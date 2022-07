Audi A8L thế hệ mới ra mắt thị trường Việt, giá bán từ 6 tỷ đồng

Audi A8L 2022 ra mắt tại thị trường Việt với 3 phiên bản và tiện nghi ngập tràn, đi cùng là động cơ V6 mạnh mẽ. Kể từ lần đầu tiên gia nhập phân khúc sedan hạng sang cỡ lớn năm 1994, Audi A8 đã trở thành biểu trưng cho tất cả những nhân tố cốt lõi của thương hiệu Audi. A8L mới tiếp tục truyền thống đầy tự hào được xây dựng bởi các phiên bản tiền nhiệm.

Audi A8L là một chiếc xe sedan hạng sang cỡ lớn, dài 5,32m với trục cơ sở 3m cho phép nhiều không gian thoải mái bên trong. Mặc dù có vóc dáng to lớn nhưng nó vẫn tạo ấn tượng thể thao với đường vuốt mái phong cách coupe.

Cấu trúc khung không gian Audi Space Frame – ASF với 58% là hợp kim nhôm, thép dập nóng và hỗn hợp polyme gia cường sợi carbon tạo nên phần thân xe cực kỳ mạnh mẽ và cứng cáp, nhưng đồng thời vẫn đủ nhẹ để đóng góp vào hiệu suất và sự nhanh lẹ của chiếc xe.

Điểm đáng chú ý nhất ở phiên bản này là phong cách mới sắc nét mang đến một diện mạo thanh lịch mới cùng những đường nét ấn tượng khác biệt. Lưới tản nhiệt khung đơn rộng hơn làm nổi bật đáng kể chiều rộng 1,95m của xe.

Các góc viền mạ crôm gia tăng kích thước từ dưới lên trên càng tô điểm cho phần lưới tản nhiệt. Hai hốc gió bên thẳng đứng hơn và được thiết kế phong cách mới mẻ giống như đèn pha, chúng có mép dưới phía bên ngoài hốc tạo thành một đường viền khác biệt. Các vòm bánh xe cơ bắp với vành hợp kim nhôm 19 inch 15 chấu chữ Y cùng trang bị lốp 255/45 R19.

Ở phía trước, đèn pha LED matrix kỹ thuật số mới chính là biểu tượng nghệ thuật trong công nghệ chiếu sáng ô tô với công nghệ thiết bị kỹ thuật số Micromirror (DMD – chip DMD là chip xử lý ánh sáng được ứng dụng phát triển trên nhiều công nghệ xử lý hình ảnh).

1,3 triệu micromirror trong mỗi đèn pha sẽ chia nhỏ ánh sáng của dải đèn LED đặc biệt mạnh thành các điểm ảnh cực nhỏ để có độ chính xác cao nhất. Định hướng các dải chiếu sáng, đèn pha phát ra thảm ánh sáng giúp chiếu sáng làn đường riêng của người lái xe.

Đèn pha LED matrix kỹ thuật số có thể phát dải chạy tia năng động khi về nhà / rời khỏi nhà và khi mở khóa / ra khỏi xe. Chúng phát ra những dải chiếu sáng trên mặt đất hoặc trên tường. Ở đuôi xe, đèn OLED kỹ thuật số có thể chạy những ký hiệu ánh sáng khác nhau.

Bên trong khoan nội thất tất cả các phiên bản đều được bọc da Valcona thoải mái đều được chăm chút đặc biệt với đường viền thiết kế riêng biệt. Tính năng tiện nghi nhấn mạnh bởi hỗ trợ tựa lưng điều chỉnh điện với chức năng thông gió và massage cho cả hàng ghế trước và sau. Riêng hàng ghế trước được trang bị thêm tính năng ghi nhớ vị trí và tựa tay trung tâm.

Ở hàng ghế sau, các ghế được điều chỉnh điện riêng biệt qua bảng điều khiển trên ốp trung tâm nhỏ gọn cùng điều khiển từ xa các tính năng ghế massage thư giãn, chiếu sáng và giảm sáng thông qua màn hình OLED 5,7 inch full HD. Ghế hành khách phía trước có thể được điều chỉnh từ bảng điều khiển tiện nghi của hàng ghế ngồi phía sau.

Hệ thống thông tin giải trí được vận hành dễ dàng với giao diện MMI Navigation Plus thông qua hai màn hình cảm ứng lớn (màn hình 10, 1 inch phía trên và 8,6 inch phía dưới) được thiết kế kính đen tràn viền với phản hồi xúc giác. Hệ thống thông tin giải trí ở hàng ghế sau được thể hiện qua 2 màn hình 10 inch full-HD có thể tiện lợi tháo rời thành hai máy tính bảng.

Hệ thống âm thanh 3D cao cấp Bang & Olufsen tạo ra âm thanh tinh tế và thanh lịch với 17 loa công suất 730 watt. Gói ánh sáng giúp điều chỉnh màu không gian nội thất của A8L.

Phiên bản Audi A8L Plus, sự sang trọng đạt tới cấp độ cao hơn với kính cách âm, và 1 bàn gấp ở lưng ghế hành khách phía trước với gác chân có thể gập lại, hàng ghế sau có thể ngả ra, hộc làm mát, các gói da và crom bổ sung, khe cắm sạc 12V, đèn đọc sách LED matrix ở hàng ghế sau, hệ thống âm thanh 3D Bang & Olufsen Premium Plus ở phía sau với 23 loa, bao gồm cả loa tầm cao công suất 1.920 watt.

Hệ thống treo khí nén thích ứng cao cấp cùng kiểm soát giảm chấn giúp chiếc sedan sang trọng vận hành ổn định và êm ái trên mọi điều kiện đường xá kể cả trên những cung đường gồ ghề. Được cung cấp dữ liệu từ hệ thống các cảm biến phức tạp, bộ điều khiển sẽ điều chỉnh các chức năng của các bộ giảm xóc phù hợp với điều kiện đường xá, phong cách người lái, và tùy theo chế độ lái được chọn trong hệ thống chế độ lái Audi.

Các điều chỉnh riêng cho từng bánh xe được thực hiện liên tục trong một phần nghìn giây thông qua việc điều khiển các van giảm chấn. Người lái có thể chọn giữa bốn chế độ vận hành hệ thống treo khí thích ứng. Chiều cao của thân xe sẽ thay đổi tùy theo chế độ là người lái xe đã chọn.

Audi A8L phiên bản Premium hướng đến những khách hàng đặc biệt khi phần ốp trung tâm nối dài biến chiếc limousine thành phiên bản 4 chỗ lộng lẫy. Dành cho cả nhu cầu công việc và thư giãn, gói chất lượng không khí với hương nước hoa A8 tùy chỉnh riêng và gồm cả một máy ion hóa để cải thiện chất lượng không khí bên trong xe. Bộ lọc kết hợp trong hệ thống kiểm soát không khí tự động bốn vùng khử hầu hết các loại khí và các hạt vật chất, trung hòa các chất gây dị ứng và vi sinh vật.

Kính cách nhiệt xung quanh xe, rèm che nắng điều khiển điện ở hàng ghế sau và cửa sổ trời toàn cảnh góp phần tăng thêm tổng thể cảm giác thoải mái.

Audi A8L được trang bị khối động cơ xăng V6, dung tích 3.0 TFSI với công nghệ ngắt xy lanh theo yêu cầu (Cylinder On Demand – COD), cho công suất lên đến 340 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 500Nm trong dải. Xe có thể tăng tốc từ 0 tới 100 km/h trong 5,7 giây. Động cơ phối hợp cùng hộp số tiptronic 8 cấp. Nhờ một bơm dầu điện, hộp số tự động có thể sang số ngay cả khi động cơ đốt trong đang ngừng hoạt động.

Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian quattro cùng khóa vi sai trung tâm được trang bị tiêu chuẩn. Cùng với hệ thống treo khí tiêu chuẩn với kiểm soát giảm chấn và hệ thống lái tân tiến, bạn đang sở hữu một chiếc limousine với hiệu suất đáng kinh ngạc và khả năng xử lý lái nhanh nhẹn trái ngược hẳn với kích thước to lớn.

Ngoài tính năng kiểm soát hành trình, hiển thị kiểm soát áp suất lốp, hệ thống Start/Stop với khả năng tái tạo năng lượng từ quá trình phanh, các hệ thống hỗ trợ lái cũng bao gồm đồng hồ kỹ thuật số ảo Audi virtual cockpit, hiển thị vận tốc trên kính (Head-up display), hỗ trợ đỗ xe với camera 360.

Các tính năng an toàn được đảm bảo bởi hệ thống an toàn tiền cảnh báo, hệ thống cân bằng điện tử, cảnh báo chống trộm, hệ thống túi khí ở phía trước và phía sau bao gồm các túi khí bên dạng rèm, khóa ghế trẻ em ISOFIX, cũng như bộ sơ cứu với tam giác cảnh báo và áo an toàn.

Tại thời điểm ra, mắt Audi Việt Nam cung cấp Audi A8L mới với 3 phiên bản Classic, Plus và Premium. Hiện giá bán vẫn chưa được công bố nhưng theo thông tin từ hãng, ở phiên bản thấp Classic sẽ có giá bán dưới 6 tỷ đồng và hai phiên bản Plus và Premium có mức giá bán hơn 6 tỷ đồng.

Về màu thân xe, các khách hàng có thể lựa chọn 8 màu sơn kim loại gồm xanh District, xanh Firmament, bạc Floret, trắng Glacier, xám Manhattan, đen Mythos, xám Terragrey hoặc xám Vesuvius.

Nguồn: http://danviet.vn/audi-a8l-the-he-moi-ra-mat-thi-truong-viet-gia-ban-tu-6-ty-dong-50202287161627...Nguồn: http://danviet.vn/audi-a8l-the-he-moi-ra-mat-thi-truong-viet-gia-ban-tu-6-ty-dong-50202287161627136.htm