Đây là 10 mẫu ô tô bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 4/2024

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Liên doanh Hyundai Thành Công (TC Motor), doanh số ô tô toàn thị trường đạt 24.350 xe trong tháng 4/2024, giảm 11% so với tháng 3 nhưng vẫn tăng 9% so với tháng 4/2023. Số lượng xe bán ra đã cao hơn so với doanh số trung bình của năm 2023.

Có thể thấy, thị trường ô tô Việt Nam tháng vừa qua không duy trì được đà tăng trưởng như tháng 3 trước đó, hầu hết các mẫu xe bán chạy đều có doanh số giảm nhẹ. Nguyên nhân sự sụt giảm này được cho là ảnh hưởng xuất phát từ suy thoái kinh tế và sự e dè của người tiêu dùng đang chờ đợi chính sách giảm lệ phí trước bạ từ Nhà nước trong thời gian tới.

Dưới đây là danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 4/2024:

Nguồn: [Link nguồn]