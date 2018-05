Bị đâm hỏng cản sau thiệt hại hơn 30 triệu đồng và cách ứng xử của chủ nhân xe Mercedes-Benz

Chủ Nhật, ngày 20/05/2018 09:00 AM (GMT+7)

Xe Mercedes Sự kiện:

Bị đâm hỏng cản sau với chi phí thay hơn 30 triệu đồng, chủ nhân Mercedes-Benz đã ứng xử một cách hợp tình hợp lý nhất

Cách đây không lâu, chủ nhân của một chiếc Mercedes-Benz C-Class thế hệ W204 bị đâm móp đuôi xe đã chia sẻ tình huống gặp nạn trên đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội của mình lên mạng xã hội Facebook với nội dung:

"Hôm qua đang lưu thông trên đường Láng, tốc độ cũng vừa phải, bỗng dưng con xe đằng trước giảm tốc độ đột ngột rồi rẽ (theo mình thì khả năng là phụ nữ lái), may mình đang tập trung cao độ nên kịp giảm tốc độ cùng. Nhưng con xe đằng sau chắc đang vừa đi vừa chém gió ngó nghiêng nên húc thẳng vào móp đuôi xe mình. Thường thì những trường hợp kiểu như này sai đều do ông lái xe đằng sau không tập trung , nên đặt trường hợp là mình chắc hẳn hầu hết anh em sẽ lao xuống hùng hổ chửi bới các kiểu. Tuy nhiên bản thân mình luôn tâm niệm: "Nếu có điều gì đó không may hoặc không mong muốn xảy đến thì luôn coi đó là cái nghiệp phải trả". Nên mình bình tĩnh xuống xe còn ông anh xe sau thì tỏ vẻ lo sợ ra mặt.

Xe anh Trường bị hỏng phần cản sau (rear bumper)

Mình nhớ ông ấy không dám ra khỏi xe. Khi mình bước tới gần hỏi nhẹ nhàng: "Người có sao không anh" thì ông anh mới dám mở cửa bước ra. Mình để ý ghế sau xe này có cặp vợ chồng trẻ bế đứa bé chắc chưa đầy một tuổi", tài khoản facebook Đình Trường dã kể lại tình huống va chạm giao thông của anh.

Theo đó, người điều khiến chiếc xe đâm móp đuôi chiếc Mercedes-Benz C-Class của anh Đình Trường không phải là chủ phương tiện mà chỉ là tài xế lái xe chạy dịch vụ.

Ảnh chụp hai xe bị nạn

Anh Trường sau đó đã gọi cho bảo hiểm và bên phía gây tai nạn sẽ phải đền bù toàn bộ thiệt hại, theo báo giá từ hãng thì chi phí khắc phục hậu quả của xe anh Trường tối thiểu là 30 triệu đồng cho phần cản sau và các cảm biến đi kèm, anh Trường đã yêu cầu bên bảo hiểm không cần thay mới cản mà chỉ cần sửa chữa nhưng chi phí sửa chửa là khoản 12 triệu đồng. Sau đó, anh Trường quyết định bỏ qua tất cả.

Phần cản sau một chiếc Mercedes-Benz C-Class cùng đời với xe anh Trường. Ảnh minh hoạ

"Chuyện chỉ là không may xảy đến, đâu ai mong muốn hay cố tình. Với mình số tiền để sửa sang, thay mới này là bình thường nhưng biết với ông anh kia có thể khiến gia đình họ lao đao, nên mình bỏ qua, ông anh kia dúi cho mình 3 triệu, xin lỗi chân thành và bảo sẽ chuyển khoản thêm 2 triệu. Mình không mặc cả nửa lời và bắt tay dặn ông anh lái xe tập trung hơn".

Cách ứng xử của anh Trường đã nhận được rất nhiều bình luận cảm kích từ người dùng mạng xã hội, thay vì bắt người lái xe đã gây tai nạn đền bù toàn bộ chi phí sửa chữa thay thế anh lại ứng xử một cách nhân văn và đầy tình người nhất.