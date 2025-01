Những mẫu SUV được khách hàng ưa chuộng đón năm mới

Dưới đây là những mẫu SUV được khách hàng ưa chuộng nhất khi mua sắm trong những tháng cuối năm 2024, với dữ liệu được thu thập vào tháng 11/2024.

Mitsubishi Xpander: 2.422 chiếc

Với 2.422 chiếc Mitsubishi Xpander đã được bán ra, tương đương mức tăng trưởng 13,7% so với tháng trước đó (2.131 chiếc) và 65,1% so với cùng kỳ năm 2023, cho thấy sức hút của người tiêu dùng đối với mẫu xe đa dụng phục vụ gia đình cũng như dịch vụ này. Trong khoảng thời gian 1-11/2024, tổng số xe Xpander tiêu thụ đạt 17.509 chiếc, tăng 3,4% so với năm trước, khẳng định vị thế dẫn đầu của mẫu xe này trên thị trường.

Mitsubishi Xpander hiện có 3 phiên bản được nâng cấp từ tháng 6/2022 với mức giá dao động từ 560 đến 658 triệu đồng. Đặc biệt, phiên bản Xpander Cross ra mắt đầu năm 2023 có giá 698 triệu đồng, tất cả đều trang bị động cơ 1.5L mang lại hiệu suất vận hành ổn định.

Mazda CX-5: 2.408 chiếc

Với doanh số 2.408 chiếc trong tháng 11/2024, tăng 19,9% so với tháng trước và 39,5% so với tháng 11/2023, Mazda CX-5 tiếp tục là con gà để trứng vàng của hãng xe Nhật Bản và là một trong những “át chủ bài” của THACO tại thị trường Việt Nam.

Tổng doanh số của Mazda CX-5 trong 11 tháng đầu năm 2024 đạt 13.656 chiếc, tuy nhiên con số này giảm 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Mẫu crossover này được lắp ráp bởi THACO, cung cấp 7 phiên bản với động cơ Skyactiv-G dung tích 2.0L hoặc 2.5L, có giá từ 749 đến 979 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce: 1.823 chiếc

Trong tháng 11/2024, Mitsubishi Xforce đã duy trì vị trí thứ 3 trong danh sách những mẫu xe SUV bán chạy nhất tại Việt Nam khi đạt doanh số 1.823 chiếc, tăng 23,1% so với tháng trước đó. Tính từ đầu năm 2024 đến tháng 11/2024, tổng số xe Xforce được tiêu thụ đã lên tới 13.267 chiếc.

Mẫu B-SUV này được ra mắt tại thị trường Việt Nam vào tháng 1/2023 và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, với 4 phiên bản có giá từ 599 đến 705 triệu đồng. Tất cả các phiên bản đều trang bị động cơ 1.5L, kết hợp với hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Hyundai Tucson: 1.584 chiếc

Trong tháng 11, mẫu SUV này của Hyundai ghi nhận doanh số 1.584 chiếc, tăng gần 3 lần so với tháng trước (558 chiếc) và tăng 34,6% so với cùng kỳ năm 2023. Tính đến hết tháng 11, tổng doanh số của Tucson trong năm 2024 đạt 5.671 chiếc, tăng 11% so với năm trước đó.

Một trong những lý do khiến Hyundai Tucson hút khách là vì sản phẩm đã được nâng cấp vào đầu tháng 10/2024, hiện có 4 phiên bản với bốn tùy chọn động cơ, bao gồm máy xăng 2.0L, 1.6L Turbo và máy dầu 2.0L. Giá bán của Hyundai Tucson dao động từ 769 đến 989 triệu đồng.

Ford Everest: 1.458 chiếc

Trong tháng 11/2024, Ford Everest đã ghi nhận doanh số ấn tượng với 1.458 chiếc được bán ra, giúp mẫu SUV này tăng hạng về doanh số SUV bán chạy nhất. So với tháng trước đó, doanh số của Everest tăng 13,8%, và tăng lên tới 39% so với cùng kỳ của năm 2023. Tính từ đầu năm 2024 đến tháng 11, Ford Việt Nam đã tiêu thụ tổng cộng 9.892 chiếc Everest, tương đương với mức tăng 16,7% so với năm 2022.

Ford Everest hiện có 6 phiên bản với giá bán từ 1,099 tỷ đồng đến 1,545 tỷ đồng. Các bản Ambiente, Sport và Titanium được trang bị động cơ diesel 2.0L Single Turbo, trong khi các bản cao cấp như Titanium+, Wildtrack và Platinum sử dụng động cơ diesel 2.0L Bi-Turbo.

Hyundai Creta: 1.330 chiếc

Hyundai Creta cũng không kém phần nổi bật khi đạt doanh số 1.330 chiếc trong tháng 11/2024, tăng 8,3% so với tháng trước và 9,2% so với tháng 11/2023. Tính lũy kế từ đầu năm, mẫu B-SUV này đã bán ra 7.739 chiếc, giảm 11,7% so với cùng kỳ năm trước.

Hyundai Creta hiện được lắp ráp trong nước với 4 phiên bản, tất cả đều trang bị động cơ 1.5L kết hợp với hộp số CVT. Giá bán của Hyundai Creta dao động từ 640 đến 745 triệu đồng, điều này mang lại nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng.