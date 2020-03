Siêu tiệc thời trang Met Gala hoãn vô thời hạn vì dịch Covid-19

Thứ Ba, ngày 17/03/2020 13:50 PM (GMT+7)

Năm nay, Met Gala sẽ không được tổ chức và ngày diễn ra trở lại vẫn chưa được xác định cụ thể.

Sự kiện thời trang đình đám này sẽ không được tổ chức như dự kiến.

Metropolitan Museum of Art đã thông báo rằng chương trình Met Gala dự kiến tổ chức vào thứ hai đầu tiên của tháng 5 (4/5) sẽ bị hoãn vô thời hạn trong bối cảnh virus Corona lan rộng. Trước đó, Metropolitan Museum of Art đã tuyên bố đóng cửa cho đến khi có thông báo tiếp theo khi 2 nhân viên có triệu chứng nhiễm virus. Trang Vogue cho biết trong một email nội bộ được gửi đến các nhân viên mới đây có thông báo, bảo tàng này vẫn sẽ đóng cửa vào ngày diễn ra Met Gala.

Vẫn chưa có dự kiến ngày tổ chức trở lại Met Gala.

Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh đã khuyến cáo không nên có bất cứ cuộc tụ tập nào từ 50 người trở lên trong khoảng 8 tuần tới. Đại diện bảo tàng cũng từng khẳng định trước đó rằng ưu tiên hàng đầu của họ là bảo vệ khách tham quan, nhân viên và các tình nguyện viên của mình, việc đảm bảo sức khỏe cộng động là vô cùng cần thiết.

Metropolitan Museum of Art đã đóng cửa vì lo ngại tình hình dịch bệnh.

Theo phát ngôn viên của bảo tàng Met tất cả các chương trình và sự kiện cho đến ngày 15/5 sẽ bị hủy bỏ hoặc hoãn lại trong đó bao gồm cả Met Gala. Trước đó vài ngày, Giáo sư Nancy Chilton, giám đốc đối ngoại của Viện trang phục Met, cho biết rằng họ vẫn đang tiến hành công tác chuẩn bị theo kế hoạch nhưng đồng thời cũng theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh. Như vậy, thêm 1 sự kiện văn hóa khác đã không thể diễn ra đúng tiến độ vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Do sự lây lan của dịch bệnh nên sự kiện Met Gala không thể diễn ra theo đúng kế hoạch.

Met Gala là sự kiện thường niên nhằm gây quỹ cho Trung tâm y phục Anna Wintour (Anna Wintour Costume Center) trực thuộc bảo tàng Metropolitan, New York, Hoa Kỳ. Mỗi năm, chương trình sẽ có một chủ đề khác nhau, chủ đề của năm 2020 có tên "About Time: Fashion and Duration".

Năm nay những người đồng tổ chức chương trình đều là những cái tên có tiếng như: Nicolas Ghesquière - giám đốc sáng tạo của thương hiệu xa xỉ Louis Vuitton, các ngôi sao là Lin-Manuel Miranda, Meryl Streep, Emma Stone và không thể không nhắc đến tổng biên tập tạp chí Vouge Anna Wintour.

Chủ đề của Met Gala năm này là "About Time: Fashion and Duration".

Chương trình này thường được nhắc đến như một bữa tiệc thời trang xa hoa và thu hút sự quan tâm lớn của giới truyền thông và hàng loạt người nổi tiếng. Theo The New York Times, năm 2019, với chủ đề “Camp: Notes on Fashion”, Met Gala đã thu được 15 triệu USD (khoảng 349 tỷ VNĐ) từ 550 khách, mỗi vé cá nhân có giá là 35.000 USD (khoảng 814 triệu VNĐ) nhưng chỉ được mua theo diện được mời, còn các thương hiệu thường sẽ bỏ ra tầm 200.000 USD (khoảng 4,6 tỷ VNĐ) để đặt bàn tại Met Gala.

