Có nên mua Mazda CX-5 cũ hay không?

Giá bán có rẻ nhưng chưa thực sự "hấp dẫn"

Xe cũ luôn có mức giá bán rẻ và Mazda CX-5 cũng không phải là ngoại lệ. Đơn cử Mazda CX-5 Deluxe bản 2022 với số ODO tầm 35.000 km hiện được rao bán ở mức 679 triệu đồng. So với mức giá bán niêm yết ở năm 2022 là 839 triệu đồng, cùng giá lăn bánh tại Hà Nội rơi vào khoảng 974 triệu đồng thì rõ ràng giá Mazda CX-5 cũ bản Deluxe đã mất giá khoảng 300 triệu đồng.

Mazda CX-5 đã qua sử dụng được rao bán trên một trang chuyên trao đổi xe (Ảnh: Chụp màn hình).

Tuy nhiên, một vấn đề ở đây là từ năm 2022 tới thời điểm hiện tại là tháng 4/2025 thì Mazda đã nhiều lần điều chỉnh giá bán CX-5. Và ở lần điều chỉnh gần nhất ở đầu tháng 4 thì giá khởi điểm Mazda CX-5 chỉ còn 694-814 triệu đồng với bản sản xuất năm 2024, và 714-839 triệu đồng với bản sản xuất năm 2025.

Như vậy, nếu so sánh với giá xe mới thì giá xe cũ có rẻ hơn nhưng không "đáng kể". Bù lại, nếu lựa chọn xe cũ thì mức đóng phí trước bạ chỉ còn 2%, thấp hơn đáng kể so với khi mua xe mới. Do đó nhìn chung khi lựa chọn mua xe cũ thì khách hàng cũng vẫn tiết kiệm tới cả trăm triệu đồng.

Mazda CX-5 cũ mang tới các trải nghiệm tương tự xe mới

Trên thực tế là từ năm 2019 đến hiện tại thì Mazda CX-5 chưa có thay đổi đột phá về động cơ cũng như các trang bị được tích hợp. Ngay cả với bản nâng cấp giữa vòng đời bán ra từ năm 2023 thì phiên bản mới cũng bổ sung các tính năng hiện đại. Do đó, về cơ bản trải nghiệm lái Mazda CX-5 bản cũ không khác biệt nhiều so với xe mới.

Xe vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế KODO nổi tiếng với việc sử dụng hệ thống chiếu sáng LED cao cấp kèm theo những đường nét thể thao mạnh mẽ. Xe cũng sở hữu khoang nội thất rộng rãi, bọc da cao cấp cho cả ghế ngồi và vô lăng. Mazda CX-5 cung được tích hợp các trang bị hiện đại như chìa khóa thông minh, cửa kính chỉnh điện, cảm biến gạt mưa tự động; cửa sổ trời chỉnh điện; hệ thống điều khiển hành trình Cruise Control.

Về sức mạnh, Mazda CX-5 sử dụng khối động cơ xăng SkyActiv-G với 2 tuỳ chọn 2.0L và 2.5L

- Máy 2.0 sản sinh công suất 154 mã lực và mômen xoắn 200 Nm

- Máy 2.5L cho công suất 188 mã lực và mômen xoắn 252 Nm

Các trang bị an toàn trên xe vẫn tương tự thế hệ trước camera 360, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo lệch làn đường, cảm biến đỗ xe trước sau, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, 6 túi khí, cùng với đó là hệ thống i-Activsense thế hệ mới.

Vẫn tồn tại các nguy cơ hỏng hóc tiềm ẩn

Đương nhiên, việc mua một chiếc xe đã qua sử dụng thì luôn tiềm ẩn nguy cơ những hỏng hóc bên trong xe, và ngay cả với mẫu xe nổi tiếng "lành" và bền bỉ như Mazda CX-5 thì khách hàng khi mua vẫn cần kiểm tra kỹ lưỡng. Việc lái thử cũng như nhờ người có kinh nghiệm mua xe cũ xem xe là điều rất quan trọng.

Ngoài ra, việc xem xét giấy tờ xe, sổ bảo dưỡng sửa chữa cũng sẽ giúp khách hàng nắm được các hỏng hóc lớn mà máy đã gặp phải.

KẾT LUẬN

Mazda CX-5 cũ có giá bán rẻ đồng thời đem tới cả trải nghiệm không khác biệt nhiều so với xe mới nên vẫn là lựa chọn rất đáng để khách hàng cân nhắc. Tuy nhiên khi mua xe cũ khách hàng cần kiểm tra kỹ lưỡng để tránh các nguy cơ hỏng hóc tiềm ẩn bên trong xe.