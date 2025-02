Loạt xe Đức tung ưu đãi lên đến 300 triệu đồng thu hút khách hàng đầu năm 2025

Volkswagen Việt Nam vừa cập nhật chương trình ưu đãi "Khai xuân sang - Lộc an khang" dành cho khách hàng mua xe trong tháng 2/2025 tại hệ thống 17 đại lý Volkswagen trên toàn quốc. Năm 2024 là một năm thành công đối với Volkswagen Việt Nam.

Hãng xe Đức ghi nhận kết quả bán xe kỷ lục kể từ khi gia nhập thị trường Việt Nam, với gần 3.000 xe đến tay người dùng. Con số thực sự ấn tượng với một thương hiệu ô tô đến từ Châu Âu và định vị sản phẩm ở phân khúc cao cấp.

Đáng chú ý, trong số đó, nổi lên như một ngôi sao chính là mẫu MPV cao cấp Viloran với "hành trình bứt phá" về doanh số và sự đón nhận của thị trường sau 1 năm kể từ thời điểm ra mắt với hơn 2.000 chiếc được bán ra. Bên cạnh đó, việc lựa chọn xe Viloran lắp ráp tại nhà máy đạt tiêu chuẩn toàn cầu Volkswagen ở Ninh Ba (Trung Quốc) theo sự chỉ định và giám sát từ tập đoàn VWAG (Đức) mang lại cho thị trường VN khá nhiều lợi thế.

Ngoài ra, Volkswagen Viloran còn được vinh danh là "Best Luxury MPV of the Year" của giải thưởng Robb Report Best of the Best Awards 2024 do tạp chí Robb Report Việt Nam nhằm vinh danh những thương hiệu và sản phẩm cao cấp tại Việt Nam. Giải thưởng được vinh danh hàng năm dựa trên xu hướng của thị trường và ban giám khảo uy tín của tạp chí.

Chưa dừng lại ở đó, Volkswagen Viloran đã xuất sắc vượt qua hai đối thủ nặng ký là GAC M8 và Kia Carnival để giành giải thưởng "Ô tô của năm phân khúc MPV" tại lễ công bố và trao giải Car Awards 2024 do báo điện tử Vnexpress tổ chức.

Viloran phân phối chính hãng tại Việt Nam với 2 phiên bản, gồm Viloran Premium giá 1,989 tỉ đồng và Viloran Luxury giá 2,188 tỉ đồng. Trong tháng này, khách hàng mua mẫu xe MPV cao cấp Viloran với giá từ 1,989 tỷ đồng sẽ được tặng camera hành trình và gói dịch vụ OCP 2 lần/2 năm.

Tiếp là mẫu xe mới Volkswagen Teramont X được lắp ráp tại Trung Quốc và đang có giá bán từ 1,998 tỷ đồng. Mẫu xe SUV này được ưu đãi 50% phí trước bạ tương đương gần 100 triệu đồng và trang bị bệ bước điện. Và mấu xe nhập khẩu Teramont Limited Edition với giá 2,138 tỷ đồng được tích hợp gói trang bị Limited cao cấp.

Trong khi đó, bộ đôi SUV Touareg và Tiguan được hỗ trợ 100% phí trước bạ tương đương từ 269 ddeenes 309 triệu đồng. Hiện Touareg được phân phối với 2 phiên bản gồm: Elegance giá 2,699 tỷ đồng và Luxury giá 3,099 tỷ đồng. Tiguan có giá bán từ 1,688 tỷ đồng.

Đặc biệt, dấu ấn cuối năm 2024 của hãng xe Đức tại thị trường Việt Nam chính là khai trương đại lý trưng bày VW City Store Phú Mỹ Hưng tại Quận 7 (TP.HCM). Đây là cửa hàng đầu tiên của mô hình City Store mang tiêu chuẩn toàn cầu của Volkswagen tại Đông Nam Á.

Mô hình City Store của Volkswagen là kiểu cửa hàng hiện đại và thân thiện, chuyên hiện diện tại những khu dân cư cao cấp, có mức sống cao và lối sống thời thượng bậc nhất. VW City Store Phú Mỹ Hưng mang đến sự độc đáo ở cả thiết kế nội ngoại thất và đậm chất định hướng thương hiệu Volkswagen. Đại lý mới hứa hẹn sẽ là nơi trải nghiệm tình yêu thương hiệu, là điểm chạm kết nối dành cho các fan yêu mến Volkswagen.

Bảng giá chi tiết các ưu đãi của dòng xe Volkswagen tại Việt Nam như sau: