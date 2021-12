Cung không đủ cầu, khách hàng muốn sở hữu Toyota Raize có thể phải mua "bia kèm lạc"

Thứ Hai, ngày 13/12/2021 09:00 AM (GMT+7)

Chỉ có 287 chiếc Toyota Raize được nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 11/2021, trong khi con số đặt cọc cho mẫu xe này lên đến hơn 1500 đơn.

Theo thông tin từ cơ quản quản lý, tháng 11/2021, có tổng cộng 290 chiếc Toyota Raize được đưa về Việt Nam, bao gồm 287 chiếc nhập khẩu hoàn tất thủ tục thông quan từ Indonesia và 3 chiếc về nước trước đó cho sự kiện ra mắt.

Trước đó, Toyota Việt Nam đã từng công bố có tới hơn 1.500 đơn đặt trước đối với Raize. Như vậy, nguồn cung của mẫu SUV hạng A này đang rất hạn chế so với nhu cầu của khách hàng trong nước.

Với tổng cộng 78 đại lý đặt tại 38 tỉnh/thành trên cả nước, tính trung bình mỗi đại lý có chưa tới 4 chiếc Toyota Raize để bàn giao cho khách hàng trong thời gian tới đây. Điều này sẽ dẫn đến một thực trạng thường gặp đối với nhiều mẫu xe Toyota, đó chính là "bia kèm lạc".

Hiện tại, tại các một số đại lý ở Hà Nội đang bán Toyota Raize với mức chênh từ 20-30 triệu đồng và khách hàng cũng khó có thể nhận xe sớm, thậm chí sẽ phải đợi đến tận quý II/2022.

Được phát triển trên nền tảng khung gầm DNGA-A của hãng con Daihatsu, Toyota Raize có kích thước DxRxC lần lượt là 3.995 x 1.695 x 1.620 mm, chiều dài cơ sở 2.525 mm.

Ngoại thất của Toyota Raize mang phong cách thể thao, trẻ trung. Cụm đèn phía trước ở bản cao cấp là LED, có khả năng bật/tắt tự động. Đèn hậu cũng công nghệ LED. Bộ mâm 5 chấu kích thước 17 inch phối 2 màu tương phản.

Nội thất rộng rãi và đầy đủ tiện nghi với có vô-lăng tích hợp lẫy chuyển số, màn hình giải trí 9 inch có kết nối điện thoại thông minh, điều hoà tự động và đề nổ bằng nút bấm. Xe được bố trí 5 chỗ ngồi. Hàng ghế sau gập được để mở rộng không gian chứa đồ.

Toyota Raize được trang bị động cơ 1.2L và 1.0L tăng áp. Rất có thể Toyota Raize tại Việt Nam sẽ có cấu hình động cơ 3 xy-lanh, 1.0L tăng áp, công suất đạt mức 97 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 140 Nm tại 2.400-4.000 vòng/phút, hộp số CVT.

Trang bị an toàn trên Toyota Raize nổi bật với tính năng cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang (2 tính năng này đang có trên Toyota Corolla Cross và Toyota Camry) Đây sẽ là tính năng nổi bật của Toyota Raize khi so với đối thủ Kia Sonet. Một số trang bị an toàn khác có cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi,...

Nguồn: http://danviet.vn/cung-khong-du-cau-khach-hang-muon-so-huu-toyota-raize-co-the-phai-mua-bia-kem-...Nguồn: http://danviet.vn/cung-khong-du-cau-khach-hang-muon-so-huu-toyota-raize-co-the-phai-mua-bia-kem-lac-502021131285856677.htm