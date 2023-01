Ảnh thực tế Kia Carnival Royal 2023 tại Việt Nam, giá gần 2,7 tỷ đồng

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, Kia Carnival Royal phiên bản 4 chỗ cao cấp nhất đã bất ngờ có mặt tại đại lý với mức giá lên tới 2,679 tỷ đồng, tăng 180 triệu so với giá công bố hồi tháng 5/2022. Trong khi đó, phiên bản 6 chỗ có giá bán là 2,479 tỷ đồng.

Ngoại thất của Kia Carnival Royal 2023 gần như không có sự khác biệt so với bản Signature, ngoại trừ phần mui được thiết kế nhô cao để tạo thêm không gian bố trí tiện nghi ở bên trong. Logo Kia phía trước đầu xe cũng được thay bằng logo hình elip đặt ngang, có biểu tượng vương miện ở giữa. Ngay cột A xuất hiện dòng chữ “Royal” giúp tăng cường độ nhận diện.

Phần cửa hông Carnival Royal 2023 được tích hợp tính năng chỉnh điện và mở cửa rảnh tay. Trụ C được mạ crom sáng bóng giúp tạo điểm nhấn cho khu vực thân xe.

Xe được trang bị cặp gương chiếu hậu có tính năng gập-chỉnh điện, cảnh báo điểm mù và tích hợp đèn báo rẽ. Đồng thời được bố trí tách trời trụ A giúp hạn chế điểm mù.

Đuôi xe Kia Carnival Royal 2023 có thiết kế khá vuông vức, nổi bật nhất là cụm đèn hậu LED kéo dài liền mạch theo xu hướng hiện đại. Chính giữa phía dưới cũng xuất hiện dòng chữ “Thacoroyal”.

Khoang hành khách Kia Carnival Royal 2023 được thiết kế hiện đại và mang tính riêng tư hơn, khoang lái và khoang sau được tách biệt bằng một vách ngăn, tích hợp màn hình TV 32 inch độ phân giải cao. Màn hình này chạy hệ điều hành Android, kết nối wifi và có sẵn camera phục vụ nhu cầu họp trực tuyến. Ngay phía dưới có thêm một màn hình 5 inch hiển thị vận tốc xe và thời gian.

Trang bị tiện nghi khác trên Carnival Royal có thể kể đến dàn âm thanh Bose cùng nhiều tính năng công nghệ như cảnh báo lệch làn, giữ làn đường, ga tự động thích ứng, hỗ trợ phanh tự động cho đến camera 360 độ.

Trần xe Carnival Royal được bọc vật liệu Alcantara có kèm bầu trời sao, sàn được ốp gỗ. Ghế bọc da Nappa, được tạo hình cầu kỳ hơn và có đệm đỡ chân. Các ghế có thêm tính năng massage, rèm điện xung quanh khoang sau.

Bên cạnh những tính năng an toàn cơ bản như 7 túi khí (thêm túi khí đầu gối), dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả ghế ngồi; Kia Carnival Royal 2023 còn được trang bị các tính năng an toàn nâng cao gồm: Hỗ trợ phanh ABS, EBD, BA; Cân bằng điện tử ESP và Hỗ trợ khởi hành ngang dốc; Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước và sau; Phanh tay điện tử và giữ phanh tự động;… cùng các công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến như: Hệ thống quan sát toàn cảnh; Hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin; Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường; Hệ thống tránh va chạm phía trước và Điều khiển hành trình thông minh.

Kia Carnival 2023 phiên bản Royal này dùng máy diesel 2.2L, công suất 199 mã lực, mô-men xoắn 440 Nm, kết hợp số 8 cấp. Xe không có giá niêm yết trên website chính hãng, phiên bản này chỉ bán cho khách hàng đặt riêng với số lượng giới hạn.

Ảnh: Nguyễn Tân Kia

