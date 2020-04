Audi A3 2021 sedan chính thức trình làng, giá từ 756 triệu đồng

Thứ Năm, ngày 23/04/2020 12:00 PM (GMT+7)

Thế hệ mới của mẫu sedan cỡ nhỏ và giá “vừa phải” nhất của Audi chính thức ra mắt, thay đổi về kích thước và thêm trang bị hiện đại.

Xu hướng của thị trường ôtô đang ưa chuộng các mẫu xe gầm cao, SUV và crossover chiếm hơn 60% doanh số xe mới của các thương hiệu hạng sang. Tuy nhiên, Audi vẫn nuôi hy vọng với dòng xe sedan Audi A3 mới được trang bị đầy đủ các đặc tính của phiên bản hatchback 5 cửa thế hệ mới hứa hẹn làm thay đổi suy nghĩ của phần đông khách hàng.

Audi A3 ra đời vào năm 1996, được xem là chiếc compact cao cấp đầu tiên của hãng xe Đức. Tuy không phải là dòng xe thành công nhất nhưng bản nâng cấp mới của Audi A3 được người tiêu dùng rất mong chờ.

Về ngoại hình, Audi A3 2021 sedan có phần đầu xe thiết kế góc cạnh hơn, với đèn pha LED sắc nét (tuỳ chọn LED ma trận) và lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn, hai bên là hai cửa hút giả. Chạy dọc thân xe là những đường gân nổi thể thao kéo dài từ hệ thống đèn pha xuống hệ thống đèn hậu.

So với phiên bản tiền nhiệm, A3 mới có chiều dài tổng thể nhỉnh hơn 40mm so với thế hệ tiền nhiệm và đạt mức 4500mm. Trục cơ sở của A3 Sedan 2021 giữ nguyên trong khi chiều rộng được nâng lên 1820mm và chiều cao lên thành 1430mm, nhỉnh hơn lần lượt 20 và 10mm so với thế hệ cũ. Tổng thể hai phiên bản Sedan và Sportback giống nhau tới 99%, ngoại trừ kiểu thiết kế đuôi. Thể tích khoang hành lý vẫn được giữ nguyên 425L.

Trang bị công nghệ hiện đại trên Audi A3 2021 sedan tạo cảm giác sang trọng hơn với cụm đồng hồ đo kỹ thuật số Virtual Cockpit đặc trưng của Audi kích thước 10,25 inch bản tiêu chuẩn và 12,3 inch bản cao cấp. Hệ thống thông tin giải trí với màn hình kích thước 10,1 inch tương thích Apple CarPlay và Android Auto.

Ngoài ra, Audi cũng cung cấp thêm cho A3 2021 một màn hình cảm ứng phụ đặt thấp hiển thị và điều chỉnh hệ thống điều hoà. Vị trí ghế phụ được bố trí cửa gió điều hoà trải dài kết hợp chi tiết kim loại trang trí. Vô-lăng trên phiên bản S là loại 3 chấu bọc da, tích hợp nhiều phím chức năng dạng cơ học. Ghế ngồi trên Audi A3 cũng được nâng cấp với trang bị cả da lộn cao cấp, thiết kế thể thao với thành ghế ôm sát người lái.

Khả năng kết nối được nâng cấp đáng kể với hệ thống định vị MMI Navigation plus. Các hệ thống hỗ trợ người lái khác bao gồm: cảm biến trước, hỗ trợ hành trình thích ứng, chế độ tối ưu hóa, cảnh báo va chạm khi mở cửa, cảnh báo phương tiện cắt ngang…

Audi A3 Sedan 2021 sẽ có một phiên bản máy xăng TFSI và một phiên bản máy dầu TDI. Thấp nhất là bản 35 TFSI với trang bị động cơ xăng 1.5L tăng áp, cho công suất 148 mã lực, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp S-Tronic. Với hộp số 7 cấp, bản máy xăng được trang bị tiêu chuẩn hệ thống mild hybrid 48V. Trong khi đó, phiên bản turbo diesel TDI 2.0L công suất 148 mã lực chỉ đi cùng hộp số S tronic 7 cấp.

Theo kế hoạch, Audi A3 2021 sedan mới sẽ được mở bán tại thị trường châu Âu vào tháng 5 tới với giá từ 29.800 Euro (tương đương 32.250 USD hay 756 triệu VNĐ) cho bản 35 TFSI. Phiên bản máy xăng thấp hơn sẽ ra mắt sau, với giá bán từ 27.700 Euro (tương đương 29.980 USD hay 703 triệu VNĐ).

