Báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), TC Motor và VinFast vừa công bố doanh số tiêu thụ tháng 6/2022 cho thấy sự sụt giảm mạnh ở tất cả các mẫu xe, bao gồm ở cả top xe bán chạy và bán chậm.

Toyota vẫn là hãng góp mặt nhiều nhất đến 5 xe trong Top 10 xe bán ế. Những vị trí còn lại chia đều cho 4 đối thủ gồm: Honda, Isuzu, Suzuki và Ford.

Thông tin chi tiết 10 mẫu ô tô bán ít nhất tại Việt Nam tháng 6/2022

1. Toyota Alphard: 5 xe

Toyota Alphard dẫn đầu Top bán ế tháng 6/2022 với doanh số 5 xe bán ra, cao hơn 1 chiếc so với tháng trước. Cộng dồn từ đầu năm đến nay của mẫu xe này là 37 xe, giảm 1 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Giá bán hơn 4 tỷ đồng khiến mẫu xe này không dành cho số đông.

2. Suzuki Ciaz và Ford Explorer: 8 xe

Mẫu sedan hạng B duy nhất lọt vào danh sách bán chậm là Suzuki Ciaz với chỉ 8 xe bán ra trong tháng 6/2022, tăng 3 xe so với tháng 5/2022. Sau 1 năm gián đoạn, Suzuki Ciaz nối lại nguồn cung tới thị trường Việt, thì kết quả kinh doanh của mẫu xe này dường như chưa thể bứt phá.

Doanh số giảm hẳn 77% so với tháng trước đạt 35 xe đã khiến mẫu xe SUV cỡ lớn Ford Explorer từ đứng thứ 10 trong tháng trước nay chễm chệ ở vị trí thứ 2. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, Explorer có 459 xe được giao đến tay khách hàng.

3. VinFast Lux SA 2.0: 11 xe

VinFast Lux SA 2.0 góp mặt ở vị trí thứ 3 với doanh số bán chỉ 11 xe. Hiện tại, VinFast đã dừng nhận đơn đặt hàng với Lux SA 2.0 để chuyển sang sản xuất các mẫu xe điện.

4. Toyota Land Cruiser Prado: 15 xe

Xếp ở vị trí thứ 4 là Toyota Land Cruiser Prado với doanh số tháng 6/2022 là 15 xe, giảm 17 xe so với tháng 5/2022. Cộng dồn từ đầu năm, Prado bán được 255 xe.

5. Hyundai Elantra: 16 xe

Hyundai Elantra lần đầu xuất hiện trong danh sách 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 6/2022. Mẫu sedan hạng C của thương hiệu Hàn Quốc chỉ bán được 16 xe, giảm 106 xe so với tháng trước đó.

6. Isuzu mu-X: 19 xe

Kết thúc tháng 6/2022, Isuzu Mu-X bán được 19 xe và đứng ở vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng. Lũy kế từ đầu năm, Isuzu mu-X bán ra được 217 xe, tăng 178% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 78 xe.

7. Honda Accord: 21 xe

Doanh số tháng 6/2022 của Accord đạt 21 xe, giảm 6 xe so với tháng trước đó. Lũy kế từ đầu năm, Honda Accord được bán ra 160 xe. Thiết kế ấn tượng và có thế mạnh thương hiệu nhưng do chốt giá cao hơn mặt bằng chung nên Honda Accord trở thành mẫu xe bán ế nhất phân khúc sedan hạng D tại thị trường Việt Nam.

8. Toyota Land Cruiser: 27 xe

SUV cỡ lớn Toyota Land Cruiser là cái tên thường xuyên nằm trong danh sách những ôtô bán ít nhất tháng. Không chỉ nhập khẩu từ Nhật Bản, Land Cruiser còn nằm trong tình trạng khan hàng do thiếu nguyên vật liệu sản xuất, xe về nhỏ giọt, giá chênh cao so với niêm yết. Tháng 6/2022, Land Cruiser bán được 27 xe, tăng 7 xe so với tháng trước đó.

9. Toyota Innova: 33 xe

Toyota Innova gây bất ngờ khi góp mặt và đứng vị trí thứ 8 trong Top xe ế ẩm nhất thị trường tháng 6/2022 với doanh số chỉ 33 xe, rớt thảm đến 93% (tương đương 473 xe) so với tháng 5/2022 đạt 506 xe. Tổng doanh số nửa đầu năm của Toyota Innova là 1.196 xe.

10. Toyota Yaris: 38 xe

Toyota Yaris là chiếc xe bán nhiều nhất Top bán ế tháng 6/2022 với 38 xe đến tay khách hàng. Cộng dồn từ đầu năm, mẫu hatchback của Toyota đang có doanh số tổng là 401 xe.

Nguồn: http://danviet.vn/10-mau-o-to-ban-it-nhat-tai-viet-nam-thang-6-2022-502022247185930319.htm