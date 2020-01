Đầu năm 2020, xe nhập khẩu vào thị trường Việt Nam giảm mạnh

Thứ Sáu, ngày 31/01/2020 16:43 PM (GMT+7)

Lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc vào thị trường Việt Nam giảm mạnh từ đầu năm 2020. Theo ước tính, tháng 1/2020, lượng xe nhập khẩu vào thị trường Việt Nam đạt 3.900 chiếc, trị giá 106 triệu USD.

Xe nhập khẩu nguyên chiếc vào thị trường Việt Nam tiếp tục đà sụt giảm mạnh kể từ tháng cuối năm 2019. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc vào thị trường Việt Nam trong tháng 1/2020 ước đạt 3.900 chiếc, trị giá 106 triệu USD.

Xe nhập khẩu vào Việt Nam giảm mạnh. Ảnh: Internet

Lượng xe nhập khẩu giảm mạnh so với tháng trước đồng thời cũng giảm 33.7% về lượng và 38.9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Một nguyên nhân khiến xe nhập giảm mạnh vào tháng đầu tiên của năm 2020 là do có thời gian nghỉ Tết Nguyên đán. Dù vậy, xu hướng xe nhập khẩu giảm mạnh xuất hiện ngay từ những tháng cuối năm 2019.

Cụ thể, số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, lượng xe nhập khẩu tháng 11 đạt 11.744 chiếc, giảm 29,6% (tương ứng 4.939 chiếc) so với lượng nhập khẩu trong tháng 10. Cho đến tháng cuối cùng của năm 2019, lượng xe mở tờ khai hải quan vào Việt Nam chỉ đạt 6.630 chiếc, tương ứng đạt 206 triệu USD. Trong đó, xe dưới 9 chỗ ngồi đạt 3.175 chiếc.

Hiện vẫn còn một số lượng xe tồn kho trên thị trường khi thị trường ô tô năm 2019 tăng trưởng không đạt như kỳ vọng của các hãng xe. Đó là chưa kể đến việc các dòng xe trên thị trường cũng đang chuẩn bị bước vào chu kỳ sản phẩm mới. Điều này dẫn đến xu hướng giảm giá xe xuống chạm đáy trong suốt nửa cuối năm 2019. Đặc biệt là các tháng cuối năm, người dùng liên tiếp đón nhận các thông tin giá xe giảm hàng loạt. Dù hàng năm, đây được xem là thời điểm bán hàng tốt nhất và nhiều dòng xe còn chênh giá do nhu cầu mua sắm cao.

Giảm giá vẫn tiếp diễn đến đầu năm 2020. Dù đã sát Tết nhưng giá bán các dòng xe ăn khách của Toyota, Mazda, Kia,... vẫn tiếp tục giảm mạnh nhất kể từ đầu năm. Toyota Fortuner giảm cả trăm triệu đồng; Mazda CX-8 và CX-5 giảm tới 50 triệu đồng; Mazda CX-5 (bản cũ) giảm trên trăm triệu đồng tiền mặt. Hầu hết các mẫu xe cỡ nhỏ đều phải giảm giá ở đại lý để kích cầu.

