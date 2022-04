Chi tiết siêu xe McLaren 765LT Spider sắp có mặt tại Việt Nam

Thứ Năm, ngày 28/04/2022 09:00 AM (GMT+7)

McLaren cũng có những cải tiến để hệ thống mui không khiến chiếc xe quá nặng. Sử dụng cấu trúc sợi carbon tiên tiến đã được ứng dụng cho phiên bản coupe cũng như ống xả titan nhẹ hơn 40% so với thép và kính mỏng hơn, 765LT Spider chỉ nặng 1.388 kg, nặng hơn 49 kg so với bản coupe và 80 kg so với 720S Spider. Siêu xe mới này cũng có tỉ lệ công suất trên trọng lượng tốt nhất trong phân khúc khi ở mức 589 mã lực/tấn.

Để 765LT Spider nhẹ nhất có thể, McLaren sử dụng carbon cho hệ thống mui. Mui xe của 765LT Spider có thể đóng mở bằng điện chỉ trong 11 giây. Ngoài ra, 765LT Spider còn được trang bị gói tùy chọn bằng sợi carbon tương tự như chiếc coupe có thể giảm lực ép hơn 25% so với 720S Spider. Hoàn thiện chiếc xe là bộ mâm hợp kim rèn siêu nhẹ 10 chấu đi kèm với lốp Pirelli P Zero Trofeo R độc quyền.

Với khoang nội thất, 765LT Spider được lấy cảm hứng từ mô tô thể thao. Siêu xe này được trang bị ghế đua bằng sợi carbon, bảng điều khiển trung tâm có nhiều chi tiết bằng sợi carbon, bọc Alcantara. McLaren cắt giảm tối đa trang bị như radio hay điều hòa nhiệt độ để giảm trọng lượng xe.

765LT Spider là chiếc mui trần mạnh mẽ nhất, khí động học nhất từ trước đến nay của McLaren. Xe có công suất tối đa 765 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Với sức mạnh khủng này, 765LT Spider có khả năng tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong 2.8 giây.

Đi kèm động cơ và hộp số được tối ưu hóa, 765LT Spider có khả năng tăng tốc vào số nhanh hơn 15% so với 720S Spider có nghĩa là nó có thể đạt tốc độ 200 km/h chỉ trong 7.2 giây.

765LT Spider được sản xuất giới hạn chỉ 765 chiếc, mẫu siêu xe mui trần này hiện được đại lý Mc Laren chính hãng tại Việt Nam chào bán với giá hơn 29,3 tỷ đồng.

