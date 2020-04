Có hay không việc dừng hoàn toàn đăng ký ô tô để phòng dịch?

Thứ Tư, ngày 08/04/2020 19:00 PM (GMT+7)

Việc đăng ký phương tiện gần như tạm dừng. Tuy nhiên theo Cục CSGT, không có chỉ đạo dừng hoàn toàn, đặc biệt đối với các trường hợp cấp bách.

Cơ sở đăng ký xe số 3 của Phòng CSGT Hà Nội dán thông báo ngừng hoạt động từ ngày 2 - 15/4/2020 theo chỉ thị 16 của Chính phủ. Ảnh: Lam Anh

Chiều ngày 7/4, có mặt tại Cơ sở đăng ký xe số 3 tại 179 Đặng Phúc Thông (huyện Gia Lâm, Hà Nội) thuộc Phòng CSGT Hà Nội, phóng viên nhận thấy nơi đây dán tờ khuyến cáo người dân hạn chế đến đăng ký xe từ ngày 2 - 15/4/2020 để phòng chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên các cơ sở đăng ký xe của Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn để lại số điện thoại di động của một cán bộ để người dân đặt lịch trước để Phòng CSGT bố trí người giải quyết thủ tục, nhưng cơ quan công an nhấn mạnh chỉ xử lý thủ tục cấp biển "trong trường hợp thật cấp bách".

Trao đổi với PV Báo Giao thông, giám đốc một đại lý ô tô tại Hà Nội cho biết: "Mùa dịch này việc bán hàng khó khăn thì khỏi phải bàn. Như chỗ tôi từ đầu tháng đến giờ ký được có 3-4 hợp đồng. Mấy ngày trước đăng kiểm không làm việc nhưng sau khi có ý kiến của Cục đăng kiểm thì mọi việc trở lại bình thường thì giờ lại không thể làm đăng ký xe. Hiện nay tất cả các địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp biển số thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đều thông báo ngưng làm việc đến ngày 15/4. Việc làm thủ tục của khách gặp khó khăn và gần như tê liệt hoàn toàn".

Một nhân viên đại lý Toyota tại Hà Nội cũng cho hay, mùa dịch này bán xe đã khó bởi đại lý đóng cửa, nhân viên bán hàng theo kiểu online là chủ yếu rồi chốt hợp đồng với khách chứ không được mời khách tới đại lý tư vấn trực tiếp. Thêm nữa theo thông tin thì các điểm đăng ký xe tại Hà Nội đều đã tạm nghỉ vì dịch Covid-19 nên khách hàng nếu có lấy được xe cũng không đăng ký được để đi.

Đại diện một hãng xe cho biết, việc dừng - hoãn làm thủ tục đăng ký các loại xe không phải mặt hàng thiết yếu trong thời điểm này thì có thể hiểu được. Tuy nhiên có những trường hợp xe phục vụ nhu cầu cấp bách, cần thiết như: vận chuyển lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm... thời điểm này có rất nhiều doanh nghiệp cần tăng cường, bổ sung. Nếu việc đăng ký xe dừng hoàn toàn thì xe sẽ không thể lưu thông được.

Thông báo của đội quản lý xe - Phòng CSGT Công an Hà Nội dán cổng các cơ sở đăng ký. Ảnh: Lam Anh

Tuy nhiên trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Tuyên truyền và Phổ biến pháp luật (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, trong điện chỉ đạo mới nhất ban hành ngày 7/4 về dịch Covid-19, Cục CSGT không hề có hướng dẫn về việc dừng thực hiện việc đăng ký ô tô - xe máy mà vẫn làm nhưng sẽ thực hiện việc đặt lịch hẹn. Bên cạnh đó trong quá trình thực hiện thì đảm bảo khoảng giãn cách và giải quyết 1 người một lần.

Theo báo cáo từ Bộ Công Thương, tổng số tồn kho ô tô 3 tháng đầu năm 2020 tăng 122,5% so với cùng kỳ 2019. Ngoài lý do nhu cầu giảm mạnh trong vài tháng qua do dịch Covid-19, còn có nguyên nhân là việc giãn cách xã hội theo chỉ thị của Chính phủ, khiến các thủ tục đăng ký, đăng kiểm cho xe mới mua bị kéo dài hoặc ngừng hẳn.

