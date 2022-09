Chi tiết xe bán tải Ford Ranger phiên bản XLS 4x4 có giá bán 756 triệu đồng

Trong 6 phiên bản Ford Ranger mới vừa ra mắt tại Việt Nam, ngoài những phiên bản quen thuộc như Wildtrak, XLS 4x2 AT hay XLT 4x4 thì Ford Việt Nam đã bổ sung phiên bản XLS 4x4 AT lần đầu bán tại Việt Nam với giá 756 triệu đồng.

Ranger Thế Hệ Mới có 6 phiên bản bao gồm: XL, XLS, XLT, Wildtrak sẽ được giao đến tay khách hàng Việt Nam vào cuối tháng 9/2022. Ranger mới được phân phối 8 màu sơn gồm: Bạc, Ghi Ánh Thép, Đen, Xanh Dương, Trắng, Nâu Ánh Kim, Đỏ Cam và Vàng Luxe (chỉ có ở bản Wildtrak)

Ranger XLS 4x4 AT có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.362 x 1.918 x 1.875 (mm), chiều dài cơ sở 3.270 mm, khoảng sáng gầm 235 mm. Ranger XLS 4x4 AT sẽ có lót thùng xe tùy chọn khi mua tại đại lý. Phần thùng xe của phiên bản này vẫn giữ nguyên các tiện ích trên Ranger 2022 như vạch đo chiều dài, nơi gắn kẹp cố định đồ vật, bệ bước hông để lên thùng sau,...

Ngoại hình và trang bị ngoại thất bản XLS 4x4 AT giá 756 triệu đồng sẽ giống hệt với 2 phiên bản XLS 4x2 MT và XLS 4x2 AT với đèn pha/đèn hậu Halogen, kính hậu chỉnh điện, bệ bước màu đen, kính hậu chỉnh điện, mâm hợp kim nhôm 16 inch 255/70R16. Điểm nhận biết khác biệt duy nhất ở ngoại thất chính là logo 4x4 ở đuôi xe.

Nội thất trên Ranger XLS được trang bị màn hình trung tâm cỡ lớn 10 inch kết nối SYNC 4, Android Auto/Apple Carplay không dây, âm thanh 6 loa,... Ghế xe vật liệu nỉ, ghế lái chỉnh tay, chìa khóa cơ, điều hòa cơ, vô lăng tích hợp các nút bấm điều khiển hệ thống giải trí, trợ lực lái điện,...

Cụm đồng hồ lái dạng kỹ thuật số 8 inch. Điểm khác biệt đáng kể nhất của bản XLS 4x4 AT ở nội thất là cụm điều chỉnh chế độ gài cầu, khóa vi sai cầu sau. Hàng ghế sau không có tựa tay ở giữa, không có điều hòa hàng ghế sau.

Xe được trang bị khối động cơ dầu, dung tích 2.0 tăng áp đơn, cho công suất 170 mã lực và mô men xoắn 405Nm . Hộp số tự động 6 cấp, gài cầu điện tử và khóa vi sai cầu sau. Trang bị an toàn trên XLS 4x4 AT khá đầy đủ tính năng cơ bản với 6 túi khí, camera lùi, phanh ABS/EBD, kiểm soát chống lật, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, Cruise Control.

Nếu so với bản XLS 4x2 AT thì bản XLS 4x4 AT chỉ khác biệt ở hệ dẫn động 4x4, ngoài ra các trang bị khác đều giống nhau. Hay nói cách, chênh lệch 68 triệu đồng là ở hệ dẫn động 4x4. Ngoài ra, XLS 4x4 AT đem so với bản cao hơn 74 triệu đồng là XLT 4x4 AT thì bản XLT có thêm các trang bị như đèn pha/đèn DRL LED, lưới tản nhiệt đẹp hơn, mâm xe lớn hơn (17 inch so với 16 inch của XLS), gạt mưa tự động, kính hậu gập điện, chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, vô lăng bọc da.

Có thể nói, Ranger XLS 4x4 AT giá 756 triệu đồng phù hợp cho khách hàng tìm kiếm một chiếc bán tải 4x4 AT rẻ nhất trên thị trường với trang bị cơ bản. Nếu có chi phí dư dả hơn và quan trọng trang bị cũng như ngoại hình đẹp hơn thì nên bỏ ra thêm 74 triệu đồng để mua bản XLT 4x4 AT.

