảm trọng lượng của xe cũng như phù hợp hơn với định hướng thiết kế cho môi trường đô thị.

Xe được nâng cấp hệ thống chiếu sáng chính lên bộ đèn xenon với dải LED chạy ban ngày đẹp mắt. Ở bên trong, tính năng ga tự động kết hợp giới hạn tốc độ cũng được bổ sung giúp việc vận hành xe thoải mái và thuận tiện hơn.

Xe có hai tùy chọn về động cơ là động cơ xăng, dung tích 1.5L, cho công suất 120 mã lực và động cơ xăng, dung tích 1.0L tăng áp, cho công suất 125 mã lực đi cùng hộp số tự động 6 cấp. Các trang bị an toàn trên Ford EcoSport gồm: công nghệ MyKey với một số tính năng như cảnh báo đeo dây an toàn, thiết lập cảnh báo tốc độ tối đa, âm thanh chất lượng hơn, các trang bị an toàn như 6 túi khí hay Auto Start Stop, hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA), cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến lùi.

Tại Việt Nam, Ford Ecosport cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc SUV cỡ B như: Honda HR-V, Kia Seltos, Hyundai Kona,... Và có mức giá bán cho các phiên bản từ 603 đến 686 triệu đồng.

MG ZS

MG ZS được nhiều chuyên gia đánh giá là mẫu xe dễ tiếp cận trên thị trường. ZS cũng thay đổi nguồn gốc nhập khẩu từ Trung Quốc sang Thái Lan. Đây là chi tiết được nhiều chuyên gia và khách hàng đánh giá cao. Trên phiên bản nâng cấp này, MG đã có những thay đổi mạnh mẽ về thiết kế của ZS như khu vực phía trước với diện mạo mới, cụm đèn pha LED Projector có khả năng điều chỉnh góc đánh lái kết hợp đèn chờ dẫn đường.

Bộ mâm 17 inch có thiết kế 5 chấu kép lấy cảm hứng từ lưỡi rìu Tomahawk cùng cụm đèn hậu LED dạng khói mờ cũng là những điểm nhấn chính ở ngoại thất của MG ZS. Về nội thất, ZS 2021 được nâng cấp lên màn hình cảm ứng 10.1”, camera toàn cảnh cùng hệ thống điều hòa tích hợp lọc bụi mịn PM2.5 – đều là những tính năng “ăn điểm” đối với thị hiếu của khách hàng Việt. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama cũng là trang bị đáng tiền và thuộc dạng độc nhất phân khúc của mẫu SUV hạng B.

Xe được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 1.5L cho công suất 112 mã lực đi cùng hộp số vô cấp CVT. Về an toàn, mẫu crossover đô thị được nhiều chuyên gia và khách hàng đánh giá cao với các hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (EBA), khởi hành ngang dốc (HHC), hỗ trợ đổ đèo (HDC), kiểm soát lực kéo (TCS), cân bằng điện tử (SCS), cảm biến áp suất lốp (TPMS) và 6 túi khí.

Phiên bản MG ZS 2021 mới được phân phối với 4 màu ngoại thất: Trắng, Đỏ, Đen. Xe có hai phiên bản MG ZS Lux+ và MG ZS Com+ để khách hàng Việt lựa chọn đi kèm mức giá lần lượt là 619 và 569 triệu đồng.

