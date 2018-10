Bảng giá xe Kia 2018 cập nhật mới nhất tháng 11 kèm ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng

Thứ Ba, ngày 30/10/2018 19:00 PM (GMT+7)

Cập nhật giá xe Kia mới nhất, giá xe Kia Morning, giá xe Kia Optima, giá xe Kia Sedona, giá xe Kia Rondo,...

Bảng giá xe Kia tháng 11-2018 cập nhật mới nhất tạm thời không thấy có sự điều chỉnh nào so với tháng trước. Giá xe Kia Morning vẫn dao động từ 290 – 393 triệu đồng tương ứng với 5 phiên bản. Trong khi đó giá xe MPV đa dụng cỡ nhỏ Kia Rondo khởi điểm từ 609 triệu đồng.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning (hay còn gọi là Kia Picanto) được phát triển trên hệ thống gầm bệ thu ngắn của Hyundai Getz. Mẫu xe hatchback 5 cửa cỡ nhỏ ra đời lần đầu tiên tại Triển lãm ô tô Frankfurt 2003. Đến năm 2011, thế hệ thứ 2 của Morning xuất hiện. Mẫu xe này có kích thước lớn hơn trước và được tạo hình bởi đội ngũ thiết kế của Kia châu Âu.

Xe Kia Morning 2018

Mẫu xe Động cơ/Hộp số Công suất (HP) Giá bán đề xuất (triệu đồng) Morning 1.0L - 5MT 82/6000 290 Morning EX 1.2L - 5MT 86/6000 299 Morning Si 1.2L - 5MT 86/6000 345 Morning Si 1.2L - 4AT 86/6000 379 Morning S 1.2L - 4AT 86/6000 393

Kia Morning 2018 thế hệ mới nhất được giới thiệu với kiểu dáng trau chuốt, cứng cáp hơn và trang bị hàng loạt công nghệ an toàn hiện đại. Tại thị trường Việt Nam, Kia Morning ban đầu xuất hiện dưới dạng xe nhập khẩu và sau đó chuyển sang lắp ráp thông qua công ty Thaco Kia với mức giá xe Kia Morning cực kì hấp dẫn cùng nhiều ưu đãi cho khách hàng.

Với những gì đã thể hiện trong thời gian qua, chúng ta có thể thấy một số ưu điểm của Monring như: thiết kế trẻ trung, đèn chiếu sáng dạng thấu kính, đèn hậu LED, xe nhỏ dễ luồn lách trong phố; khoảng sáng gầm xe cao, trang bị giải trí tiện dụng: vô lăng tích hợp nút điều khiển, màn hình DVD, kết nối USB/AUX/Bluetooth, điều hòa tự động, động cơ có độ vọt,... Bên cạnh đó, đánh giá xe Kia Morning còn một số nhược điểm như: khả năng cách âm chưa tốt, không gian cabin nhỏ hơn so với các đối thủ cùng phân khúc ,hàng ghế sau hơi đứng,...

Bảng giá xe Kia Cerato, Kia Optima, Kia Quoris

Kia Cerato (hay còn gọi là Kia Forte/K3) ra đời vào năm 2008 và được định hướng thiết kế dành cho khách hàng trẻ. Theo đó, mẫu xe hạng C này đã được phát triển trên cùng hệ thống gầm bệ với Hyundai Elantra. Tính đến nay, Kia Cerato mới trải qua hai đời nhưng lại tạo ra sự ấn tượng lớn từ sự đột phá toàn diện ở thế hệ sau.

Với giá niêm yết 499 triệu đồng, Kia Cerato 1.6 CDMT base chính thức là mẫu xe có giá thấp nhất phân khúc sedan hạng C và thấp hơn 32 triệu đồng so với bản MT thông thường. Theo nhân viên kinh doanh Kia Việt Nam, xe đã có hàng sẵn và được bán ra từ tháng 4/2018.

Xe Kia K3 2018

Mẫu xe Động cơ/Hộp số Công suất (HP) Giá bán đề xuất (triệu đồng) Cerato 1.6L - 6MT 128/6300 530 Cerato 1.6L - 6AT 128/6300 589 Cerato 2.0L - 6AT 159/6500 635 Cerato SMT 1.6L - MT 128/6300 499 Optima 2.0L - 6AT 152/6200 789 Optima High 2.0L - 6AT 152/6200 879 Optima GT 2.0L - 6AT 152/6200 949 Quoris 3.8L - 8AT 286/6200 2708

Bảng giá xe Kia Rondo, Kia Sorento, Kia Sedona

Vốn là một mẫu SUV và được phát triển dựa trên bộ khung của xe tải, nhưng đến thế hệ thứ hai, Kia Sorento lại được chuyển sang dạng unibody (giống như xe crossover hiện nay). Đây cũng là phiên bản xuất hiện trên thị trường Việt Nam theo dạng phân phối chính hãng với giá cả cạnh tranh và công nghệ vượt trội , mẫu xe này cũng mang lại nhiều thành công cho THACO.

Mẫu xe Động cơ/Hộp số Công suất (HP) Giá bán đề xuất (triệu đồng) Rondo G 2.0L - 6MT 150/6500 609 Rondo G 2.0L - 6AT 150/6500 669 Rondo G High 2.0L - 6AT 150/6500 799 Rondo D 1.7L - 6AT 135/4000 799 Sorento D 2.2L - 6AT 195/3800 949 Sorento G 2.4L - 6AT 174/6000 799 Sorento G High 2.4L - 6AT 174/6000 919 Sedona D 2.2L - 6AT 190/3800 1069 Sedona D High 2.2L - 6AT 190/3800 1179 Sedona G 3.3L - 6AT 266/6400 1178

Chương trình chăm sóc khách hàng của Kia trong tháng 11:

Kia triển khai chương trình chăm sóc khách hàng từ ngày 10/10 đến 10/11/2018 dành cho các khách hàng đang sử dụng xe Kia tại hệ thống xưởng dịch vụ trên toàn quốc:

• Miễn phí kiểm tra xe tổng quát (20 hạng mục theo phiếu kiểm tra xe chiến dịch)

• Giảm giá 20% nhớt & lọc nhớt động cơ

• Quà tặng khách hàng khi tham gia chương trình

Tham khảo thêm thông tin các dòng xe Kia:

Giá xe Kia Cerato

Kia Cerato 2018 là mẫu xe kế thừa Kia K3 (hay Kia Forte), xe hạng C khá nổi tiếng tại Việt nam. Kia Cerato hay K3 thuộc phân khúc hạng C, đối thủ trực tiếp của Mazda 3, Toyota Altis, Honda Civic, Hyundai Elantra…và trong phân khúc này hiện Cerato chỉ xếp sau Mazda 3 về doanh số. Xe Kia Cerato ban đầu có 3 phiên bản tại Việt Nam là Kia Cerato 1.6AT (số tự động 1.6L), Cerato 1.6MT (số sàn) và Cerato 2.0AT (số tự động cao cấp). Trong 3 phiên bản này thì phiên bản 1.6At là bán chạy nhất. Đến thời điểm tháng 04/2018, có thêm phiên bản Cerato 1.6MT Base, cắt giảm 11 hạng mục so với bản Cerato 1.6MT để trở thành bản giá rẻ nhất, phục vụ các khách hàng chạy kinh doanh vận tải, grab…

Xe Kia Cerato 2018

Những ưu điểm xe Kia Cerato mang đến cho khách hàng :thiết kế trẻ trung, thể thao, hệ thống giải trí đầy đủ: vô lăng tích hợp nhiều phím chức năng, kết nối USB/AUX/Bluetooth, GPS, âm thanh 6 loa, có cửa gió điều hòa hàng ghế sau, cửa sổ trời chỉnh điện; cốp sau mở thông minh, động cơ bốc; có lẫy chuyển số sau vô lăng; 3 chế độ lái linh hoạt

Bên cạnh đó, Cerato vẫn còn tồn tại một số nhược điểm như: đèn halogen tối, tiếng ồn từ lốp vọng lên lớn, thân vỏ hơi mỏng

Giá xe Kia optima

Có thể thấy, yếu tố đầu tiên để Optima cạnh tranh với các Toyota Camry, Honda Accord và Nissan Teana chính là giá bán khi mà so với các mẫu xe Nhật Bản, KIA mang đến sự chênh lệch tùy theo phiên bản lên đến vài trăm triệu. Còn nếu đặt cạnh Mazda 6 hay người anh em Hyundai Sonata thì Optima khá tương đồng ở hạng mục này.

Sau khi giảm giá vào tháng 1/2018, nhiều mẫu xe Kia lại điều chỉnh tăng giá bán. Mức tăng trong tháng 2 được điều chỉnh từ 4 20 triệu đồng tùy phiên bản và mẫu xe Kia Optima 2.0 ATH cũng điều chỉnh tăng thêm 10 triệu đồng lên 879 triệu đồng. Còn 2 phiên bản còn lại vẫn giữ nguyên cụ thể giá xe Kia Optima 2.4 GT-Line giá 949 triệu, còn Kia Optima 2.0 AT giá 789 triệu.

Xe Kia Optima 2018

Cho đến hiện tại, một số ưu điểm của Kia Optima bao gồm: đèn HID kèm thấu kính, tự động bật/tắt, tự động thay đổi góc chiếu, nội thất nhiều trang bị: vô lăng tích hợp nhiều chức năng, kết nối di động, GPS, cửa sổ trời toàn cảnh, đề nổ thông minh, 6 túi khí, không gian bên trong rộng rãi cho 7 người, động cơ mạnh mẽ, tăng tốc tốt; vận hành ổn định, khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt (động cơ diesel), khả năng cách âm tốt

Và một số nhược điểm chưa được khắc phục trên Kia Optima 2018: chất liệu nhựa nội thất nhiều chỗ chưa tốt, hàng ghế thứ hai không trượt lên/xuống được, hệ thống âm thanh chưa tốt, chỉ đủ nghe,...

Giá xe Kia Rondo

Kia Rondo 2018 là chiếc xe compact MPV cỡ nhỏ, thay thế cho Carens để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Do đó, nó có lợi thế về giá bán so với các mẫu xe đa dụng có cùng mức trang bị như Toyota Innova , Suzuki Ertiga , Mitsubishi Xpander.

Mẫu xe Kia Rondo 2018 này ra mắt với 3 phiên bản, 2 dòng động cơ kết hợp với số tự động. Mức giá xe Kia Rondo của từng phiên bản chênh lệch không nhiều. Bản máy dầu 1.7D AT có giá bán là 732 triệu đồng. Bản máy xăng thường 2.0G AT có giá bán thấp nhất, chỉ 690 triệu đồng, trong khi đó, bản máy xăng cao cấp 2.0G ATH có giá bán là 794 triệu đồng.

Xe Kia Rondo 2018

Ta có thể thấy, ưu điểm thể hiện trên xe Kia Rondo bao gồm: thiết kế hiện đại, trẻ trung, có phần thể thao như xe crossover, vận hành ổn định với hộp số tự động 6 cấp; có lẫy chuyển số trên vô lăng, 3 chế độ lái, khả năng cách âm tốt, nhiều tiện nghi bên trong xe: màn hình 8 inch cảm ứng, kết nối USB/AUX/Bluetooth, âm thanh 6 loa, điều hòa tự động 2 vùng, ghế chỉnh điện 10 hướng,…

Nhược điểm xe Kia Rondo chưa khắc phục bao gồm: gầm xe thấp, chỉ 151 mm, hệ thống phuộc sau hơi cứng, hộc đồ không có khóa, hàng ghế thứ 3 chật chội, chỉ dành cho trẻ em, giá bán tương đối cao.