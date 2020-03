BMW Series 3 sắp ra mắt thị trường Việt với ba phiên bản

Thứ Tư, ngày 25/03/2020 12:00 PM (GMT+7)

THACO dự kiến đưa về thị trường Việt 3 phiên bản của BMW Series 3 mới là 320i Sport Line, 320i Sport Line Plus và 330i M Sport.

BMW Series 3 là một trong những dòng sản phẩm thành công nhất của hãng xe danh tiếng xứ Bavaria. Ra mắt lần đầu tiên năm 1975, BMW Series 3 từ lâu đã được biết đến là tiêu chuẩn vàng trong ngành ô tô thế giới, một “chuẩn mực” của phân khúc sedan hạng sang cỡ nhỏ.

Series 3 đã trải qua 7 thế hệ phát triển, là mẫu xe đóng góp doanh số nhiều nhất cho BMW. Thế hệ hiện tại mang mã G20, ra mắt lần đầu tiên năm 2018. Với lợi thế phiên bản hoàn toàn mới, nhà phân phối chính hãng Thaco đặt kỳ vọng Series 3 sẽ là mẫu xe chủ lực tại Việt Nam.

Ở thế hệ mới, BMW Series 3 vẫn duy trì phong cách thiết kế sang trọng, tinh tế nhưng cũng không kém phần thời thượng cùng trải nghiệm lái phấn khích.

Thế hệ thứ 7 của BMW Series 3 (mã hiệu G20) đã được THACO phân phối tại thị trường Việt Nam từ tháng 8/2019. Để tiếp tục đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng, trong thời gian tới THACO sẽ đưa về ba phiên bản BMW Series 3 mới đậm chất thể thao bao gồm: 320i Sport Line, 320i Sport Line Plus và 330i M Sport.

BMW 320i Sport Line là phiên bản cơ sở nhưng vẫn thu hút khách hàng ở mọi nơi trên toàn thế giới nhờ sự tinh tế và cân bằng ở phong cách thiết kế cũng như cảm giác lái đặc trưng của BMW.

BMW 320i Sport Line

Gói trang bị ngoại thất Sport Line trên BMW 320i mới gây ấn tượng với diện mạo vừa sang trọng vừa thể thao, cá tính nhưng không quá hầm hố. Xe được trang bị mâm 17 inch 5 chấu kép, viền cửa sổ màu đen bóng, hệ thống đèn pha/đèn hậu LED, chụp ống xả kép mạ chrome, và đèn chào mừng Welcome Light Carpet đặc trưng của thương hiệu xe Đức. Ngoài ra, tùy điều kiện vận hành cụ thể, lưới tản nhiệt của xe có thể tự động đóng mở để tăng hiệu năng vận hành.

Khoang cabin của BMW 320i Sport Line tiếp tục là sự kết hợp giữa hai chủ đề sang trọng và thể thao, đơn giản nhưng vẫn rất tinh tế. Mang phong cách đặc trưng của BMW khi được thiết kế tập trung cho người lái. Xe được trang bị hệ thống BMW Live Cockpit Plus với bảng đồng hồ tích hợp màn hình màu 5,7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 8,8 inch, núm xoay điều khiển iDrive Touch và hệ điều hành BMW 6.0.

Nội thất BMW 320i Sport Line được ốp nhôm Mesh Effect, ghế bọc da Sensatec pha nỉ màu đen. Ghế trước thiết kế kiểu thể thao, chỉnh điện với chức năng nhớ vị trí ghế lái. Tay lái thể thao bọc da, tích hợp các nút bấm đa chức năng. Hệ thống đèn viền trang trí nội thất có thể thay đổi màu sắc và độ sáng, điều hòa tự động 3 vùng. Hệ thống âm thanh BMW HiFi 10 loa, công suất 205 watt, ampli 7 kênh.

Những trang bị công nghệ hiện đại khác như hệ thống hỗ trợ đỗ xe Parking assistant tích hợp camera lùi, chức năng hỗ trợ lùi xe Reversing assistant hay chức năng điều khiển bằng giọng nói thông minh BMW Intelligent Voice Control.

BMW 320i Sport Line trang bị động cơ xăng I4 dung tích 2.0L, với công nghệ tăng áp TwinPower Turbo, sản sinh công suất tối đa 184 mã lực tại tua máy 5.000-6.500 vòng/phút và mô-men cực đại 300 Nm tại dải tua máy từ 1.350-4.000 vòng/phút. Kết hợp với hộp số tự động 8 cấp Steptronic và hệ dẫn động cầu sau, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 7,1 giây, tốc độ tối đa giới hạn ở mức 235 km/h. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình là 5,5-6,4L/100 km.

BMW 320i Sport Line Plus là phiên bản cao cấp hơn một chút, nổi bật hơn đi kèm với nhiều trang bị, tiện nghi hiện đại. Phiên bản này vẫn được trang bị gói thiết kế Sport Line thể thao nhưng sử dụng mâm xe kích thước 18 inch 5 chấu kép, lớn hơn so với mâm xe 17 inch của bản Sport Line. Ngoài những trang bị ngoại thất tiêu chuẩn tương tự như bản 320i Sport Line, phiên bản 320i Sport Line Plus được trang bị cụm đèn trước công nghệ LED với các chức năng mở rộng.

BMW 320i Sport Line Plus

Bên trong khoang cabin của 320i Sport Line Plus cũng hiện đại hơn với bảng đồng hồ kỹ thuật số dạng Live Cockpit 12,3 inch, màn hình thông tin cảm ứng 10,25 inch, cùng núm xoay điều khiển iDrive Touch và hệ điều hành BMW 7.0. Ghế ngồi được bọc da Sensatec. Trang bị hệ thống âm thanh cao cấp Harman Kardon surround 16 loa, công suất 464 watt, amply 9 kênh mang đến cho người dùng những trải nghiệm âm thanh chân thực và sống động nhất.

BMW 320i Sport Line Plus mang trong mình khối động cơ xăng I4 dung tích 2.0L với công nghệ tăng áp TwinPower Turbo, sản sinh công suất tối đa 184 mã lực tại tua máy 5.000-6.500 vòng/phút và mô-men cực đại 300 Nm tại dải tua máy từ 1.350-4.000 vòng/phút, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp Steptronic và hệ dẫn động cầu sau.

BMW 330i M Sport là một phiên bản thể thao nhất trong bộ ba sắp trình làng. Phiên bản này sở hữu diện mạo hầm hố hơn, cool hơn và động cơ cũng mạnh mẽ hơn, mang đến cho người dùng những trải nghiệm lái vô cùng phấn khích.

BMW 330i M Sport

Ngoại thất của BMW 330i M Sport nổi bật với cụm đèn LED sắc sảo và bộ body kit thể thao M Sport, phần đầu xe trở nên bệ vệ và thể thao hơn nhiều so với mẫu xe thế hệ trước. Viền cửa sổ được sơn màu đen bóng (Shadow Line) tô đậm tính thể thao. Trang bị mâm xe thể thao M 18 inch đa chấu kiểu dáng cơ bắp.

Phong cách thể thao tiếp tục được thể hiện bên trong khoang cabin của BMW 330i M Sport với trần xe màu đen Anthracite đi cùng gói BMW Individual, nhiều vị trí được ốp nhôm Tetragon tạo điểm nhấn. Ngay sau vô lăng M Sport là bảng đồng hồ điện tử hiện đại nằm trong gói trang bị Live Cockpit với kích cỡ tới 12,3 inch. Hệ thống thông tin giải trí phong phú đa chức năng với hệ điều hành phiên bản 7.0 mới nhất. Màn hình cảm ứng 10,25-inch Control Display cũng sở hữu đồ họa bắt mắt, đi cùng khả năng tùy chỉnh tốt hơn.

Nội thất xe bọc da Vernasca cao cấp. Ghế trước thiết kế thể thao, chỉnh điện với chức năng nhớ vị trí ghế ngồi cho người lái. Dây đai an toàn M thêu chỉ màu trang trí. Hệ thống âm thanh Harman Kardon surround 16 loa, công suất 464 watt, amply 9 kênh...

“Trái tim” của BMW 330i M Sport là khối động cơ xăng I4 dung tích 2.0L với công nghệ tăng áp TwinPower Turbo nhưng cho công suất đầu ra lớn hơn các biến thể 320i là 258 mã lực tại tua máy 5.000-6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 400 Nm tại tua máy 1.550-4.400 vòng/phút. Kết hợp với hộp số tự động 8 cấp Steptronic và hệ dẫn động cầu sau, xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 5,8 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Mức tiêu thụ nhiên liệu cũng khá khiêm tốn ở mức 5,8-6,1L/100km đường hỗn hợp đem đến những trải nghiệm lái xe hoàn hảo.

Ngoài những tính năng an toàn xuất hiện trên bản 320i mới, phiên bản 330i M Sport còn được trang bị hệ thống treo thích ứng M cho phép tùy chỉnh độ cứng/mềm, hệ thống phanh hiệu năng cao M Sport với kẹp phanh sơn màu xanh và hệ thống lái biến thiên thể thao.

THACO dự kiến giới thiệu dải sản phẩm Series 3 hoàn toàn mới tới khách hàng Việt vào đầu tháng 4/2020.

