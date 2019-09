Đấu trường sedan phân khúc B đón tân binh mới, cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt

Thứ Tư, ngày 18/09/2019 12:00 PM (GMT+7)

Thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến một cuộc đua mới trong phân khúc sedan hạng B. Đây hiện là phân khúc sôi động nhất thị trường cả về doanh số lẫn các đối thủ tham gia.

Tình hình doanh số phân khúc sedan hạng B tháng 08/2019

Toyota Vios

Tháng 08/2019, cũng là tháng trùng với tháng 7 âm lịch (hay còn gọi là tháng Cô Hồn) chung viễn cảnh toàn thị trường, phân khúc sedan hạng B cũng ghi nhận sự sụt giảm về doanh số. Mặc dù các hãng xe đã nỗ lực triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá nhằm kích cầu doanh số bán hàng từ phía các đại lý, doanh nghiệp kinh doanh ô tô thì thị trường ô tô Việt vẫn rơi vào cảnh “bê bết”. Và tất nhiên, các mẫu xe hot như Toyota Vios, Hyundai Accent hay Honda City cũng đồng loạt bị giảm doanh số một cách đáng kể.

Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất và lắp ráp ô tô Việt Nam (VAMA), kết thúc tháng 08/2019, thị trường ô tô Việt Nam chỉ bán ra tổng cộng 21.483 xe, mức doanh số này giảm đến 19% tương đương 5.183 xe so với tháng trước đó.

Hyundai Accent

Trong đó, xét riêng phân khúc sedan hạng B, lượng xe bán ra trong tháng 08/2019 cũng chỉ đạt 4.429 xe, giảm hơn 19% nếu so với con số 5.407 xe bán ra trong tháng 7. Thậm chí, mức giảm của phân khúc này cũng cao hơn so với mức giảm trung bình của thị trường. Nếu tính cộng dồn từ đầu năm 2019, lượng sedan hạng B bán ra đạt 39.327 xe, giảm nhẹ gần 2% so với cùng kỳ năm 2018 (đạt 39.843 xe).

Và khi nhắc đến xe phân khúc B chắc chắn người ta sẽ nghĩ đến Toyota Vios, số liệu từ VAMA cho thấy, tháng vừa qua mặc dù Vios vẫn dẫn đầu phân khúc nhưng doanh số đã giảm đến gần 20% so với tháng trước đó. Cụ thể, lượng xe Vios bán ra trong tháng 08/2019 chỉ đạt 1.934 xe, trong khi con số này ở tháng 07/2019 là 2.402 xe.

Những mẫu xe khác như Hyundai Accent, Honda City, Mazda2 Sedan, Nissan Sunny hay Mitsubishi Attrage cũng không ngoại lệ, cũng ghi nhận sự sụt giảm doanh số trong tháng Ngâu.

Suzuki Ciaz

Tuy nhiên, trong khi các đối thủ đều có doanh số tháng 08/2019 khá "bết bát" thì Suzuki Ciaz lại bất ngờ tăng trưởng mạnh với 298 xe giao đến tay khách hàng, tăng gấp đôi so với tháng 7.2019 (129 xe). Đây được xem là doanh số kỷ lục với Ciaz kể từ khi tham chiến tại Việt Nam. Đáng tiếc, sự trỗi dậy “đơn lẻ” của Ciaz cũng không thể “phanh” được sự lao dốc doanh số chung của phân khúc sedan hạng B.

Trên thực tế, việc giảm sút của thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 8.2019 đã được dự báo trước. Bởi theo chia sẻ của các DN kinh doanh ô tô, chính quan niệm kiêng kỵ mua sắm các mặt hàng có giá trị như nhà cửa, xe hơi trong tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch), cùng với tâm lý chờ đợi các mẫu mã mới của người tiêu dùng là lý do kìm hãm sức mua của thị trường ô tô.

Sự ra mắt của tân binh mới, Kia Soluto

Kia Soluto

Sáng ngày 14/9, THACO đã chính thức ra mắt dòng xe đô thị hạng B Kia Soluto tại nhà máy Kia Chu Lai (Quảng Nam), đi kèm mức giá bán từ 399 đến 455 triệu đồng tùy vào phiên bản. Việc đưa Kia Soluto "tham chiến" khiến cuộc đua tranh trong phân khúc sedan hạng B trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.

Tại Việt Nam, phân khúc B có sự góp mặt của gần 10 mẫu xe, gồm: Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City, Mazda2 sedan, Mitsubishi Attrage, Nissan Sunny, Suzuki Ciaz và mới nhất là Kia Soluto.

So với các đối thủ hiện tại, Soluto sở hữu khá nhiều ưu điểm, từ thiết kế trẻ trung đặc trưng của những mẫu xe Hàn đến trang bị tiện nghi vượt trội. Đặc biệt, mẫu xe được lắp ráp trong nước nên giá thành rẻ hơn khá nhiều so với các đối thủ.

KIA Soluto được trang bị động cơ xăng dung tích 1.4L cho công suất tối đa 93 mã lực, mô-men xoắn cực đại 132 Nm. Tại thị trường nước ngoài, xe có 2 phiên bản bao gồm số sàn 5 cấp và số tự động 4 cấp.

Soluto có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.300 x 1.700 x 1.460mm, chiều dài cơ sở 2.570mm và khoảng sáng gầm xe 150mm. Chiều dài cơ sở của mẫu xe này nhỉnh hơn Toyota Vios (2.500 mm), kém Honda City (2.600 mm) và tương đương Hyundai Accent (2.580 mm).

Kia Soluto sở hữu phong cách thiết kế hiện hành của KIA với lưới tản nhiệt "mũi hổ", cụm đèn pha bầu bĩnh. Các chi tiết còn lại ở phần đầu xe như hốc hút gió, đèn sương mù không thật sự nổi bật, cho thấy Soluto là mẫu xe thuộc phân khúc bình dân.

Đèn pha trên Soluto là đèn halogen chóa phản xạ thông thường. Vành xe 14 inch và lốp khá dày, khiến cho mẫu xe này toát lên vẻ thực dụng, không mang tính thể thao. Cốp xe với dung tích 475 lít, thua kém so với Vios và City vốn có dung tích khoang chứa đồ trên 500L.

Khoang nội thất của Soluto đơn giản với ghế nỉ, bệ ngăn cách giữa ghế lái và ghế phụ thấp. Cửa gió điều hòa 2 bên được thiết kế tròn khá điệu. Xe vẫn khởi động bằng chìa khóa, một trang bị đã trở nên lỗi thời. Có thể sẽ có phiên bản Soluto cao cấp với trang bị ghế da và khởi động nút bấm.mMàn hình cảm ứng 7 inch tích hợp kết nối Android Auto và Apple CarPlay, hệ thống âm thanh 6 loa. Đây là những trang bị tương đối hiện đại cho một chiếc xe nhỏ.

Ghế ngồi phía sau của mẫu xe này có độ ngả vừa phải, kích thước khá rộng, phù hợp với chiều cao của đa số người Việt Nam và phục vụ tốt cho nhu cầu gia đình cũng như kinh doanh.

Giá bán của các mẫu xe hạng B tại Việt Nam

Sự góp mặt của tân binh Kia Soluto sẽ phần nào khiến cuộc đua tranh sedan phân khúc B ngày càng quyết liệt. Tham khảo giá bán hiện tại của từng mẫu xe phân khúc này như sau (đơn vị: VNĐ)

● Mitsubishi Attrage: 395 ~ 475 triệu

● Kia Soluto 399 ~ 455 triệu

● Toyota Vios có giá từ 490 ~ 570 triệu

● Honda City từ 559 ~ 599 triệu

● Hyundai Accent từ 426 ~ 512 triệu

● Mazda2 sedan từ 514 ~ 612 triệu

● Suzuki Ciaz 499 triệu

● Nissan Sunny 448 ~ 518 triệu

Với 8 ứng cử viên trong cùng một phân khúc sedan hạng B, khách hàng sẽ có nhiều sự lựa chọn, điều này cũng đồng nghĩa với việc các hãng xe sẽ phải có nhiều chính sách ưu đãi và nâng cao chất lượng, thiết kế của từng sản phẩm.

Do vậy, sự xuất hiện của Kia Soluto sẽ khiến cuộc đua tranh ở phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam trở nên cạnh tranh hơn. Tuy nhiên, kết quả sẽ rất khó lường và không loại trừ khả năng phân khúc này sẽ còn nhiều biến động trong thời gian tới.