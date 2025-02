Bộ 3 “ông lớn” xe Nhật đồng thuận hủy Biên bản ghi nhớ

Theo tuyên bố từ Nissan Motor Co., Ltd. ("Nissan"), Honda Motor Co., Ltd. ("Honda") và Mitsubishi Motors Corporation ("Mitsubishi Motors"), các bên đã đồng thuận hủy bỏ Biên bản ghi nhớ (MOU) liên quan đến việc xem xét một cấu trúc hợp tác ba bên. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Biên bản ghi nhớ ký ngày 23 tháng 12 năm ngoái về việc xem xét tích hợp kinh doanh giữa Nissan và Honda cũng không còn hiệu lực.

Mặc dù không có thông tin chính thức về nguyên nhân cụ thể, nhưng có thể sự đổ vỡ của thỏa thuận xuất phát từ những yêu cầu quá cao của Honda, khiến Nissan cảm thấy tổn hại đến vị thế và bản sắc thương hiệu của mình. Là một hãng xe lâu đời và có tầm ảnh hưởng lớn, Nissan khó có thể chấp nhận các điều kiện mà Honda đưa ra, nhất là việc trở thành một công ty con.

Trên thực tế, Honda đã đề xuất một kế hoạch tái cơ cấu mạnh mẽ, bao gồm việc mua lại cổ phần của Mitsubishi, loại bỏ sự ảnh hưởng của Renault và đặc biệt là biến Nissan thành công ty con. Đây được xem là những điều khoản không thể chấp nhận đối với Nissan, dẫn đến sự bế tắc trong đàm phán.

Bên cạnh đó, Mitsubishi - vốn có mối quan hệ sở hữu chéo với Nissan, cũng không thực sự muốn tham gia vào liên doanh mà thay vào đó, hãng xe này mong muốn duy trì sự độc lập. Chính vì các yếu tố này đã dẫn đến sự khác biệt quan điểm cũng như lợi ích đôi bên khiến cho việc sát nhập này không thành hiện thực.