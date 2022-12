Đây là 10 mẫu ô tô bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 11/2022

Theo báo cáo bán hàng từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA ), doanh số toàn thị trường ô tô trong tháng 11/2022 đạt 36.371 xe, giảm 0,5% so với tháng 10/2022 và giảm 6% so với tháng 11/2021.

Trong đó, lượng xe du lịch bán được là 29.750 xe (tăng 5% so với tháng 10), xe thương mại là 6.455 xe (giảm 19%) và 166 xe chuyên dụng (giảm 49%). Lượng xe lắp ráp trong nước tháng 11 bán ra là 18.813 xe, giảm 6% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 17.558xe, tăng 6% so với tháng trước.

Toyota Corolla Cross đã có bước tiến lớn về doanh số và giành ngôi đầu từ Ford Ranger. Các vị trí tiếp theo trong Top 3 thuộc về Mitsubishi Xpander và Hyundai Accent.

Đặc biệt, "tân binh" Ford Territory góp mặt trong Top 10 xe bán chạy chỉ sau 1 tháng ra mắt thị trường Việt Nam, thế chỗ của KIA Seltos. Đây cũng là lần đầu tiên mà hãng xe Ford có đến 3 đại diện trong danh sách bán chạy gồm: Ranger, Everest và Territory.

Danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 11/2022

Nguồn: https://arttimes.vn/giao-thong/day-la-10-mau-o-to-ban-chay-nhat-tai-viet-nam-thang-11/2022-c40a19318.html