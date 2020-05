9 nguyên nhân dẫn đến cháy nổ xe ô tô và cách xử lý kịp thời

Chủ Nhật, ngày 03/05/2020 15:00 PM (GMT+7)

Hỏng hệ thống điện, rò rỉ nhiên liệu, bộ phận chuyển đổi xúc tác quá nóng,... đều là những nguyên nhân khiến ô tô dễ bị cháy nổ, có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và xe.

1. Rò rỉ nhiên liệu, chất lỏng

Nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến cháy nổ xe ô tô là rò rỉ nhiên liệu, cụ thể là xăng. Xăng có thể tự bốc hơi ở 7,2 độ C và dễ dàng bốc cháy khi gặp tia lửa nhỏ. Loại nhiên liệu này có thể tự bốc cháy ở nhiệt độ 257,2 độ C khi có sự hiện diện của không khí. Do đó, khi bị rò rỉ lên kim loại hay nhựa nóng, xăng có khả năng tự bốc cháy rất cao.

Ngoài nhiên liệu ra còn có nhiều loại chất lỏng khác khác trên xe nếu bị rò rỉ thì rất dễ cháy như dầu hộp số, dầu bôi trơn động cơ, dầu phanh, dầu trợ lực tay lái thậm chí cả chất lỏng làm mát máy. Các chất lỏng tuần hoàn khi động cơ vận hành và dễ dàng bị rò rỉ gây ra nguy cơ hỏa hoạn nếu các ống dẫn hay bình chứa chúng bị va chạm mạnh.

Cách tốt nhất để phòng ngừa nguy cơ này là thường xuyên kiểm tra xe và bảo dưỡng đúng quy cách vì xăng thường rò rỉ ở đầu nối bị hở hay ống dẫn bị lão hóa.

2. Chập nguồn điện

Hệ thống điện bị hỏng là một trong những nguyên nhân phổ biến có thể gây cháy nổ. Hệ thống điện được bố trí khắp chiếc xe. Khi xảy ra chập điện, 1 tia lửa điện sẽ được phóng ra và khiến những chất dễ cháy bị rò rỉ dù chỉ một giọt có thể bùng lên thành ngọn lửa.

3. Chất lượng nhiên liệu không đạt chuẩn

Chất lượng nhiên liệu là vấn đề vô cùng quan trọng. Vì một lý do nào đó, nhiên liệu có thể bị vướng chất lạ độc hại sẽ khiến cho quá trình ăn mòn, lão hóa kim loại diễn ra nhanh, làm chai các ron, chi tiết, ống caosu. Ngoài ra, còn có nhiều loại chất lỏng khác khác trên xe nếu bị rò rỉ thì rất dễ cháy như dầu hộp số, dầu bôi trơn động cơ, dầu phanh,...

4. Động cơ hoạt động quá tải

Bản thân động cơ quá nóng không thể tự bốc cháy. Tuy nhiên, động cơ nóng lại làm cho các vòng đệm xung quanh bằng cao su hoặc nhựa dẻo có thể bị hỏng làm cho các chất lỏng bên trong động cơ như nhiên liệu, dầu, chất làm mát có thể rò rỉ ra ngoài. Các chất lỏng này hoàn toàn có thể bốc cháy khi rơi xuống các bộ phận khác như ống thoát khí.

5. Ống xả hở

Trong thời gian dài sử dụng, ống xả có dấu hiệu bị ăn mòn gây những vết hở. Với tính chất ống xả là bộ phận có nhiệt độ cao nên khi đường ống hở, khí thải nóng sẽ lọt ra ngoài và bắt lửa những chất liệu dễ cháy bị cuốn vào gầm xe như vải, túi ni-lông, giấy bìa,…. Nếu động cơ không đốt hết xăng trong xi-lanh xe, khiến lượng xăng này sẽ tiếp tục cháy bên ngoài ống xả. Trường hợp này dễ xảy ra hiện tượng cháy nổ xe hơn.

6. Bộ phận chuyển đổi xúc tác quá nóng

Đây là nguyên nhân gây cháy nổ cho xe thường bị bỏ qua nhất. Chỉ có số ít mẫu xe có khoang động cơ đặt phía sau, còn lại hầu hết đều có hệ thống thoát khí chạy suốt chiều dài xe. Đây là thành phần nóng nhất của xe. Trong đó thành phần này, bộ phận chuyển đổi xúc tác là bộ phận nóng nhất vì phản ứng đốt cháy CO và nhiên liệu chưa cháy hết trước đẩy ra môi trường diễn ra tại đây.

Thông thường bộ phận chuyển đổi xúc tác chỉ bị nóng từ 648,9 độ C đến 871,1 độ C nhưng khi động cơ kém hiệu quả, lượng nhiên liệu không cháy hết phải xử lý ở đây lớn thì nó có thể nóng đến 1093,3 độ C. Điều này không chỉ khiến cho bộ chuyển đổi xúc tác nhanh hỏng mà còn có thể đốt cháy các bộ phận cách nhiệt xung quanh và lan đến các bộ phận khác như sàn xe, thảm trải sàn và gây cháy xe.

7. Va chạm, tai nạn, đâm xe

Khi xe bị va chạm mạnh như những cú đâm xe, nhiên liệu có thể bị rò rỉ vào chỗ nóng của động cơ hoặc tia lửa điện ngẫu nhiên xuất hiện sẽ làm cho xe bốc cháy. Do đó, khi va chạm xảy ra, chúng ta phải tìm mọi cách nhanh chóng thoát khỏi xe và tránh xa một khoảng cách an toàn.

8. Bảo dưỡng không chi tiết

Không quan tâm đến vấn đề bảo dưỡng xe sẽ tạo điều kiện cho hỏa hoạn xảy ra. Nhiên liệu trong xe cùng các chất lỏng khác dễ dàng bị rò rỉ ra ngoài từ ống dẫn bị hở, nắp bình xăng đóng không kín, một con ốc chưa được vặn chặt hay tia lửa điện có thể xuất hiện nếu hệ thống dây dẫn bị mòn.

9. Sai sót từ thiết kế của nhà sản xuất

Nguyên nhân khiến xe ô tô dễ dàng cháy nổ có thể do lỗi từ thiết kế của nhà sản xuất. Một đầu nối ống dẫn bị hở, một con ốc vặn không chặt, nắp bình xăng đóng không kín... khiến nhiên liệu, các loại chất lỏng rò rỉ kết hợp với tia lửa điện xuất phát từ hệ thống dây dẫn bị mòn lớp vỏ cách điện có thể gây nên thảm họa.

Lỗi thiết kế thường sẽ không gây ra một vụ cháy nhưng nó có thể tạo nên điều kiện chín muồi dẫn tới vụ cháy. Song các nhà sản xuất ô tô nắm bắt khá nhanh vấn đề và họ đã tiến hành triệu hồi những chiếc xe có nguy cơ cháy để sửa chữa.

Cách xử lý nhanh chóng khi xe ô tô bị cháy nổ

- Đưa người trong xe ra ngoài ngay lập tức.

- Tắt khóa điện, đậu xe ở chỗ vắng người qua lại và cách xa những nơi có chất dễ cháy như cây xăng, bếp lửa.

- Khóa ngay bình xăng nếu có thể (đối với các xe có thiết kế khóa xăng).

- Dùng bình chữa cháy, cát, nước để chữa cháy

- Kêu gọi sự giúp đỡ và gọi cứu hỏa 114

- Trường hợp không có khả năng dập tắt đám cháy cần nhanh chóng rời xa phương tiện đang cháy đến vị trí an toàn.

Nguồn: http://danviet.vn/xe360/9-nguyen-nhan-dan-den-chay-no-xe-o-to-va-cach-xu-ly-kip-thoi-1084601.html