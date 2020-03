Chặng đua F1 tại Việt Nam chính thức bị hoãn, thiệt hại kinh tế lớn

Thứ Bảy, ngày 14/03/2020 10:00 AM (GMT+7)

Ban tổ chức của chặng đua F1 tại Việt Nam đã chính thức tuyên bố hoãn ngày khởi tranh sự kiện nhằm đảm bảo sức khỏe của tất cả mọi người trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Hoãn chặng đua F1 Hà Nội

Vào chiều ngày 13/3/2020, Công ty TNHH Vietnam Grand Prix (VGPC) - đơn vị tổ chức chặng đua Formula 1 VinFast Vietnam Grand Prix 2020 - chính thức thông báo tạm hoãn chặng đua F1 Hà Nội do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Theo thông cáo, quyết định tạm hoãn chặng đua công thức 1 Hà Nội (dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 3 - 5/4/2020) được đưa ra sau rất nhiều buổi thảo luận và cân nhắc kỹ lưỡng giữa Liên đoàn ô tô quốc tế (FIA), Formula One World Championship Ltd - đơn vị sở hữu bản quyền Giải đua Formula 1 (F1), UBND TP Hà Nội, Hiệp hội Thể thao xe động cơ Việt Nam (VMA) và được sự đồng thuận của Công ty Vietnam Grand Prix (VGPC).

Năm 2020 là năm đầu tiên Việt Nam trở thành thành viên chính thức trong 22 quốc gia đăng cai tổ chức giải đua ô tô chuyên nghiệp và hấp dẫn nhất hành tinh. Mọi công tác chuẩn bị gần như đã hoàn tất. Vé cũng được phát tới tay người mua cách đây hơn nửa năm. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp và Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố đây là đại dịch toàn cầu. Do đó, chặng đua Formula 1 VinFast Vietnam Grand Prix buộc phải tạm hoãn nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, khách tham dự, các đội đua và các đơn vị đồng hành.

Theo thông báo, FIA, F1, UBND Thành phố Hà Nội, VMA và VGPC sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, theo dõi diễn tiến của dịch Covid-19 để lựa chọn thời điểm khác, an toàn và phù hợp cho chặng đua và sẽ thông báo kịp thời tới công chúng. Các chính sách liên quan đến khách hàng, các đơn vị đồng hành và đối tác của VGPC cũng sẽ được thông báo trong thời gian sớm nhất.

Hình ảnh công trình trường đua F1 đang được xây dựng tại Hà Nội.

"FIA, F1, UBND TP Hà Nội, VMA và VGPC sẽ nỗ lực hết sức để ngay khi dịch Covid-19 được kiểm soát sẽ là thời khắc xe đua F1 sẽ toả sáng trên Đường đua Hà Nội, đáp ứng kỳ vọng của các đội đua và người hâm mộ Việt Nam và thế giới", thông cáo viết.

Trước đó, ban tổ chức GP Bahrain cho biết họ sẽ không để khán giả có mặt trong 3 ngày diễn ra sự kiện sau khi nhận được khuyến cáo của Cơ quan phòng ngừa dịch bệnh Hoàng Gia. Chặng 2 của mùa giải Công thức 1 2020 sẽ diễn ra vào ngày 22/3 tới ở trường đua Sakhir, Bahrain.

Thiệt hại kinh tế khổng lồ

Giải đua Công thức 1 - F1 Grand Prix với 21 chặng đua cùng 425 triệu người xem truyền hình trong năm, mang đến cho các Quốc gia tổ chức rất nhiều lợi ích về kinh tế và việc quảng bá hình ảnh.

Theo Raconteur, cần tuyển dụng khoảng 600 nhân sự để xây dựng trường đua, trong đó đa số là các kỹ sư, công nhân thời vụ. Bên cạnh đó là chi phí cho hơn 500 tình nguyện viên, nhân viên an ninh cùng tối thiểu 120 lính cứu hỏa. Tốn kém nhất là thuê các nhà quản lý, chuyên gia và nhân viên tiếp thị. Tổng chi phí cho nhân sự có thể lên tới 16 triệu USD (tương đương với 371 tỷ đồng).

Chi phí xây dựng những khán đài dựng tạm với giá khoảng 14 triệu USD (khoảng 330 tỷ đồng). Theo tiêu chuẩn của Liên đoàn ô tô Quốc tế, một chặng đua hoàn hảo cần có các khán đài với sức chứa tối thiểu 80.000 chỗ ngồi. Kèm theo đó là các công trình đảm bảo an toàn như hàng rào chắn, cần cẩu và khoảng 350 bình chữa cháy được đặt cách nhau 15m trên đường đua để phục vụ công tác cứu hộ với chi phí là 4,5 triệu USD (khoảng 104 tỷ đồng).

Ngoài ra còn rất nhiều khoản chi lặt vặt khác như thuê văn phòng, địa điểm quảng bá, bảo hiểm... hết khoảng 6-8 triệu USD. Trung bình, mỗi chặng đua đường phố tiêu tốn khoảng 57 triệu USD (khoảng 1.300 tỷ đồng) để tổ chức hàng năm.

Tóm lại, nếu chặng đua F1 bị hủy hoặc hoãn, thiệt hại về kinh tế là không hề nhỏ. Bên cạnh đó, nguồn thu rất lớn từ việc bán vé cũng không còn. Theo thống kê, tính từ khi Giải đua xe F1 Việt Nam 2020 phát động cho đến nay đã có hơn 100.000 du khách đăng ký đến Việt Nam tham dự sự kiện. Trong đó, lượng khách đến từ Anh chiếm tỷ lệ lớn với khoảng 40.000 người. Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, rất khó để đón tiếp lượng lớn du khách nước ngoài vào thời điểm này.

Cũng trong sáng ngày 13/03/2020, chặng mở màn ở Úc cũng được thông báo hủy tổ chức vì đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Thậm chí, thành viên của đội đua McLaren còn được xác định dương tính với chủng virus này.

Hồi đầu tháng 2, Trung Quốc đưa ra thông báo tạm dừng mọi hoạt động thể thao trong nước, bao gồm cả chặng đua F1 dự kiến diễn ra ngày 17-19/4 tại Thượng Hải. Ngày 12/2, Liên đoàn Ô tô Quốc tế (FIA) thông báo sẽ sắp xếp lại hoặc hủy bỏ hoàn toàn chặng đua F1 tại Trung Quốc.

