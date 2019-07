Bảng giá xe Kia Cerato mới nhất tại đại lý, ưu đãi lên đến 20 triệu đồng và quà tặng

Thứ Năm, ngày 01/08/2019

Cập nhật bảng giá xe Kia Cerato 2019 mới nhất tại các đại lý cùng chương trình ưu đãi lên đến 20 triệu đồng và tặng kèm camera hành trình cho các khách hàng mua xe trong tháng.

Kia Cerato là mẫu sedan hạng C có doanh số bán chạy nhất Việt Nam. Ở thế hệ mới, Kia Cerato 2019 thay đổi khá nhiều về thiết kế để mang đến diện mạo mới mẻ, trẻ trung và hiện đại để phù hợp hơn với thị hiếu của khách hàng Việt.

Xe Kia Cerato đang được THACO phân phối tại Việt nam với 04 phiên bản: MT, AT, Deluxe, Premium và 06 màu ngoại thất là: đen, bạc, trắng, đỏ, xanh, xám kim loại.

Bảng giá xe Kia Cerato 2019 (đơn vị tính: VNĐ)

Mẫu xe Giá niêm yết Giá lăn bánh tạm tính Kia Cerato 1.6 MT 559.000.000 631.000.000 Kia Cerato 1.6 SAT 589.000.000 664.000.000 Kia Cerato 1.6 Deluxe 635.000.000 714.000.000 Kia Cerato 2.0 AT Premium 675.000.000 758.000.000

Đặc biệt, THACO đang triển khai chương trình ưu đãi cho khách hàng lên đến 20 triệu đồng và tặng kèm camera hành trình khi mua xe Kia Cerato trong tháng.

Hãng xe Kia có áp dụng trả góp cho khách hàng đối với tất cả các mẫu xe Kia Cerato 2019, thủ tục cần chuẩn bị khi mua xe Kia Cerato như sau:

THỦ TỤC CẦN CHUẨN BỊ KHI VAY MUA XE KIA CERATO TRẢ GÓP CÁ NHÂN ĐỨNG TÊN CÔNG TY ĐỨNG TÊN Hồ sơ pháp lý (bắt buộc) – Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu – Sổ hộ khẩu – Giấy đăng ký kết hôn (nếu đã lập gia đình) hoặc Giấy xác nhận độc thân (nếu chưa lập gia đình) – Giấy phép thành lập – Giấy phép ĐKKD – Biên bản họp Hội Đồng thành viên (nếu là CTY TNHH) – Điều lệ của Công ty (TNHH, Cty liên doanh) Chứng minh nguồn thu nhập – Nếu thu nhập từ lương cần có : Hợp đồng lao động, sao kê 3 tháng lương hoặc xác nhận 3 tháng lương gần nhất. – Nếu khách hàng có công ty riêng : chứng minh tài chính giống như công ty đứng tên. – Nếu khách hàng làm việc tự do hoặc có những nguồn thu nhập không thể chứng minh được, vui lòng liên hệ. – Báo cáo thuế hoặc báo cáo tài chính của 3 tháng gần nhất – Một số hợp đồng kinh tế, hóa đơn đầu vào, đầu ra tiêu biểu trong 3 tháng gần nhất.

Trình tự mua xe Kia Cerato trả góp

Bước 1: Ký hợp đồng mua xe ô tô Kia Cerato trả góp tại đại lý, trong hợp đồng thể hiện rõ các điều khoản liên quan đến vấn đề vay vốn mua xe ô tô trả góp.

Bước 2: Tập hợp hồ sơ như danh mục đã kê bên trên + hợp đồng mua bán xe + phiếu đặt cọc hợp đồng + Đề nghị vay vốn gửi cho Ngân hàng.

Bước 3: Thanh toán số tiền vay vốn thông qua các hình thức đúng như thỏa thuận giữa người mua và đại lý. Sau đó người mua sẽ dùng hồ sơ vay vốn đăng ký sở hữu xe theo tên mình. Thông thường việc này được hỗ trợ 100%, thời gian thực hiện khoảng trong 01 ngày. Lúc này chiếc xe đã đứng tên khách hàng (mặc dù mới chỉ nộp 20-30%).

Bước 4: Đến ngân hàng để bàn giao giấy đăng ký xe hoặc giấy hẹn lấy đăng ký xe, ký hợp đồng giải ngân. Sau khoảng 3 tiếng sau tới đại lý để nhận xe Kia Cerato.

Hiện tại, THACO có liên kết với các ngân hàng hỗ trợ cho vay mua xe Kia Cerato trả góp với mức lãi suất ưu đãi, khách hàng có thể tham khảo mức lãi suất qua bảng dưới đây:

Bảng lãi suất vay mua xe tại một số ngân hàng Ngân hàng Lãi suất 6 – 12 tháng đầu Hạn mức vay Thời gian vay (Tháng) Ngân hàng VIB bank 7.60% 80% 96 Ngân hàng Sacombank 8.40% 80% 84 Ngân hàng TPBank 6.80% 80% 84 Ngân hàng Techcombank 6.50% 80% 60 Ngân hàng Vietcombank 7.30% 70% 60 Ngân hàng BIDV 7.50% 80% 84 Ngân hàng VietinBank 7.50% 70% 60 Ngân hàng VPBank 7.90% 70% 60 Ngân hàng HSBC 8.75% 70% 60 Ngân hàng OceanBank 8.20% 80% 60 Ngân hàng Maritime Bank 8.20% 90% 72 Ngân hàng SHB 7.50% 90% 60 Ngân hàng MBBank 7.00% 80% 84 Ngân hàng ACB 7.50% 75% 84 Ngân hàng VietAbank 6.00% 85% 60

Tuỳ theo từng thời điểm mức lãi suất cùng nhiều chương trình hỗ trợ của từng ngân hàng sẽ khác nhau, liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá tốt nhất.

Đánh giá xe Kia Cerato 2019 - mẫu sedan hạng C với nhiều ưu điểm để sở hữu

Về ngoại hình

Kia Cerato 2019 thế hệ mới được thiết kế lấy cảm hứng từ “người anh em” Kia Stinger với kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là: 4640 x 1800 x 1450mm. So với thế hệ trước, Kia Cerato All New dài hơn 80mm, rộng hơn 20mm và cao hơn 5mm.

Mẫu xe Cerato 2019 có lưới tản nhiệt “mũi hổ” đặc trưng của Kia, cản trước được thiết kế rộng hơn mang lại cảm giác thoáng rộng cho phần đầu, cụm đèn pha tạo hình chữ X lạ mắt, gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ và đèn welcome.

Về nội thất

Xe Kia Cerato 2019 được trang bị hàng loạt các tính năng tiện nghi khác như sạc điện thoại không dây hiện đại, nút khởi động Start/Stop tiện dụng, ghế lái điều chỉnh điện, gương chiếu hậu chống chói, cốp sau đóng mở điện thông minh, ghế sau gập linh hoạt, hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập và cửa gió phía sau mang lại cho tất cả các hành khách trên xe cảm giác thoải mái và tiện nghi.

Ngoài ra, Kia Cerato 2019 sở hữu các hệ thống an toàn tiên tiến gồm: hệ thống cân bằng điện tử ESP, phanh ABS/BA/EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera cảm biến lùi, camera lùi và 6 túi khí.

Về động cơ

Kia Cerato 2019 có 02 tùy chọn động cơ gồm động cơ xăng Gamma 1.6 MPI cho công suất 128 mã lực tại 6300 vòng/phút và momen xoắn cực đại 157Nm tại 4850 vòng/phút. Phiên bản cao cấp nhất sử dụng động cơ Nu 2.0 MPI cho công suất 159 mã lực và momen xoắn cực đại 194Nm. Hệ dẫn động cầu trước tiêu chuẩn đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hộp số sàn 6 cấp.

Về trang bị an toàn

Kia Cerato 1.6AT 2019 vẫn giữ nguyên những trang bị như trên K3 1.6AT bao gồm: phanh ABS+EBD, camera lùi, cảm biến đỗ xe trước sau, hệ thống chống trộm, ga tự động Cruise Control. Tuy vậy bản 1.6AT vẫn chưa có hệ thống VSM ổn định thân xe, hệ thống ESP cân bằng điện tử; hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC vốn chỉ có trên phiên bản Cerato 2.0AT. All New Cerato được tăng cường độ cứng thân xe với 54% tỷ lệ thép cường lực.

Tóm lại, Kia Cerato 2019 là một mẫu sedan rất đáng để mua, phù hợp với cả nhu cầu cho gia đình hoặc chạy xe dịch vụ.

