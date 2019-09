Bảng giá xe Honda Brio cập nhật mới nhất tại các đại lý

Thứ Sáu, ngày 20/09/2019 06:00 AM (GMT+7)

Cập nhật bảng giá xe ô tô Honda Brio mới nhất tại đại lý, nhiều ưu đãi quà tặng cùng các chương trình khuyến mại và chính sách hỗ trợ trả góp.

Honda Sự kiện:

Honda là thương hiệu Nhật Bản rất được ưa chuộng tại Việt Nam bởi độ bền, cảm giác lái tốt và chi phí sử dụng thấp. Honda Brio là chiếc xe hạng hatchback A vừa ra mắt cách đây không lâu với giá bán cao gần nhất phân khúc. Tuy nhiên, giá cả luôn đi kèm với chất lượng, Honda luôn chăm chút tỉ mỉ cho từng sản phẩm của họ trước khi đến tay khách hàng.

Honda Brio bán tại Việt Nam sẽ có 3 biến thể, G, RS và RS 2 tông màu, giá lăn bánh tạm tính tại bán cụ thể như sau:

Mẫu xe Giá niêm yết Giá lăn bánh tạm tính tại Hà Nội Giá lăn bánh tạm tính tại TP HCM Giá lăn bánh tạm tính các tỉnh thành khác Brio G 418.000.00 492.000.000 475.000.000 465.000.000 Brio RS (Trắng, Bạc, Vàng) 448.000.000 525.000.000 508.000.000 498.000.000 Brio RS (Đỏ, Cam) 450.000.000 527.000.000 510.000.000 500.000.000 Brio RS Op 1 (Trắng, Bạc) 452.000.000 530.000.000 513.000.000 503.000.000 Brio RS Op 1 (Cam, Đỏ) 454.000.000 532.000.000 515.000.000 505.000.000

ĐẶC BIỆT: Khi mua xe Honda Brio trong tháng này, khách hàng sẽ nhận được các khuyến mãi như: giảm giá trực tiếp bằng tiền mặt, tặng bảo hiểm 2 chiều, tặng phụ kiện chính hãng,... vui lòng liên hệ trực tiếp để tư vấn mua xe nhanh nhất.

Liên hệ mua xe Honda Brio giá tốt nhất: 0909 039 616

Ngoài giá Honda Brio niêm yết tại đại lý, khách hàng phải bỏ ra một số chi phí về thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành) để tính toán được giá xe Honda Brio lăn bánh. Trong đó, riêng Hà Nội là có phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của TP. Hồ Chí Minh là 11 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng phí lấy biển. Cụ thể:

- Thuế trước bạ: Hà Nội 12%, các tỉnh thành khác 10% giá kể trên

- Tiền biển số: Hà nội là 20.000.000, Sài Gòn 11.000.000, các tỉnh 2.000.000

- Phí đăng kiểm: 340.000

- Phí đường bộ: tùy đăng ký tên cá nhân (150.000/tháng) hay pháp nhân (180.000/tháng)

- Phí bảo hiểm bắt buộc, phí dịch vụ....

Tham khảo thiết kế xe Honda Brio 2019 tại Việt Nam

Ngoại thất bắt mắt, thiết kế trẻ trung và khỏe khoắn

Về ngoại thất, mặt ca-lăng xe Honda Brio 2019 bản G sẽ được mạ crom, trong khi đó 2 bản cao cấp được sơn đen kèm logo RS thể thao tương tự “đàn anh” Civic. Tất cả 3 phiên bản của Brio mới đều được trang bị đèn pha Halogen, có đèn sương mù nhưng đèn chạy ban ngày chưa được đề cập.

Xe Honda Brio sở hữu những đường gân dập nổi kéo dài liền mạch từ đầu đến đuôi xe, những đường nét cắt gọt mạnh bạo, dứt khoát với phần đuôi và thân xe cứng cáp, vững chãi. Tất cả các bản của Brio thế hệ thứ 2 đều được trang bị dải đèn LED định vị. Bản tiêu chuẩn (G) được trang bị la-zăng 3 chấu hợp kim nhôm 14-inch.​

​Phiên bản cao cấp Honda Brio RS có thiết kế mạnh mẽ, thể thao hơn với lưới tản nhiệt phía trước màu đen bóng, nẹp thân xe, ốp cản sau, cánh lướt gió.

Nội thất xe Honda Brio tiện nghi và rộng rãi

Về nội thất, việc gia tăng chiều dài trục cơ sở thêm 60mm giúp không gian dành cho hành khách phía sau rộng rãi hơn, tăng thêm 42mm cho không gian để chân và 60mm cho khoảng cách từ đầu gối đến ghế trước. Cửa khoang hành lý được hạ thấp xuống 60mm giúp tăng thêm 90mm chiều rộng và nâng dung tích tổng thể lên 258 lít.

​​Một số trang bị tiện nghi, hiện đại trên Honda Brio 2019 có thể kể đến như: màn hình giải trí hỗ trợ kết nối đa phương tiện và điện thoại thông minh, đầu 1DIN với tích hợp Bluetooth, (phiên bản RS được trang bị màn hình giải trí cảm ứng 6.2 inch với Apple CarPlay), phiên bản RS được trang bị chìa khóa thông minh.​

Động cơ mạnh 88 mã lực

Tất cả 3 phiên bản của Honda Brio đều sử dụng chung một động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng (I4), dung tích 1.2L, SOHC, sử dụng hệ thống điều khiển van biến thiên i-VTEC cho công suất tối đa 88 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 110Nm tại 4.800 vòng/phút.

Xe sử dụng loại truyền động cầu trước (FWD) và kết hợp cùng hộp số tự động vô cấp (CVT). Bằng cách điều chỉnh mở van để phù hợp với tốc độ động cơ, động cơ i-VTEC nhanh nhẹn điều chỉnh cung cấp công suất vượt trội và mức tiêu thụ nhiên liệu thấp. Brio có mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,9 lít/100 km.​

Chưa hết, trên chiếc Honda Brio còn được trang bị bộ điều khiển G-Design thực hiện kiểm soát phối hợp hộp số vô cấp CVT, van tiết lưu, hệ thống thủy lực, cho phép chuyển số mượt mà, mang lại cho khách hàng cảm giác lái chân thực và niềm vui cầm lái tuyệt vời.

Về trang bị an toàn, Honda Brio được trang bị an toàn tiêu chuẩn với 02 túi khí cho hàng ghế phía trước, tính năng nhắc nhở người lái thắt dây an toàn, dây an toàn ELR, chống bó cứng phanh (ABS), phân bổ lực phanh điện tử (EBD), khung xe tương thích va chạm (ACE™), công nghệ G-CON cho phép thân và khung xe sẽ hấp thụ lực tác động khi xảy ra va chạm.​

Hiện tại, Honda Việt Nam có liên kết với các ngân hàng hỗ trợ cho vay mua xe Honda Brio trả góp với mức lãi suất ưu đãi, khách hàng có thể tham khảo mức lãi suất qua bảng dưới đây:

So sánh lãi suất vay mua xe Honda Brio năm 2019 Ngân hàng Lãi suất Vay tối đa Thời hạn vay Vietcombank 7.59% 100.00% 5 năm BIDV 7,18% 80.00% 7 năm SHB 7.80% 90.00% 8 năm Sacombank 8.50% 80.00% 10 năm MBBank 7.10% 100.00% 8 năm TPBank 7.10% 80.00% 7 năm ACB 7.50% 80.00% 7 năm VIB Bank 8.40% 80.00% 8 năm VPBank 7.90% 90.00% 8 năm Techcombank 7.49% 80.00% 7 năm HDBank 8.00% 75.00% 7 năm VietinBank 7.70% 80.00% 5 năm ABBank 7.80% 70.00% 7 năm ShinhanBank 7.69% 100.00% 6 năm HSBC 7.50% 70.00% 6 năm Eximbank 7.50% 70.00% 5 năm OceanBank 8.00% 80.00% 6 năm Maritime Bank 7.90% 80.00% 7 năm

Tuỳ theo từng thời điểm mức lãi suất cùng nhiều chương trình hỗ trợ của từng ngân hàng sẽ khác nhau, liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá tốt nhất.

THỦ TỤC CẦN CHUẨN BỊ KHI VAY MUA XE HONDA BRIO TRẢ GÓP CÁ NHÂN ĐỨNG TÊN CÔNG TY ĐỨNG TÊN Hồ sơ pháp lý (bắt buộc) – Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu – Sổ hộ khẩu – Giấy đăng ký kết hôn (nếu đã lập gia đình) hoặc Giấy xác nhận độc thân (nếu chưa lập gia đình) – Giấy phép thành lập – Giấy phép ĐKKD – Biên bản họp Hội Đồng thành viên (nếu là CTY TNHH) – Điều lệ của Công ty (TNHH, Cty liên doanh) Chứng minh nguồn thu nhập – Nếu thu nhập từ lương cần có : Hợp đồng lao động, sao kê 3 tháng lương hoặc xác nhận 3 tháng lương gần nhất. – Nếu khách hàng có công ty riêng : chứng minh tài chính giống như công ty đứng tên. – Nếu khách hàng làm việc tự do hoặc có những nguồn thu nhập không thể chứng minh được, vui lòng liên hệ. – Báo cáo thuế hoặc báo cáo tài chính của 3 tháng gần nhất – Một số hợp đồng kinh tế, hóa đơn đầu vào, đầu ra tiêu biểu trong 3 tháng gần nhất.

Quy trình mua xe Honda Brio trả góp

Bước 1: Ký hợp đồng mua xe ô tô Honda Brio trả góp tại đại lý, trong hợp đồng thể hiện rõ các điều khoản liên quan đến vấn đề vay vốn mua xe ô tô trả góp.

Bước 2: Tập hợp hồ sơ như danh mục đã kê bên trên + hợp đồng mua bán xe + phiếu đặt cọc hợp đồng + Đề nghị vay vốn gửi cho Ngân hàng.

Bước 3: Thanh toán số tiền vay vốn thông qua các hình thức đúng như thỏa thuận giữa người mua và đại lý. Sau đó người mua sẽ dùng hồ sơ vay vốn đăng ký sở hữu xe theo tên mình. Thông thường việc này được hỗ trợ 100%, thời gian thực hiện khoảng trong 01 ngày. Lúc này chiếc xe đã đứng tên khách hàng (mặc dù mới chỉ nộp 20-30%).

Bước 4: Đến ngân hàng để bàn giao giấy đăng ký xe hoặc giấy hẹn lấy đăng ký xe, ký hợp đồng giải ngân. Sau khoảng 3 tiếng sau tới đại lý để nhận xe Honda Brio.

Liên hệ mua xe Honda Brio giá tốt nhất: 0909 039 616