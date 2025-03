Đầu năm nên chọn Kia Sonet hay Hyundai Creta để phục vụ gia đình?

Trong thị trường ô tô Việt Nam, phân khúc gầm cao đang ngày càng được ưa chuộng bởi tính tiện dụng và đa dạng trong thiết kế. Trong số các mẫu xe gầm cao đang được yêu thích, KIA Sonet và Hyundai Creta là hai cái tên không thể thiếu.

Với thiết kế hiện đại, tính năng vượt trội và giá cả hợp lý, cả hai mẫu xe này đều thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng. Những điểm đặc biệt của KIA Sonet và Hyundai Creta để có thể so sánh và tìm ra mẫu xe nào phù hợp với nhu cầu của bạn.

Hiện nay, phân khúc gầm cao tại Việt Nam đang có sự phát triển mạnh mẽ và trở thành xu hướng mới của thị trường ô tô. Điều này được thể hiện qua sự gia tăng đáng kể về doanh số bán hàng của các mẫu xe gầm cao trong những năm gần đây. Tại Việt Nam, KIA Sonet được phân phân phối chính hãng 3 phiên bản. Cụ thể, phiên bản: Deluxe, Luxury và Premium. Trong đó, phiên bản Premium là phiên bản cao cấp nhất với nhiều tính năng và tiện ích đáng chú ý.

Trong khi đó, Hyundai Creta có 3 phiên bản: Tiêu chuẩn, Đặc biệt và cao cấp. Phiên bản cao cấp nhất của Hyundai Creta với nhiều tính năng hiện đại và tiện ích cao cấp. Tại Việt Nam, Hyundai Creta 2023 được phân phân phối chính hãng 3 phiên bản.

Tổng quan thiết kế ngoại thất

KIA Sonet có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.120 x 1.790 x 1.642 (mm), chiều dài cơ sở 2.500 (mm) và khoảng sáng gầm xe 205 (mm). Trong khi đó, Hyundai Creta có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.315 x 1.790 x 1.660 (mm), chiều dài cơ sở 2.610 (mm) và khoảng sáng gầm xe 200 (mm). Với kích thước nhỏ gọn hơn, KIA Sonet có thể dễ dàng di chuyển trong đô thị và các con đường hẹp hơn.

Cả KIA Sonet và Hyundai Creta đều có thiết kế ngoại thất hiện đại và thể thao. Sonet và Creta là hai mẫu xe của Hyundai với thiết kế đầu xe đặc trưng. Sonet có ngoại hình hiện đại, hướng tới nhóm khách hàng trẻ tuổi. Cụm lưới tản nhiệt của Sonet có hình dạng “mũi hổ” to bản, với các nan lưới đan xen và viền dưới mạ chrome.

Đèn pha của Sonet được thiết kế nối liền với lưới tản nhiệt và sử dụng công nghệ LED. Creta có kích thước lớn hơn và được coi là “tiểu Tucson”. Creta có lưới tản nhiệt màu đen, đèn định vị LED ẩn và cụm đèn chiếu sáng đặc trưng.

Thân xe Sonet có đường gân dập nổi thẳng tắp và ốp nhựa đen bọc vòm bánh xe và thân dưới, tạo nên vẻ cứng cáp và khoẻ khoắn. Gương chiếu hậu của Sonet cùng màu thân xe và trang bị đầy đủ tính năng chỉnh, gập điện và đèn báo rẽ. Sonet sử dụng bộ lazang 16 inch 5 chấu cắt pha lê.

Phần hông xe Creta có dáng hình cơ bắp, năng động. Creta có dải chrome từ đỉnh trụ A đến cuối trụ C, tạo điểm nhấn nổi bật. Tay nắm cửa được mạ chrome. Gương chiếu hậu tích hợp các tính năng chỉnh điện, gập điện và báo rẽ. Bộ mâm kích thước 17 inch 5 chấu xoáy cắt xẻ phối hai màu, kết hợp lốp 215/60R17.

Đuôi xe Sonet có thiết kế gọn gàng, ống xả ẩn và dải đèn hậu dạng LED kéo dài trên toàn bộ chiều ngang của đuôi xe. Sonet còn có cảm biến hỗ trợ đỗ xe và đèn báo phanh trên cao. Đuôi xe Creta có thiết kế đẳng cấp, với cụm đèn hậu công nghệ LED ghép từ những mảnh đa giác tách rời. Bên trên còn có ăng ten vây cá mập và cánh lướt gió tích hợp đèn phanh.

Nội thất và các trang bị tiện nghi

Khoang lái của KIA Sonet có không gian thoáng và được trang bị hiện đại. Bảng taplo nổi bật với màn hình giải trí trung tâm đặt ngang, kết nối liền khối với cụm đồng hồ phía sau vô lăng. Các cửa gió dạng đứng có thiết kế độc đáo. Sonet sử dụng vô lăng 3 chấu D-cut thể thao và cụm đồng hồ được thiết kế mới hoàn toàn.

Nội thất của Hyundai Creta cũng không có gì để chê. Trang bị hiện đại, bố trí khoa học và thiết kế sang trọng. Vật liệu sử dụng chủ yếu là nhựa nhưng được chăm chút tỉ mỉ. Vật liệu chủ yếu của khoang taplo và ốp cửa của cả Sonet và Creta đều là nhựa giả da. Tuy nhiên, nhờ màn hình trung tâm có kích thước lớn và các chi tiết trang trí mạ bạc tinh tế, nội thất của KIA Sonet trở nên nịnh mắt hơn.

Hyundai Creta được trang bị vô lăng 4 chấu bọc da, tích hợp đầy đủ các phím điều khiển chức năng thuận tiện. Bảng đồng hồ phía sau của Creta có thiết kế dạng kỹ thuật số, với màn hình 10.25 inch ở bản cao cấp và màn hình 3.5 inch kết hợp đồng hồ analog ở hai bản khác.

KIA Sonet có không gian ngồi thoải mái cho gia đình 2-5 thành viên. Các phiên bản của Sonet đều có ghế bọc da với hoạ tiết sọc ngang độc đáo. Bản Premium và Luxury được trang bị ghế lái chỉnh điện 6 hướng. Hàng ghế sau cũng có độ ngả ổn và trần xe tương đối cao. Tuy nhiên, khoảng trống để chân và khoang hành lý của Sonet hơi khiêm tốn với dung tích 392 lít.

Hyundai Creta với trục cơ sở 2.610mm mang lại không gian rộng rãi và tối ưu cho cả 5 vị trí. Hàng ghế trước có tính năng chỉnh điện 8 hướng và làm mát. Hàng ghế sau cũng rộng rãi, có bệ để tay trung tâm và tựa đầu cho cả 3 vị trí. Khoảng trống trần và chỗ để chân cũng thoải mái. Khoang hành lý của Creta có dung tích 416 lít và có thể mở rộng bằng cách gập hàng ghế sau.

Hệ thống giải trí của KIA Sonet rất hấp dẫn với màn hình lên đến 10.25 inch. Các phiên bản khác cũng không kém cạnh với màn hình lớn 8 inch và dàn âm thanh 6 loa. Cả hai xe đều hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, USB, AUX, Bluetooth, AM/FM. Phiên bản Premium và Luxury của Sonet còn có sạc không dây cho điện thoại thông minh.

Hyundai Creta cũng được trang bị màn hình giải trí trung tâm 10.25 inch ở tất cả các phiên bản. Bản Cao cấp và Đặc biệt sử dụng dàn âm thanh Bose 8 loa sống động. Creta bản Tiêu chuẩn có 6 loa thường và hỗ trợ Bluetooth, USB, kết nối với điện thoại thông minh.

Điều hòa trên Creta bản Cao cấp và Đặc biệt là loại tự động, trong khi Creta bản Tiêu chuẩn vẫn là điều chỉnh cơ. Cả hai xe đều có cửa gió riêng cho hàng ghế phía sau. Tuy nhiên, KIA Sonet có thêm cửa sổ trời và sạc không dây, đèn viền nội thất, đây là những chi tiết mà Creta không có.

Động cơ và trang bị an toàn

Kia Sonet được trang bị khối động cơ xăng smartstream, dung tích 1.5L, cho công suất cực đại 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 nm. Có thể chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc số tự động vô cấp cvt smartstream ivt. Còn ở chiếc Hyundai Creta được trang bị khối động cơ xăng smartstream, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn tối đa 144 nm.

Creta cũng sử dụng hộp số tự động vô cấp ivt. Động cơ của cả hai mẫu xe không có sự chênh lệch quá lớn. Tuy nhiên, khi so sánh vận hành, kia sonet có độ bứt tốc tốt hơn nhờ khối lượng không tải nhỏ hơn so với creta.

Kia Sonet có vô lăng khá nặng, phù hợp khi đi đường trường, đường cao tốc hay đèo dốc vì độ chắc chắn cao. Tuy nhiên, khi di chuyển trong phố, vô lăng nặng có thể hơi tốn sức, đặc biệt đối với phụ nữ. Trong khi đó, vô lăng của hyundai kona được trợ lực điện biến thiên theo tốc độ.

Cả KIA Sonet và Hyundai Creta đều được trang bị các tính năng an toàn như túi khí, phanh ABS, cân bằng điện tử, cảm biến áp suất lốp, camera lùi và tính năng khởi hành ngang dốc. Tuy nhiên, KIA Sonet có một ưu điểm nhỏ hơn khi được trang bị nhiều hơn 4 túi khí so với Hyundai Kona. Điều này có thể là một yếu tố quan trọng khi bạn đang xem xét về tính an toàn của xe.

Khả năng vận hành

Ở tốc độ thấp, vô lăng nhẹ và linh hoạt, còn ở tốc độ cao, vô lăng nặng hơn, mang lại cảm giác đằm và chắc chắn. Nhiều người dùng đánh giá Hyundai Creta có vô lăng phản hồi mặt đường tốt và vào cua chính xác. Đây là mẫu xe phù hợp với phong cách lái thể thao.

Trong khi đó, nền tảng khung gầm và hệ thống treo của Kia Sonet rất cơ bản. Khi chạy với tốc độ cao và gặp gờ nổi hoặc hố sâu, xe thường bị thúc lên, nhưng sau đó khả năng cân bằng của xe khá tốt. Điều này khiến người dùng có thể chấp nhận được.

Cả Kia Sonet và Hyundai Creta đều có khả năng cách âm tốt và được nhiều người tiêu dùng đánh giá cao so với các xe cùng tầm giá. Tuy nhiên, khi chạy với tốc độ cao, có thể có tiếng ồn từ động cơ xâm nhập vào cabin. Nhìn chung, cả hai xe đều được đánh giá là có khả năng cách âm tốt. Bạn có thể chọn mẫu xe phù hợp với yêu cầu về cách âm của mình dựa trên thông tin này.

Đánh giá nhanh

Sau khi so sánh các yếu tố quan trọng của KIA Sonet và Hyundai Creta, chúng ta có thể thấy rằng cả hai mẫu xe đều có những ưu điểm riêng và phù hợp với các đối tượng khách hàng khác nhau. Nếu cần tìm kiếm một chiếc xe gầm cao với thiết kế trẻ trung, tính năng hiện đại và giá cả hợp lý, KIA Sonet là một lựa chọn tuyệt vời. Trong khi đó, nếu bạn cần một chiếc xe gầm cao sang trọng, tính năng cao cấp và khả năng vận hành tốt trên mọi địa hình, Hyundai Creta sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo.

KIA Sonet và Hyundai Creta từ những điểm đặc biệt về phiên bản, giá bán, kích thước, ngoại thất, nội thất, tiện nghi, động cơ, vận hành và tính năng hỗ trợ lái, chúng ta có thể dễ dàng so sánh và tìm ra mẫu xe phù hợp với nhu cầu của mình.

Cả KIA Sonet và Hyundai Kona đều có những lợi thế và đặc điểm riêng của mình. KIA Sonet phù hợp với những khách hàng yêu thích vẻ thể thao, năng động, với mức tiện nghi và giá bán phù hợp. Trong khi đó, Hyundai Kona phù hợp với những khách hàng thích không gian nội thất rộng rãi, danh sách tiện nghi dài, an toàn tiên tiến, và mức giá cao hơn so với Sonet.

Về mức giá, KIA Sonet có giá khởi điểm từ 519 triệu đồng cho phiên bản Deluxe và lên tới 574 triệu đồng cho phiên bản Premium. Trong khi đó, Hyundai Creta có giá khởi điểm từ 540 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn và lên tới 740 triệu đồng cho phiên bản cao cấp.