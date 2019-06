Chuyện thuê xe của giới nhà giàu và những yêu cầu "kỳ quặc" không thể hiểu nổi

Thứ Hai, ngày 17/06/2019 19:00 PM (GMT+7)

Trong bất cứ lĩnh vực kinh doanh nào thì câu nói "Khách hàng là thượng đế, khách hàng luôn luôn đúng" luôn là châm ngôn, là chân lý. Và đặc biệt, khi khách hàng của bạn là những người giàu có nhất thì bạn càng phải “vượt lên tất cả” để chiều lòng các “thượng đế”.

Abbass Zadeh, ông chủ của AZ Luxe - Công ty chuyên cho thuê siêu xe, xe sang đã tiết lộ 10 yêu cầu "kỳ quặc" nhất mà ông từng gặp trong suốt thời gian kinh doanh dịch vụ này.

Abbass Zadeh, ông chủ của AZ Luxe

1. Thuê Phantom chạy từ London sang Pháp vì không thích đi máy bay

Một khách hàng của không muốn đi máy bay đã thuê tài xế và chiếc Rolls-Royce Phantom của AZ Luxe để di chuyển từ London (Anh quốc) đến Paris (Pháp) với khoảng cách gần 500km, ở lại đó 2 đêm và ngồi trên chiếc Phantom đó để quay trở lại London.

Đây chắc chắn không phải là cách nhanh nhất để di chuyển giữa 2 địa điểm, thậm chí cũng chẳng phải lựa chọn rẻ nhất, vì ngoài chi phí trả cho AZ Luxe, khách hàng còn phải trả tiền khách sạn và ăn uống của tài xế.

2. Thuê Mercedes-Benz S-Class chạy từ Bỉ đến London cùng thú cưng vì cảm thấy an ninh sân bay quá rắc rối

Một cô gái bay từ Malaga (Tây Ban Nha) đến Ostend (Bỉ) cùng chú chó cưng, và điểm đến tiếp theo là London (Anh quốc). Nhưng cô ấy nói với AZ Luxe rằng việc mang thú cưng qua kiểm tra an ninh sân bay ở Anh rất tốn thời gian, nên đã thuê hẳn một chiếc Mercedes-Benz S-Class chạy tới Bỉ để đón cô ấy và chú chó cưng đến London.

3. Nhất định phải di chuyển bằng Rolls-Royce Phantom màu tím

AZ Luxe đã thực hiện một chuyến máy bay riêng cho một khách hàng di chuyển từ London đến Barcelona (Tây Ban Nha), và sau đó tiếp tục di chuyển từ Barcelona đến Amsterdam (Hà Lan). Nhưng điều kỳ quặc ở đây là vị khách hàng này không muốn sử dụng “bất cứ chiếc xe nào khác” ngoài Rolls-Royce Phantom màu tím của Az Luxe trong-suốt-thời-gian-ở-Amsterdam.

Nên AZ Luxe đã phải cử một tài xế của mình chạy chiếc Phantom màu tím từ London tới Amsterdam để đưa đón vị khách này. Cũng có nghĩa rằng vị khách “khó tính” chấp nhận trả cả chi phí khi chiếc Phantom chạy không từ London tới và ngược lại. Thật sự, người giàu lắm lúc thật khó hiểu?

Một trong những chiếc siêu xe của AZ Luxe, luôn có chữ AZL ở cuối biển số.

4. Thuê Rolls-Royce Phantom chở đầy bóng bay để chúc mừng sinh nhật

Một khách hàng chỉ muốn chúc mừng sinh nhật người bạn của mình nên thuê hẳn 1 chiếc Rolls-Royce Phantom chở đầy bóng bay bơm khí heli, xe đến trước mặt người bạn và mở cửa cho bóng bay ra. Chỉ vậy thôi!

5. Thuê xe chỉ để giao túi xách

Một khách hàng ở Manchester đã mua túi xách ở một cửa hàng bán lẻ nổi tiếng ở London và muốn chiếc túi được giao về nhà trong vòng 5 giờ.

Hôm đó đang là mùa đông nên đường cao tốc phủ đầy tuyết và một số con đường bị chặn vì lý do an toàn. Nhưng AZ Luxe vẫn chấp nhận yêu cầu, cử tài xế lên đường (với chiếc túi xách ở băng ghế sau) đi từ London đến Manchester. Chi phí của chuyến đi đắt hơn nhiều một vé máy bay khứ hồi tới New York, nhưng anh ta vẫn chấp nhận. Đơn giản thôi, tiền nhiều mà làm gì??!

6. Xe hỏng, thuê luôn Lamborghini để đi chơi tạm

Một khách hàng có kế hoạch du lịch nước ngoài cùng bạn bè và gia đình tới Monaco, nhưng không may chiếc xe của anh ta phải sửa chữa ngoài ý muốn. Nên thay vì đi máy bay, anh ta đã thuê một chiếc Lamborghini Huracan Spyder để lái tạm.

Khi chiếc xe được sửa chữa xong, vị khách hàng đã thuê dịch vụ vận chuyển chiếc xe của mình tới Monaco, và trả lại chiếc Lamborghini cho AZ Luxe trên chính chiếc xe chuyên chở đó.

7. Thuê xe để phòng hờ, cuối cùng về nhà bằng chuyên cơ

Một khách hàng bay đến London bằng chuyên cơ riêng đã thuê một tài xế và chiếc Mercedes-Benz S-Class ở chế độ chờ, vì bất cứ lúc nào ông ấy cũng có thể cần đến để giải quyết một số việc lặt vặt hoặc cuộc họp cấp thiết.

Mercedes-Benz S-Class của AZ Luxe.

Nhưng trong suốt 26 tiếng đồng hồ và 2 ca tài xế chờ đợi, ông ấy đã thanh toán chi phí và cảm ơn dịch vụ của AZ Luxe, rồi sau đó bay về nhà bằng chuyên cơ.

8. Uống gần hết sâm banh trong xe Rolls-Royce vì thấy "hồi hộp"

AZ Luxe nhận được một yêu cầu thuê xe từ một cặp vợ chồng vào ngày cưới của họ. Chỉ 25 phút trước khi đến nhà thờ, cô dâu đã rất lo lắng và yêu cầu tài xế lái xe vòng quanh một khu phố. Trong khoảng thời gian đó, cô ấy đã uống gần hết rượu sâm banh trong tủ lạnh của chiếc Rolls-Royce để làm dịu cơn căng thẳng, thậm chí còn yêu cầu tài xế đến nhà thờ trễ giờ một chút.

9. Gây ấn tượng với bạn gái

Một khách hàng muốn đưa bạn gái mới đi ra ngoài ăn tối và làm điều gì đó đặc biệt cho cuộc hẹn thứ 2 này. Cuối cùng, anh ta gọi đến AZ Luxe để thuê một chiếc Rolls-Royce Phantom đến đón người bạn gái cùng 3 bó hoa hồng đặt sẵn trong xe để làm cô ấy ngạc nhiên. Và tất nhiên, kết quả ra sao thì các bạn cũng biết rồi đấy!

10. Yêu cầu tài xế nói dối

Một khách hàng quen của AZ Luxe thường xuyên thuê một chiếc xe sang có tài xế riêng để đón bạn gái "duy nhất" của anh ta tới nhà riêng. Nhưng mà khổ nỗi, bạn gái "duy nhất" mỗi lần mỗi khác.

Do đó, tài xế của AZ Luxe phải chấp nhận nói dối khi những người bạn gái của anh ta hỏi 'ông đã bao giờ đón một người phụ nữ khác ngoài tôi đến nhà anh ấy không?'. Và câu trả lời luôn luôn là “không”.