Bắt gặp xe buýt điện VinFast chạy thử trên đường phố Sài Gòn

Chủ Nhật, ngày 02/01/2022 10:00 AM (GMT+7)

Chiếc xe buýt điện VinBus đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh đã được bắt gặp khi đang di chuyển trên đường phố.

Xe buýt VinFast đang trong giai đoạn chạy thử này nhằm chuẩn bị cho việc kết nối chính thức vào tháng 1/2022. Cụ thể, xe sẽ vận hành thử tuyến KĐT Grand Park – Bến xe buýt Sài Gòn với lộ trình KĐT Grand Park – Lê Văn Việt – Phan Văn Đáng – Hàm Nghi - Bến xe buýt Sài Gòn, chạy thử nghiệm trong để chuẩn bị hòa vào mạng lưới giao thông công cộng.

VinBus sẽ bắt đầu vận hành từ tháng 1/2022 trong nội khu đô thị Vinhomes Grand Park (Quận 9). VinBus đang gấp rút hoàn tất các công đoạn về cơ sở vật chất, hạ tầng và đội ngũ nhân sự để khai trương tuyến đầu tiên dự kiến vào tầm tháng 3 năm nay.

Trước đó, ngày 02/12/2021 VinBus chính thức đưa vào hoạt động tuyến xe buýt điện đầu tiên tại Việt Nam kết nối với hệ thống vận tải hành khách công cộng Hà Nội.

Xe VinBus là mẫu xe buýt điện thông minh đầu tiên của Việt Nam do Công ty VinFast sản xuất và VinBus vận hành. Xe sử dụng năng lượng sạch, không phát khí thải, không gây ô nhiễm tiếng ồn, di chuyển êm ái mang lại cho hành khách sự thoải mái, khắc phục hiện tượng say xe hay khó chịu trong suốt hành trình.

VinBus còn hội tụ nhiều công nghệ hiện đại, tính năng vượt trội và độ an toàn cao theo chiến lược phát triển các dòng xe ô tô điện thông minh của VinFast hiện nay như: Hệ thống tự động kiểm soát hành vi của người lái, cảnh báo những nguy cơ gây mất an toàn; Chế độ tự động hạ thấp thân xe khi lên xuống phù hợp với người già, trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ mang thai…; WiFi miễn phí, cổng sạc USB, màn hình giải trí và hệ thống camera an ninh và kiểm soát hành trình...

Nguồn: http://danviet.vn/bat-gap-xe-buyt-dien-vinfast-chay-thu-tren-duong-pho-sai-gon-502022219585137.h...Nguồn: http://danviet.vn/bat-gap-xe-buyt-dien-vinfast-chay-thu-tren-duong-pho-sai-gon-502022219585137.htm