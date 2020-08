"Vấn nạn" diện đồ nhố nhăng của người mẫu xe hơi: Bị ép buộc hay cố tình khoe thân?

Thứ Ba, ngày 25/08/2020 03:40 AM (GMT+7)

Không ít người lắc đầu ngao ngán trước trang phục của các người mẫu quảng cáo xe hơi.

Người mẫu quảng cáo là nhân vật được nhãn hàng "chọn mặt gửi vàng" để kích cầu kinh doanh.

Người mẫu là một khái niệm rộng, bên cạnh những người đảm nhận vị trí trình diễn trên sàn catwalk hay người mẫu ảnh thì còn có hình thức người mẫu quảng cáo (promotion model). Họ là người đại diện cho thương hiệu, doanh nghiệp tại các chiến dịch quảng bá sản phẩm. Trong số đó, các người mẫu xe hơi nhận được nhiều chú ý không chỉ vì xinh đẹp mà còn ăn vận gợi cảm.

Xe sang và người mẫu mặc hở

Người mẫu quảng cáo xe hơi là nghề nghiệp khá phổ biến.

Những người mẫu nóng bỏng đã trở thành một phần không thể thiếu của các triển lãm xe hơi, thậm chí trang Sohu từng bình luận "xe sang và người đẹp luôn đi liền với nhau, các cô gái mới là điều quyết định chiếc xe đó có đáng mua hay không".

Chính bởi vậy, những người mẫu quảng cáo này cần thu hút sự chú ý của người mua càng nhiều càng tốt. Và một trong số những chiêu thức là diện trang phục kiệm vải. Điều này cũng giúp họ nhanh chóng trở nên nổi tiếng và có thể kiếm được hàng nghìn đô la cho mỗi show.

Người mẫu ăn vận gợi cảm bên cạnh những chiếc xe hơi sang trọng thu hút nhiều chú ý.

Có thể nhắc đến Can Lộ Lộ như một trong số những ví dụ. Sau khi nổi tiếng nhờ đoạn video nhạy cảm. Can Lộ Lộ được các sự kiện xe hơi săn đón và tất nhiên cô luôn xuất hiện với kiểu trang phục có như không. Can Lộ Lộ phủ sóng nhiều trang tin, các diễn đàn bằng những hình ảnh phản cảm và chiêu mặc hở thu hút sự chú ý.

Ngoài Can Lộ Lộ, một số người mẫu Trung Quốc khác cũng lựa chọn nổi tiếng bằng cách này bởi vậy không ít người có quan nhiệm rằng người mẫu xe hơi là "kém sang" thậm chí đánh giá là "rẻ tiền".

Cung Nguyệt Phi thẳng thắn bày tỏ về chuyện mặc hở tại triển lãm xe hơi của mình.

Người mẫu xe hơi nổi tiếng Cung Nguyệt Phi từng thẳng thắn lên tiếng khi bị dư luận lên án chuyện ăn mặc rằng cô không sợ bị tẩy chay hay bị cấm diễn vì bản thân không làm gì quá đáng, không khỏa thân hay phát ngôn ngây shock. Điều này càng khiến cái nhìn của người khác về các người mẫu xe hơi thêm phần khắt khe.

Việc nhẹ lương cao nhưng không bền

Một số trang tin Trung Quốc cho biết các người mẫu như Can Lộ Lộ có thể kiếm được hơn 300 triệu đồng mỗi show. Người mẫu chỉ cần đứng vài tiếng đồng hồ đã thu về số tiền "khủng". Tiêu chí để chọn là những cô gái có chiều cao khoảng 1m7, dáng người nhỏ nhắn đặc biệt là sở hữu vòng một gợi cảm. Nhưng rất ít người mẫu xe hơi quá 25 tuổi vẫn còn làm công việc này bởi họ bị cho là đã già, không phù hợp, không còn sức hút.

Nổi tiếng như Can Lộ Lộ cũng không duy trì được công việc người mẫu xe hơi lâu dài.

Một số người bỏ nghề sớm bởi họ bị ép phải mặc hở, bị quấy rối, đối mặt với những ánh nhìn không đứng đắn từ nam giới, chịu tai tiếng cặp với đại gia,... Một người mẫu xe hơi từng chia sẻ cô quyết định giải nghệ, chọn một công việc bình thường dù lương không cao nhưng đổi lại là một cuộc sống yên bình.

Điều này cho thấy, không phải bất cứ người mẫu xe hơi nào cũng là người muốn mượn tai tiếng để đi lên. Vẫn tồn tại những góc khuất đằng sau công việc mà nhiều người cho rằng việc nhẹ lương cao.

Đằng sau công việc người mẫu xe hơi tồn tại không ít góc khuất.

