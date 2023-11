5 mẫu SUV cỡ nhỏ Nhật Bản này có mức khấu hao thấp nhất

Nissan Kick có khấu hao sau 5 năm là 27,5%

Nissan Kick có khấu hao sau 5 năm là 27,5%. Ảnh: Topspeed.

Nissan Kick là một chiếc crossover SUV cỡ nhỏ của Nhật Bản. SUV này có giá khởi điểm là 20.790 USD (tương đương hơn 500 triệu đồng).

Sau 5 năm, SUV vẫn có thể bán nó với giá 15.073 USD (tương đương 368 triệu đồng) (giá trị bán lại có thể thay đổi tùy theo tình trạng).

Ngoài ra, SUV Nissan Kick còn có khả năng tiết kiệm xăng hàng đầu với 33 mpg (7,1 lít) kết hợp và chi phí bảo trì rẻ.

SUV này còn được trang bị bộ Safety Shield 360 của Nissan, bao gồm phanh khẩn cấp tự động với tính năng phát hiện người đi bộ, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và giám sát điểm mù.

Bộ tính năng này giúp nâng cao độ an toàn của xe, khiến nó trở thành sự lựa chọn đáng tin cậy cho cả việc lái xe trong thành phố và đường cao tốc.

SUV có nội thất đẹp mắt, rộng rãi và thoải mái so với xe khác cùng phân khúc. Đây là một chiếc SUV crossover cỡ nhỏ tiết kiệm và rẻ tiền hợp nhất.

Toyota RAV4 có khấu hao sau 5 năm là 27,2%

Toyota RAV4 có khấu hao sau 5 năm là 27,2%. Ảnh: Topspeed.

Đây là chiếc SUV bán chạy nhất trên thế giới. RAV4 mang lại hiệu quả, sự thoải mái, an toàn và độ tin cậy cao.

Hiện tại, một chiếc SUV RAV4 hoàn toàn mới sẽ có giá 28.475 USD (tương đương 695 triệu đồng). Sau 5 năm chiếc SUV này bán lại với giá khoảng 20.785 USD (tương đương 509 triệu đồng).

Về mặt công nghệ, RAV4 nổi bật với hệ thống thông tin giải trí tiên tiến và một loạt tính năng hỗ trợ người lái.

SUV còn được trang bị hệ thống Safety Sense 2.0 của Toyota, xe bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn đường và hệ thống cảnh báo trước va chạm với tính năng phát hiện người đi bộ.

Thiết kế bên ngoài của SUV RAV4 vừa cứng cáp vừa phong cách, thể hiện khả năng và tính đô thị của xe.

Honda HR-V có khấu hao sau 5 năm là 26,2%

Honda HR-V có khấu hao sau 5 năm là 26,2%. Ảnh: Topspeed.

Honda HR-V là một chiếc SUV có thiết kế bên ngoài mạnh mẽ đầy phiêu lưu và nội thất mang lại cảm giác sang trọng, cao cấp nhờ thiết kế đơn giản và thanh lịch.

HR-V thiết kế dựa trên Civic, tuy nhiên nó dài hơn và rộng hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Điều này dẫn đến một nội thất thoải mái hơn.

Các tính năng an toàn trên SUV HR-V rất toàn diện, bao gồm bộ hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến của Honda.

Những tính năng này giúp tăng cường sự an toàn của xe, mang lại sự yên tâm cho cả người lái và hành khách.

Giá khởi điểm của HR-V là 24.100 USD (tương đương 588 triệu đồng) và tỷ lệ khấu hao trong 5 năm có thể được bán với giá 17.834 USD (tương đương 435 triệu đồng).

Subaru Crosstrek có khấu hao sau 5 năm là 24,5%

Subaru Crosstrek có khấu hao sau 5 năm là 24,5%. Ảnh: Topspeed.

Subaru Crosstrek là một chiếc SUV cỡ nhỏ với khả năng vượt địa hình thực sự. Đây là xe có khả năng off-road tuyệt vời trong phân khúc SUV.

Xe có động cơ boxer, hệ thống AWD toàn thời gian và khoảng sáng gầm xe khiến chúng có nhiều khả năng hơn so với vẻ ngoài giống xe wagon của chúng.

Ngoài khả năng off-road, SUV này được đánh giá cao ở tính thực dụng và tiện nghi. Nó có nội thất rộng rãi và được thiết kế tốt, có nhiều chỗ cho hành khách và hàng hóa, khiến nó trở thành sự lựa chọn linh hoạt cho cả việc đi lại hàng ngày và những chuyến phiêu lưu ngoài trời.

Chất lượng và thiết kế nội thất của SUV Crosstrek đẹp đến từng chi tiết và cam kết mang lại sự thoải mái cho người dùng.

An toàn là một lĩnh vực khác mà SUV Crosstrek tỏa sáng. Nó được trang bị Công nghệ hỗ trợ người lái EyeSight của Subaru, nó cung cấp các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và phanh trước va chạm, nâng cao sự an toàn cho người lái và hành khách trong nhiều điều kiện lái xe khác nhau.

Hiện tại, SUV này có giá khởi điểm là 24.995 USD (tương đương 610 triệu đồng và tỷ lệ khấu hao trong 5 năm là 24,5%.

Toyota C-HR có khấu hao sau 5 năm là 24,4%

Toyota C-HR có khấu hao sau 5 năm là 24,4%. Ảnh: Topspeed.

Cũng giống như RAV4, SUV toyota C-HR sử dụng hộp số CVT, kết hợp với động cơ hút khí tự nhiên, có thể khiến chiếc xe có vẻ hơi chậm.

C-HR cũng vượt trội về tính năng an toàn. Xe được trang bị tiêu chuẩn Toyota Safety Sense, một bộ công nghệ an toàn tiên tiến, bao gồm phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chệch làn đường và kiểm soát hành trình thích ứng, bổ sung thêm một lớp an toàn cho cả người lái và hành khách.

Mặc dù C-HR không còn được bán nữa nhưng một mẫu xe hoàn toàn mới năm 2022 sẽ có giá 23.495 USD (tương đương 573 triệu đồng) và tổng mức khấu hao trong 5 năm bạn có thể mua với giá dưới 20.000 USD (khoảng dưới 500 triệu đồng).

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]