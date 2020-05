Cận cảnh siêu nhện McLaren 720S Spider thứ 4 vừa cập cảng Việt Nam

Thứ Năm, ngày 07/05/2020 09:00 AM (GMT+7)

McLaren 720S Spider thứ 4 tại Việt Nam được đưa về theo diện nhập khẩu không chính hãng, xe đang nằm tại một showroom xe sang mới sắp khai trương tại Quận 1, TP.HCM.

Đơn vị nhập khẩu chiếc McLaren 720S Spider thứ 4 về Việt Nam là một showroom chuyên nhập các dòng xe sang, siêu xe có cửa hàng đặt tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM. Được biết, “Siêu nhện” mang màu ngoại thất độc, lạ này được nhập về để chào mừng ngày khai trương showroon.

So với 3 chiếc McLaren 720S Spider trước đó về Việt Nam, chiếc 720S Spider thứ 4 sở hữu màu sơn vàng Aztec Gold Elite độc đáo và thời thượng, một tuỳ chọn hoàn toàn khác biệt và có thể nói là độc nhất ở thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, xe thuộc phiên bản cao cấp nhất Performance với hàng loạt trang bị xịn xò nhất.

Điểm khác biệt rõ ràng nhất trên 720S Spider so với phiên bản Coupe là ở bộ mui trần. Cụ thể, 720S Spider được trang bị bộ mui cứng có thể thu vào bao gồm tấm nóc sợi carbon một mảnh tiêu chuẩn với cơ chế gập điện nâng/hạ chỉ trong 11 giây, nhanh hơn 6 giây so với đàn em 650 Spider. Đây là một trong những mui điện êm ái nhất thế giới khi gần như không tạo ra tiếng động khi đóng mở. Đặc biệt, phần mui này có thể hoạt động ở tốc độ lên tới 50 km/h, hơn hẳn 650 Spider (phạm vi 30 km/h) và cũng hoạt động êm ái gấp đôi so với Super Series mui trần thế hệ đầu tiên.

McLaren 720S Spider được xây dựng trên cấu trúc khung sợi carbon Monocage II-S - phát triển từ Monocage II của người anh em coupe. Hệ thống khí động học dưới gầm xe cũng đã được sửa đổi để đảm bảo tương thích với phần thân sau mới và cánh gió đuôi chủ động thể thao (có thiết lập chuyển động khác với chiếc coupe). Xe có trọng lượng khô là 1.322kg, nặng hơn 49kg so với coupe bởi vì hệ thống mui cứng và phần chứa mui.

Khoang cabin của McLaren 720S Spider được bọc da Alcantara, ốp sợi carbon thể thao,... Trang bị nội thất khá đơn giản, gồm: một màn hình trung tâm 8 inch tích hợp sẵn các chức năng điều chỉnh âm thanh, giải trí, định vị, hệ thống điều hòa và một vài tính năng tiện lợi khác.

Trái tim của McLaren 720S Spider là khối động cơ xăng tăng áp kép V8 4.0L sản sinh công suất 710 mã lực và 769 Nm mô-men xoắn cực đại, đi kèm là hộp số tự động tuần tự 7 cấp. Chiếc xe thể thao mui trần này có thời gian tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,9 giây, mất 7,9 giây để đạt vận tốc 200 km/h, tốc độ tối đa giữ nguyên ở mức 341 km/h khi đóng mui và 325 km/h khi mở mui. Xe được trang bị ba chế độ lái Comfort, Sport và Track.

Siêu phẩm McLaren 720S Spider được thiết kế tập trung nâng niu từng trải nghiệm của người lái. Tại Việt Nam, sau khi đóng đầy đủ các khoản thuế phí, xe sẽ có giá khoảng 23 tỷ VNĐ.

Ảnh: Gidluxuries

Nguồn: http://danviet.vn/xe360/can-canh-sieu-nhen-mclaren-720s-spider-thu-4-vua-cap-cang-viet-nam-10857...Nguồn: http://danviet.vn/xe360/can-canh-sieu-nhen-mclaren-720s-spider-thu-4-vua-cap-cang-viet-nam-1085748.html