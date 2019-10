Cận cảnh Volkswagen Tiguan AllSpace Luxury S dành cho ai mê Offroad tại Việt Nam

Chủ Nhật, ngày 27/10/2019 06:00 AM (GMT+7)

Tại triển lãm Ô tô Việt Nam VMS 2019, hãng xe Đức Volkswagen đã giới thiệu thêm phiên bản S danh cho những khách hàng mê Offroad với những chi tiết thay đổi so với phiên bản tiêu chuẩn.

Dòng xe Volkswagen Tiguan Allspace được ra mắt vào cuối năm 2017 và đến tay khách hàng trong năm 2018, chỉ sau 3 tháng đã trở thành mẫu xe được khách hàng chú ý và lựa chọn nhất trong phân khúc SUV của Volkswagen tại Việt Nam. Trong năm 2019, một lần nữa Volkswagen đã bổ xung phiên bản cao cấp hơn Luxury cho khách hàng Việt và tại triển lãm VMS 2019, phiên bản S dành cho những khách đam mê Offroad đã xuất hiện và chuẩn bị đến tay khách hàng trong thời gian tới.

Tiguan Allspace Luxury S có thiết kế sắc nét góc cạnh, đi kèm là những trang bị và tính năng hiện đại như hệ thống đèn tiên tiến với cụm đèn pha LED và đèn sương mù chủ động điều chỉnh khoảng chiếu sáng khi vào cua. Tiguan Allspace Luxury S nổi bật với cản trước được thiết kế mạnh mẽ hơn khi loại bỏ chi tiết nẹp chrome và được vuốt lõm về phía sau nhiều hơn nhằm tăng góc thoát phía trước lên đến 24 độ, nhờ vậy nên khả năng vượt dốc hay đi đường xấu sẽ tốt hơn, tránh được va quẹt ở phần cản.

Mẫu xe Tiguan Allspace Luxury S sở hữu kích thước tổng thể lần lượt dài x rộng x cao là 4.701 x 1.839 x 1.674 mm. Chiều dài trục cơ sở dài đạt 2.790 mm, hơn mẫu xe SUV 7 chỗ Toyota Fortuner đến 45mm. Ở phiên bản S này xe được trang bị bộ mâm hợp kim 5 chấu đơn có kích thước 19 inch.

Đặc biệt, xe được trang bị thêm những tính năng tương tự như mẫu Luxury như: Màn hình hiển thị thông tin mới có tên Digital cockpit và rộng 12,3 inch. Màn hình này có độ phân giải chất lượng cao lên đến 1.440 x 540 pixels. Giúp người lái nhận được đa dạng thông tin như: mức tiêu hao nhiên liệu, tốc độ xe đang chạy, khoảng cách, bản độ, danh bạ điện thoại và các thông tin giải trí đa phương tiện.

Chi tiết thứ 2 nằm trong các trang bị an toàn như: Hỗ trợ đỗ xe tự động Park Assist. Với tính năng này sẽ hỗ trợ người lái tối ưu nhất trong việc đỗ xe theo góc vuông hoặc đỗ xe song song. Khi sử dụng chức năng này, chiếc Tiguan Allspace sẽ tự động đo và đánh lái, cũng như phanh để tự di chuyển vào nơi đỗ xe. Người lái chỉ cần thực hiện các thao tác như tín hiệu được báo trên xe.

Tiếp theo chính là gói Area View 360 độ. Cụ thể, người lái có thể quan sát toàn bộ thân xe và tùy chọn góc nhìn 360 độ dạng 3D thông qua màn hình có độ phân giải cao. Ngoài ra, nhằm mang lại sự độc đáo, Volkswagen Việt Nam đã bổ xung thêm màu mới có tên gói Xanh Petroleum Metallic hoàn toàn mới.

Các chi tiết ngoại nội thất gần như được giữ nguyên so với các phiên bản khác. Điểm nhấn chính là nẹp cửa có in dòng chữ Offroad để dễ nhận diện so với các phiên khác của dòng xe SUV Tiguan. Ngoài ra, Volkswagen Tiguan Allspace vẫn giữ nguyên khối động cơ xăng I4, 2.0L TSI tăng áp, cho công suất 180 mã lực tại 4.400 – 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 320Nm tại vòng tua 1.500 – 3.940 vòng/phút.

Xe sử dụng bộ ly hợp kép tự động 7 cấp DSG và hệ dẫn động bốn bánh (4Motion). Chưa hết, khi điều khiển xe, người dùng còn được hỗ trợ với các chế độ lái như: On-road (Normal, Eco, Sport, Custom), Snow, Off-road, Off-road Individual - chế độ tùy chỉnh.​

Được biết, Volkswagen Việt Nam triển khai chương trình khuyến mãi khách hàng khi mua xe VW Tiguan Allspace Highline. Theo đó, khách hàng được tặng một năm bảo hiểm vật chất và một năm bảo dưỡng. Chương trình áp dụng từ ngày nay cho đến 30/11. Đây cũng chính là chương trình mừng sự kiện 1.000 xe Tiguan đã lăn bánh trên toàn quốc. Hiện mẫu xe Tiguan Luxury S có mức giá bán là 1,869 tỷ đồng đã bao gồm thuế VAT.

Hình ảnh chi tiết chiếc Volkswagen Tiguan Allspace Luxury S tại VMS 2019: